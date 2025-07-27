Trade Simulator MT4

"Binary Lab Simulator" è uno strumento progettato per praticare e verificare strategie di trading. Questo strumento funziona 24/7, inclusi i fine settimana e le ore non di trading, e supporta vari periodi di scadenza come 30 secondi, 1 minuto e 3 minuti, creando un ambiente simile al trading reale. È compatibile con strumenti esterni per analizzare i risultati degli ingressi. Molteplici modelli possono essere salvati facilmente, consentendo test continui dall'ambiente online al simulatore. "Bina