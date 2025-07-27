Trade Simulator MT4

Trade Simulator non è solo un pannello di trading.

Ti consente di esercitarti nel trading realistico utilizzando dati storici, con un controllo interattivo del grafico. Puoi aprire operazioni, regolare i livelli di stop e monitorare i risultati come se stessi facendo trading reale. È anche possibile gestire gli ordini direttamente nello Strategy Tester di MT4.

Lo stesso strumento e la stessa interfaccia possono essere utilizzati anche su grafici live per il trading reale.

Per informazioni dettagliate, visita la Guida all’installazione e all’usoDai un’occhiata anche alla versione MT5 e alla edizione avanzata.

Funzionalità principali:

  • Permette di fare trading in ambiente simulato utilizzando lo Strategy Tester

  • Pulsanti BUY / SELL / CLOSE con un solo clic

  • Visualizzazione automatica delle linee di break-even e TP/SL

  • Regolazione delle linee tramite drag-and-drop

  • Funzione di trailing stop

  • Utilizzabile anche sui grafici live per il trading reale

Come usare – Modalità Simulazione (Strategy Tester)

  1. Apri lo Strategy Tester in MT4

  2. Seleziona “Trade Simulator” dalla lista degli Expert Advisor

  3. Scegli simbolo e timeframe, poi clicca su Start

  4. Il grafico inizierà a muoversi automaticamente

  5. È tutto pronto — puoi iniziare a fare trading in un ambiente di simulazione interattivo.

Come usare – Modalità Grafico Live

  1. Allega l’EA a un qualsiasi grafico live in MT4

Con la stessa interfaccia intuitiva del simulatore, puoi iniziare a fare trading reale subito dopo aver allegato l’EA. Basta cliccare per entrare e uscire dal mercato — nessuna configurazione complessa necessaria.




