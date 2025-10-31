RC Trade Helper

Future Trend Channel è un indicatore dinamico e visivamente intuitivo progettato per identificare le direzioni di tendenza e prevedere potenziali movimenti dei prezzi. Originariamente sviluppato da ChartPrime per TradingView, questo strumento è stato adattato per MetaTrader 4, offrendo ai trader una funzionalità simile. Che tu sia uno swing trader, day trader o investitore a lungo termine, Future Trend Channel ti aiuta a visualizzare la forza del trend, anticipare inversioni e ottimizzare i punt