Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini

Video del prodotto https://youtu.be/wvDk6rPUvvU Chart Auto Flow è uno strumento EA per MT5 che consente ai trader di: Riprodurre automaticamente i grafici Riproduzione inversa dei grafici Esaminare rapidamente i grafici e identificare i pattern Praticare strategie di trading in slow motion e testare metodi Compatibile con Forex, azioni, oro, criptovalute e tutti gli strumenti , su tutti i timeframe (M1–MN) . Adatto a trader che vogliono analizzare storici, identificare pattern, far

FREE