Prodotti consigliati
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilità
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Buy and sell buttons
Markus Christer Ekengren
Utilità
Simple buy and sell buttons to execute orders instant with automatically stop loss and take profit levels. Stop loss and Take profit- levels can be changed in settings. Free version, only for US30- market. Feel free to send direct message for improvements or other ideas.. ---------------------- Payed version comming soon (for all markets/ timeframes).
FREE
Basic Support and Resistance Indicator MQL4
German Pablo Gori
Indicatori
What is this indicator? This   Basic Support and Resistance Indicator   -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the   MetaTrader 5 (MT5)   platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels bas
FREE
FX Gambit
Boyan Atanassov
Utilità
Zenner Trading Presents FX Gambit Streaming Live on YouTube:  https://youtu.be/rD9bCSxypio FX Gambit is an Adaptive, Market Neutral, Dual MT4 based Parallel Launch Automated Trading System, designed to respond to all directional combinations and permutations of the market, and still produce a Net Positive Outcome. There are 2 instances of MT4 with 2 charts in each. The LONG LEG of the HEDGE is in the left chart and the SHORT LEG on the right. The two MT4 instances exchange current market BID
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilità
Penso che tutti conoscano una regola di gestione del denaro come "Sicuro". Per coloro che non lo sanno, safe comporta la chiusura di metà della posizione dopo che i profitti dell'operazione sono stati livellati alla dimensione del piede. Quindi, anche se il prezzo si gira e si blocca, non perderai più denaro, perché esattamente lo stesso margine di profitto è stato ottenuto quando una parte della posizione è stata chiusa in precedenza. Safety Advisor ha solo un'impostazione: il lotto di chiusu
FREE
TradeBox
Aleksandr Butkov
Utilità
A small trading panel makes it easier for a trader to visually place pending orders, market,  as well as trailing and unloading the grid of orders.  It is installed as a regular adviser.   Parameters and description:   Lot Volume: 100 - in this field you can set, change the order volume at any time   Line UP - visual horizontal level for pending BuyStop and SellLimit orders   Line DN - visual horizontal level for BuyLimit and SellStop pending orders   Delete Lines - delete all lines from t
FREE
STAT Lite
Devy Tanusukma
Utilità
Signal Tester and Trader is an Expert Advisor that is capable to reading most indicators (except for indicator that has string as an input). Custom backtest the signal on a live chart and trade the signal on live account [Full Version Only] . The expert has 2 modes: Backtest mode (custom backtest on current indicator and strategy settings) Trading mode (trade based on current indicator and strategy settings)  [Full Version Only] Available Indicator types: Two cross indicator: indicator that gen
FREE
SilvMAT
MARC ALBRECHT SCHMID
4.83 (6)
Experts
SilvMAT EA – Trading di Precisione per XAGUSD, Completamente Gratuito Nota:   Questo è un EA appena sviluppato—esercita cautela poiché la performance a lungo termine è ancora in valutazione, nonostante i suoi attuali risultati impressionanti! Ottimizzato per:   XAGUSD M1 Impostazione Raccomandata:   Usa un Conto Cent con lotti di 0.0001 e €200+ o un Conto Standard con €20,000+ (leva 1:2000) per un trading sicuro. Perché Scegliere SilvMAT? Entra nel trading élite con   SilvMAT , un Expert Adviso
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilità
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Trading Sessions MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
1 (1)
Utilità
The   Trading Sessions indicator   is a simple tool that helps to highlight a specific trading session. For example, it can be used to differentiate the European, American or Asian sessions. Main features The indicator shows a user-defined trading session. Alert notifications for the start and end of the session. Custom session time. Works on every timeframe (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN). Customizable parameters (Colors, alerts...). It can be used for creating EA. Available for MT4 an
FREE
ACD Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
