Trade Simulator MT4
- Utilità
- Sajiro Yoshizaki
- Versione: 1.1
Trade Simulator non è solo un pannello di trading.
Ti consente di esercitarti nel trading realistico utilizzando dati storici, con un controllo interattivo del grafico. Puoi aprire operazioni, regolare i livelli di stop e monitorare i risultati come se stessi facendo trading reale. È anche possibile gestire gli ordini direttamente nello Strategy Tester di MT4.
Lo stesso strumento e la stessa interfaccia possono essere utilizzati anche su grafici live per il trading reale.
Per informazioni dettagliate, visita la Guida all’installazione e all’uso. Dai un’occhiata anche alla versione MT5 e alla edizione avanzata.
Funzionalità principali:
Permette di fare trading in ambiente simulato utilizzando lo Strategy Tester
Pulsanti BUY / SELL / CLOSE con un solo clic
Visualizzazione automatica delle linee di break-even e TP/SL
Regolazione delle linee tramite drag-and-drop
Funzione di trailing stop
Utilizzabile anche sui grafici live per il trading reale
Come usare – Modalità Simulazione (Strategy Tester)
Apri lo Strategy Tester in MT4
Seleziona “Trade Simulator” dalla lista degli Expert Advisor
Scegli simbolo e timeframe, poi clicca su Start
Il grafico inizierà a muoversi automaticamente
È tutto pronto — puoi iniziare a fare trading in un ambiente di simulazione interattivo.
Come usare – Modalità Grafico Live
Allega l’EA a un qualsiasi grafico live in MT4
Con la stessa interfaccia intuitiva del simulatore, puoi iniziare a fare trading reale subito dopo aver allegato l’EA. Basta cliccare per entrare e uscire dal mercato — nessuna configurazione complessa necessaria.