ACD Indicator for MetaTrader 4 The ACD indicator, developed by Mark Fisher, is a technical analysis tool in MetaTrader 4 used to detect potential market trends and assess trend strength. The ACD system is built around identifying the market’s Opening Range (OR) and using it to establish key trading levels. This range typically includes the first 30 minutes to one hour of market activity. After defining the OR, traders identify levels A and C, derived from it, to guide trading decisions. These le
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
PZ Order History MT4
PZ TRADING SLU
4.25 (4)
Utilità
Indicatore di uso generale che mostra la cronologia degli scambi/ordini di qualsiasi grafico in tempo reale, molto simile alla modalità visiva del tester di strategia. Ti consente di esaminare la vera storia di trading di qualsiasi simbolo particolare per scopi educativi, di miglioramento, di reverse engineering o diagnostici. Può essere utilizzato con successo sia con la password principale che con quella dell'investitore. [ Guida all'installazione | Guida all'aggiornamento | Risoluzione dei p
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (41)
Utilità
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
VR Color Levels è uno strumento utile per coloro che applicano l'analisi tecnica utilizzando elementi come linea di tendenza, rettangolo e testo. È possibile aggiungere testo direttamente al grafico e acquisire screenshot. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [blog] Puoi leggere o scrivere recensioni su [collegamento] Versione per [MetaTrader 5] Il lavoro con l'indicatore viene eseguito in un clic . Per fare ciò, fare clic sul
FREE
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indicatori
This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Avoid trading flat markets Deterministic indicator with clear rules The indicator is non-repainting It implements alerts of all kinds It has straightforward trading implications. A blue arrow is a buy signal A red arrow is a sell signal According to Bill Williams trading in the zone helps to
FREE
VirtualProfitLossTrailEA
Nikolaos Pantzos
4.67 (3)
Utilità
This Utility is a tool to manage level of profits or losses for each order without using stop loss or take profit. The Utility applies virtual levels to close orders in profit or loss. You can use the robot to manage manually opened orders or manage orders opened by another EA. You can to get the source code from here . Parameters OrdersManage - orders to manage (all orders of all symbols or orders on the current chart). Stop Loss Pips - virtual stop loss level. Take Profit Pips - virtual take
FREE
GGODForex Market Information CH
Zhou Liang Ji
Utilità
这是中文简体版本 为了让新手交易者更容易理解，我做了一个交易平台账户信息面板，不收取任何费用。 首先，您必须在交易前了解平台。 各平台报价及商品规格与账户交易规则不同。 您可以调整面板的颜色和大小，如果您尝试按下，面板可能会移动。 面板不会下单，放心加载EXPERTS 如果我升级了免费产品，您需要先将我的旧产品从市场上移除，然后重新启动 MT4，然后再次下载以使用我升级的免费产品。 In order to make it easier for novice traders to understand, I made a trading platform account information panel, which does not charge any fees. First of all, you must understand the platform before trading. The quotations and commodity specifications of each platform  are not the same as the account tra
FREE
Top Currency Strength
Madzhid Forgani
Indicatori
This indicator is one of the useful tools for traders who trade on currency pairs and based on the strength of each currency they can make a correct decision or confirmation in the positions.  It has been calculated for all the minor currency pairs supported by the broker and displays the values of the major currencies. These currencies are displayed horizontally or vertically according to the trader's config when executing the indicator. One of the trading strategies that can be used is to cho
FREE
IceFX SpreadMonitor
Norbert Mereg
4.91 (11)
Indicatori
IceFX SpreadMonitor is a special spread logging indicator which displays the current, minimum/maximum and average spread values. These values are set to be visible even after a reboot. Also, SpreadMonitor could save all the desired spread values to .csv files for later analysis of the results. Indicator parameters: SpreadLowLevel - low level of spread (show value in green color) SpreadHighLevel - high level of spread (show value in red color) BGColor - background of panel SpreadNormalColor - co
FREE
Magic Supply Demand MT4
- Reni
5 (1)
Indicatori
Magic Supply Demand Indicator works on all products and timeframes. It is a new formula, and   the very new features are two zone strength functions adjustable by user input!   This is a great advantage in trading. When you learn how to use the proprietary features such as the zone strength with   min X-factor of price travel away, you will be able to tell whether the zone is strong or not. The supply and demand zones are used as an alert trigger.   You can use popup alert with sound on MetaTra
FREE
LT Automated Support Resistance Screener
Eko Baskoro
4.67 (3)
Indicatori
LT Automated Support Resistance Screener is a level indicator or a support resistance indicator that can be used to determine the level of support and resistance values. This indicator is free and easy to used in the Metatrader 4 platform which is built using the MQL4 programming language. Support resistance indicator is an important indicator that is often to used, but it is not available on the MT4 platform. This indicator can be used for all markets like forex, indices, gold etc and all time
FREE
SuperMac Free
Agus Wahyu Pratomo
4 (1)
Experts
FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
FREE
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilità
This is a DEMO version of the Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager  is an advanced trade management tool that can monitor and manage your manual and EA trades according to the settings you choose. It works as an Expert Advisor (EA), it does not open any trades but it closes trades as per the auto closing settings or when manually pressing any of the close buttons. FEATURES: Three-dimensional  interactive  view of your trades Trade Summary, P/L, Alerts, Closure by  Currency Trade Summary,
FREE
EA Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (2)
Experts
Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
One click closing Tool
Ding Xu
5 (1)
Utilità
一键平仓小工具，可以针对买单、卖单和挂单进行批量操作，可以操作当前图表订单和所有订单，简单高效。 第一行第一个按钮是关闭当前图表 品种 所有买单，第二个按钮是关闭当前图表品种的所有卖单，第三个按钮是关闭当前图表 品种 的所有订单； 第二行 第一个按钮是删除当前图表 品种 所有买单挂单，第二个按钮是 删除 当前图表品种的所有卖单 挂单 ，第三个按钮是 删除 当前图表 品种 的所有 挂单 ； 第三行第一个按钮是关闭所有 品种的全部买单，第二个按钮是关闭所有 品种的全 卖单，第三个按钮是关闭所有 品种的全部订单； 第四行第一个按钮是删除所有 品种全部买单挂单 ，第二个按钮是 删除 全部品种 的全部卖单挂单 ，第三个按钮是删除 全部品种 的全部挂单 。 希望此程序能对您有用
FREE
Position size calculator easy
Srikrishna B R
Utilità
POSITION SIZE CALCULATOR EASY As the name suggests it is the most easy-to-use position size calculator available on the market. this indicator calculates the lot size within a fraction of a second and the best part is that it is very flexible and easy to use. you can use money or percentage to calculate the lot size. you can use equity or balance to calculate the lot size.
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicatori
Benvenuti nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT4 --(modello ABCD)--     Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave
FREE
Trade Journal Plus MT4
DigitalPrime
Indicatori
Automated Trading Session Logging and Real-Time PnL Display   Overview Trade Journal Plus is a MetaTrader 4 indicator designed to automatically document your trading sessions and display real-time performance statistics on the chart. It helps traders analyze and review sessions efficiently—without the need for manual logging. Key Features Automatic Session Logging Automatically records trade entries and exits, trade duration, and session statistics as you trade. Real-Time PnL Display Shows the
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicatori
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (6)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
RS Trade Copier
Boris Sedov
Utilità
Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali. RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferi
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilità
Presentazione del OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT4 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 4. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultare
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Altri dall’autore
Trade Simulator MT5
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilità
Trade Simulator non è solo un pannello di trading. Ti consente di esercitarti nel trading realistico utilizzando dati storici, con un controllo interattivo del grafico. Puoi piazzare ordini, regolare i livelli di stop e monitorare i risultati come se fossi in un'operazione reale. È inoltre possibile inserire e gestire ordini direttamente nel Strategy Tester di MT5. Lo stesso strumento e interfaccia possono essere utilizzati anche sui grafici live per il trading reale. Per informazioni dettagliat
FREE
LocalTime MT5 Add or replace time scale
Sajiro Yoshizaki
5 (2)
Utilità
Questo strumento aggiunge una scala temporale originale con una differenza di tempo specificata o calcolata automaticamente nella parte inferiore del grafico. Utilizzando questo utile strumento, puoi migliorare la leggibilità del grafico e ridurre lo stress mentale visualizzandolo in un formato orario familiare a te o al tuo paese. Anche se non è necessario calcolare le differenze di orario, la semplice sostituzione della scala temporale predefinita con Local_Time può migliorare la leggibilità
FREE
ClickDrag MT5 Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilità
ClickDrag disegna linee e sposta facilmente gli oggetti sul grafico. Fare clic e trascinare per tracciare una linea di tendenza. Spostando il mouse in orizzontale si disegna una linea di prezzo. Spostando il mouse in verticale si disegna una linea di data. Le linee e gli oggetti esistenti possono essere spostati facendo clic e trascinando. Visualizza il prezzo e la differenza di tempo tra il punto iniziale e quello finale. Dopo l'avvio, fare clic e trascinare, Scuotere a sinistra e a d
FREE
SyncObjects MT4 Chart Object Synchronization Tool
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilità
SyncObjects è uno strumento che consente di sincronizzare in tempo reale gli oggetti disegnati su più grafici all'interno di MetaTrader. Oggetti come linee di tendenza, linee orizzontali e etichette di testo possono essere automaticamente riflessi su altri grafici. Ciò consente un'analisi senza interruzioni tra diversi timeframe e coppie di valute, migliorando l'efficienza del tuo ambiente di trading. Inoltre, funziona bene con strumenti di pratica e test di trading come PracticeSimulator , perm
FREE
Economic Calendar for MT5
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Questo strumento offre due grandi vantaggi: migliora l'usabilità degli indicatori economici di MT5 e consente una condivisione fluida dei dati con MT4. Ad esempio, permette di utilizzare efficacemente i dati degli indicatori economici di oltre dieci anni fa per allenamento e backtesting. Inoltre, è compatibile con il PracticeSimulator di MT4, rendendolo uno strumento prezioso per tutto, dalla pratica con dati storici al trading in tempo reale su MT4. Per condividere gli indicatori economici con
FREE
Practice Simulator Sync
Sajiro Yoshizaki
4.5 (2)
Utilità
Questo modulo si sincronizza con il Practice Simulator per visualizzare l'ora del grafico e le informazioni sulla posizione, non solo per la stessa coppia di valute, ma anche per visualizzare grafici sincronizzati per vari intervalli di tempo e diverse coppie di valute. Nota: questo modulo non funziona da solo. È richiesto "Practice Simulator". Practice Simulator https://www.mql5.com/it/market/product/98348 Sono disponibili due modalità di sincronizzazione. Modalità di sincronizzazion
FREE
ClickDrag Drawing and moving objects
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Utilità
ClickDrag disegna linee e sposta facilmente gli oggetti sul grafico. Fare clic e trascinare per tracciare una linea di tendenza. Spostando il mouse in orizzontale si disegna una linea di prezzo. Spostando il mouse in verticale si disegna una linea di data. Le linee e gli oggetti esistenti possono essere spostati facendo clic e trascinando. Visualizza il prezzo e la differenza di tempo tra il punto iniziale e quello finale. Dopo l'avvio, fare clic e trascinare, Scuotere a sinistra e a d
FREE
ArwByIdx MT5
Sajiro Yoshizaki
Indicatori
Questo prodotto riceve informazioni da indicatori/strumenti di segnalazione e visualizza frecce o notifiche quando vengono soddisfatte condizioni specifiche. Ad esempio, vengono visualizzate frecce e notifiche quando MA25 e MA50 si incrociano, quando il SAR si inverte, quando il MACD cambia il suo più/meno o quando il prezzo di chiusura incrocia le bande di Bollinger. Fare riferimento all'immagine delle impostazioni di esempio per configurazioni specifiche. Per manuali dettagliati e file di
FREE
LocalTime Add or replace time scale
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Questo strumento aggiunge una scala temporale originale con una differenza di tempo specificata o calcolata automaticamente nella parte inferiore del grafico. Utilizzando questo utile strumento, puoi migliorare la leggibilità del grafico e ridurre lo stress mentale visualizzandolo in un formato orario familiare a te o al tuo paese. Anche se non è necessario calcolare le differenze di orario, la semplice sostituzione della scala temporale predefinita con Local_Time può migliorare la leggibilità
FREE
TradeSnap MT5 Auto Capture
Sajiro Yoshizaki
Utilità
TradeSnap acquisisce e salva automaticamente lo schermo quando viene eseguito un ordine ACQUISTA/VENDI. Basta impostarlo sul grafico e verrà salvato automaticamente senza alcun lavoro aggiuntivo. Anche le linee, le frecce, ecc. sul grafico vengono salvate così come sono nell'immagine. La dimensione dell'immagine che può essere 10000x10000 pixel, in modo da poter salvare un'immagine orizzontale che mostra la cronologia dei movimenti dei prezzi. Informazioni sui parametri --Parametro evento
FREE
ArwByIdx MT4
Sajiro Yoshizaki
Indicatori
Questo prodotto riceve informazioni da indicatori/strumenti di segnalazione e visualizza frecce o notifiche quando vengono soddisfatte condizioni specifiche. Ad esempio, vengono visualizzate frecce e notifiche quando MA25 e MA50 si incrociano, quando il SAR si inverte, quando il MACD cambia il suo più/meno o quando il prezzo di chiusura incrocia le bande di Bollinger. Fare riferimento all'immagine delle impostazioni di esempio per configurazioni specifiche. Per manuali dettagliati e file di
FREE
Chart Buddy MT5
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Chart Buddy è uno strumento di intrattenimento progettato per aggiungere divertimento ai tuoi grafici di trading. Un personaggio si muove lungo il lato destro del grafico, dando l'impressione che stia incoraggiando il movimento dei prezzi, aggiungendo un tocco unico e piacevole alla tua esperienza di trading. Sebbene non influisca direttamente sulle tue operazioni, le animazioni offrono una leggera distrazione, facendoti sentire come se avessi un sostenitore personale. Caratteristiche principali
FREE
PL Graph Visualizer MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilità
PL Graph Visualizer è un'utilità che visualizza grafici in tempo reale dei profitti e delle perdite del tuo account. Il grafico può essere visualizzato separatamente per coppia di valute o per numero magico, consentendoti di vedere a colpo d'occhio le variazioni di profitto e perdita di ciascuna posizione. Questo strumento può essere utilizzato insieme allo strumento di liquidazione integrato, che può essere trovato qui, per migliorarne ulteriormente la funzionalità. https://www.mql5.com/en/ma
FREE
Economic Calendar from MT5
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Questo strumento offre due grandi vantaggi: migliora l'usabilità degli indicatori economici di MT5 e consente una condivisione fluida dei dati con MT4. Ad esempio, permette di utilizzare efficacemente i dati degli indicatori economici di oltre 10 anni fa per allenamenti e backtesting. Inoltre, è compatibile con il PracticeSimulator di MT4, rendendolo uno strumento prezioso per tutto, dalla pratica con dati storici al trading in tempo reale su MT4. Nota importante Questo strumento richiede dati
FREE
Msg2Slack Post to Slack
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Msg2Slack è lo strumento che invia messaggi dalle caselle di testo MT4/MT5 a Slack. Con un solo clic sul pulsante situato sul lato destro della casella di testo, puoi inviare facilmente immagini di testo e grafici al tuo canale Slack. Anche se disegni linee, segni, commenti e altro sul grafico, l'immagine verrà pubblicata. Sia che tu voglia inviare messaggi a te stesso o a un gruppo, questo strumento semplice ma potente rende incredibilmente facile catturare immagini cartografiche e inviare mes
FREE
SpeedManager
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Questo è uno strumento di gestione della velocità di riproduzione che consente test ed analisi efficienti nel Tester di Strategia. Migliora l'usabilità del Tester di Strategia e può essere utilizzato come mezzo per semplificare lo sviluppo e la valutazione delle strategie di trading. Caratteristiche dello strumento: Controllo della velocità di riproduzione: Gli utenti possono liberamente cambiare la velocità di riproduzione nel Tester di Strategia, consentendo loro di avanzare velocemente, acce
FREE
TradeSnap
Sajiro Yoshizaki
Utilità
TradeSnap acquisisce e salva automaticamente lo schermo quando viene eseguito un ordine ACQUISTA/VENDI. Basta impostarlo sul grafico e verrà salvato automaticamente senza alcun lavoro aggiuntivo. Anche le linee, le frecce, ecc. sul grafico vengono salvate così come sono nell'immagine. La dimensione dell'immagine che può essere 10000x10000 pixel, in modo da poter salvare un'immagine orizzontale che mostra la cronologia dei movimenti dei prezzi. Informazioni sui parametri --Parametro evento
FREE
Msg2Line MT4 Send to LINE messenger
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Msg2Line invia testo libero e acquisisce da una casella di testo a "LINE Messenger". Se scrivi linee, segni o commenti sul grafico, l'immagine verrà inviata. Puoi indirizzarlo a te stesso o ad un gruppo. Uno strumento molto utile e semplice. - Invio di messaggi gratuiti 1. inserisci il testo libero nella casella EDIT. 2. Premere il pulsante INVIA. - Invio di un messaggio gratuito + acquisizione di immagini 1. inserisci il testo nella casella MODIFICA. 2. 2. premere il pulsante w/img. - In
FREE
Chart Buddy MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Chart Buddy è uno strumento di intrattenimento progettato per aggiungere divertimento ai tuoi grafici di trading. Un personaggio si muove lungo il lato destro del grafico, dando l'impressione che stia incoraggiando il movimento dei prezzi, aggiungendo un tocco unico e piacevole alla tua esperienza di trading. Sebbene non influisca direttamente sulle tue operazioni, le animazioni offrono una leggera distrazione, facendoti sentire come se avessi un sostenitore personale. Caratteristiche principali
FREE
Msg2Slack MT4 Post to Slack
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Msg2Slack è lo strumento che invia messaggi dalle caselle di testo MT4/MT5 a Slack. Con un solo clic sul pulsante situato sul lato destro della casella di testo, puoi inviare facilmente immagini di testo e grafici al tuo canale Slack. Anche se disegni linee, segni, commenti e altro sul grafico, l'immagine verrà pubblicata. Sia che tu voglia inviare messaggi a te stesso o a un gruppo, questo strumento semplice ma potente rende incredibilmente facile catturare immagini cartografiche e inviare mes
FREE
Msg2Discord MT4 Post to Discord
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Funziona bene nel tester della strategia. Provatelo con la DEMO GRATUITA (build 1353). How to run the FREE DEMO => https://www.mql5.com/en/blogs/post/749299 Msg2Discord invia testo libero e catture da una casella di testo a Discord. Se si scrivono linee, segni o commenti sul grafico, l'immagine verrà inviata. Uno strumento molto utile e semplice. - Invio di messaggi liberi 1. Inserire il testo libero nella casella EDIT. 2. Premere il pulsante INVIA. - Invio di un messaggio libero + acqui
FREE
Practice Simulator w VirtualRepetitiveTraining MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Practice Simulator è un simulatore di trading all-in-one per il backtesting, l'allenamento al trading e il trading in tempo reale. Che tu sia un principiante che ha bisogno di pratica o un trader esperto che analizza i mercati, questo strumento è adatto a tutti i livelli. Concentrati sul trading Forex, l'analisi del mercato o l'ottimizzazione delle strategie. Practice Simulator consente di fare trading in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi, con un'interfaccia semplice ma ricca di funzio
Breakeven and Risk Percentage Line MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Questo strumento non funziona con Strategy Tester. Test version: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753244 Questo strumento ti consente di visualizzare il rendimento del tuo account mostrando le metriche chiave in base al saldo del tuo account. Puoi selezionare le linee, trascinarle e rilasciarle per visualizzare immediatamente le metriche chiave a diversi prezzi. Se desideri tornare alla posizione originale dopo aver spostato le linee, fai semplicemente doppio clic e torneranno ai parametri o
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Utilità
"Binary Lab Simulator" è uno strumento progettato per praticare e verificare strategie di trading. Questo strumento funziona 24/7, inclusi i fine settimana e le ore non di trading, e supporta vari periodi di scadenza come 30 secondi, 1 minuto e 3 minuti, creando un ambiente simile al trading reale. È compatibile con strumenti esterni per analizzare i risultati degli ingressi. Molteplici modelli possono essere salvati facilmente, consentendo test continui dall'ambiente online al simulatore. "Bina
Breakeven Line and Risk Percentage Line MT5
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Questo strumento non funziona con Strategy Tester. Test version: https://www.mql5.com/en/blogs/post/753244 Questo strumento ti consente di visualizzare il rendimento del tuo account mostrando le metriche chiave in base al saldo del tuo account. Puoi selezionare le linee, trascinarle e rilasciarle per visualizzare immediatamente le metriche chiave a diversi prezzi. Se desideri tornare alla posizione originale dopo aver spostato le linee, fai semplicemente doppio clic e torneranno ai parametri o
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione