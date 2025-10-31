RC Trade Helper

RC Trade Helper è un assistente di trading completo progettato per i trader manuali. L'applicazione fornisce una suite di strumenti visivi per la rapida esecuzione degli ordini, la gestione avanzata del rischio e la gestione efficiente delle operazioni direttamente sul grafico.

Attenzione: Prima dell'acquisto, è possibile testare l'applicazione su un conto demo. Il prodotto non funziona nel Tester di Strategia.

Operazioni di Trading

Permette di eseguire e gestire le operazioni con un solo clic:

  • Aprire ordini a mercato e ordini in sospeso (Stop, Limit) con conferma visiva del livello sul grafico.

  • Chiudere tutte le posizioni di mercato o eliminare tutti gli ordini in sospeso.

  • Chiusura selettiva di posizioni di Acquisto, posizioni di Vendita, ordini di Acquisto in sospeso o ordini di Vendita in sospeso.

  • Reimpostare tutte le linee di trading (Entrata, Stop Loss, Take Profit) su una posizione predefinita sul grafico.

  • Nascondere o mostrare tutte le linee di trading per liberare l'area di lavoro del grafico.

  • Bloccare le linee di trading per prevenire movimenti accidentali o invertire l'impostazione dell'operazione.

Dimensionamento della Posizione e Gestione del Rischio

Fornisce molteplici metodi per calcolare il volume di trading:

  • Dimensione del lotto fissa.

  • Percentuale di rischio del saldo del conto.

  • Percentuale di profitto del saldo del conto.

  • Rischio monetario fisso basato sulla distanza dello Stop Loss.

  • Obiettivo monetario fisso basato sulla distanza del Take Profit.

  • Visualizzazione in tempo reale del rapporto Rischio/Rendimento, profitto potenziale e perdita potenziale.

Configurazione Ordini e Rischio

All'apertura degli ordini, è possibile applicare le seguenti funzioni:

  • Visualizzazione dei livelli di Entrata, Stop Loss e Take Profit con etichette informative dinamiche.

  • Opzione per disabilitare Stop Loss o Take Profit per strategie specifiche.

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto basato sul metodo di rischio selezionato e sulla distanza dallo Stop Loss o Take Profit.

  • Funzione Break Even integrata per spostare lo Stop Loss a un livello specificato al raggiungimento di un obiettivo di profitto. L'attivazione può essere impostata in Punti, Percentuale o Profitto monetario.

Monitoraggio delle Operazioni

Permette di monitorare le posizioni aperte direttamente sul grafico:

  • Genera e aggiorna automaticamente le etichette sul grafico per ogni posizione aperta.

  • Mostra le informazioni chiave incluso il numero del ticket, il volume, il prezzo di entrata, il profitto/perdita corrente e il rapporto Rischio/Rendimento.

  • Rimuove automaticamente le etichette delle operazioni quando le posizioni vengono chiuse.

Interfaccia Utente

Il pannello di controllo è organizzato per chiarezza e velocità:

  • Layout intuitivo che raggruppa le funzioni correlate (Tipo di Ordine, Dimensionamento Lotto, Livelli di Trading, Pulsanti di Gestione).

  • Grandi pulsanti con codifica a colori per le azioni di trading primarie (Acquista, Vendi, Chiudi Tutto, ecc.).

  • Menu a tendina e selettori numerici per la selezione precisa dei tipi di ordine, dei metodi di lotto e dei valori dei livelli.


Altri dall’autore
RC Future Trend Channel ChartPrime MT4
Francisco Rayol
5 (1)
Indicatori
Future Trend Channel è un indicatore dinamico e visivamente intuitivo progettato per identificare le direzioni di tendenza e prevedere potenziali movimenti dei prezzi. Originariamente sviluppato da ChartPrime per TradingView, questo strumento è stato adattato per MetaTrader 4, offrendo ai trader una funzionalità simile. Che tu sia uno swing trader, day trader o investitore a lungo termine, Future Trend Channel ti aiuta a visualizzare la forza del trend, anticipare inversioni e ottimizzare i punt
RC ATR Volatility Hedge Zones MT4
Francisco Rayol
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore avvisa l'utente quando l'ATR supera un valore definito o mostra variazioni percentuali significative, rilevando picchi/cali di volatilità. Particolarmente utile per: Sistemi di trading basati sulla volatilità, Sistemi Recovery Zone o Grid Hedge. Essendo la volatilità cruciale per questi sistemi, l'indicatore traccia direttamente sul grafico: Zone di ingresso Punti di rientro Livelli di take profit Consentendo backtest e personalizzazione dei parametri. Vantaggi principali Param
RC ATR Based Trendlines MT5
Francisco Rayol
Indicatori
Questo indicatore è la versione convertita per MetaTrader 5 dell'indicatore "ATR Based Trendlines - JD" di TradingView creato da Duyck. Funzionamento: L'indicatore traccia automaticamente e continuamente linee di tendenza basate non solo sul prezzo, ma anche sulla volatilità percepita dall'ATR. L'angolo delle linee di tendenza è determinato da (una percentuale dell') ATR. L'angolazione segue le variazioni di prezzo, guidate dal valore ATR nel momento in cui viene rilevato il punto pivot. La perc
FREE
RC Hour Interval Lines MT5
Francisco Rayol
Indicatori
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was  designed to assist your trading experience.  It  draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing  traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in
FREE
RC Range Filtered AlgoAlpha MT5
Francisco Rayol
Indicatori
Range Filtered AlgoAlpha è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare potenziali opportunità di trading analizzando la volatilità del mercato. Questa versione MetaTrader dell'indicatore originale TradingView di AlgoAlpha combina diversi metodi analitici per fornire una valutazione visiva del mercato. Caratteristiche tecniche Utilizza il filtraggio di Kalman (Kalman Filtering) per livellare i prezzi Include bande basate sull'ATR (ATR-based Bands) per misurare la volatilità Inte
RC Future Trend Channel ChartPrime MT5
Francisco Rayol
Indicatori
Future Trend Channel è un indicatore dinamico e visivamente intuitivo progettato per identificare le direzioni di tendenza e prevedere potenziali movimenti dei prezzi. Originariamente sviluppato da ChartPrime per TradingView, questo strumento è stato adattato per MetaTrader 5, offrendo ai trader una funzionalità simile. Che tu sia uno swing trader, day trader o investitore a lungo termine, Future Trend Channel ti aiuta a visualizzare la forza del trend, anticipare inversioni e ottimizzare i punt
RC ATR Based Trendlines MT4
Francisco Rayol
Indicatori
Questo indicatore è la versione convertita per MetaTrader 4 dell'indicatore "ATR Based Trendlines - JD" di TradingView creato da Duyck. Funzionamento: L'indicatore traccia automaticamente e continuamente linee di tendenza basate non solo sul prezzo, ma anche sulla volatilità percepita dall'ATR. L'angolo delle linee di tendenza è determinato da (una percentuale dell') ATR. L'angolazione segue le variazioni di prezzo, guidate dal valore ATR nel momento in cui viene rilevato il punto pivot. La perc
FREE
RC Hour Interval Lines MT4
Francisco Rayol
Indicatori
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was designed to assist your trading experience. It draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in re
FREE
RC Soldiers and Crows MT4
Francisco Rayol
Indicatori
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a  "real-time backtesting"  panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup ba
RC Range Filtered AlgoAlpha MT4
Francisco Rayol
Indicatori
Range Filtered AlgoAlpha è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare potenziali opportunità di trading analizzando la volatilità del mercato. Questa versione MetaTrader dell'indicatore originale TradingView di AlgoAlpha combina diversi metodi analitici per fornire una valutazione visiva del mercato. Caratteristiche tecniche Utilizza il filtraggio di Kalman (Kalman Filtering) per livellare i prezzi Include bande basate sull'ATR (ATR-based Bands) per misurare la volatilità Integ
RC Adaptative Moving Average MT4
Francisco Rayol
Indicatori
La Media Mobile Adattiva Zeiierman è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare opportunità di trading attraverso l’analisi adattiva delle tendenze. Questa versione per Metatrader è basata sull’indicatore originale di Zeiierman su TradingView, che combina diversi metodi analitici per fornire valutazioni visive del mercato. Caratteristiche tecniche Utilizza un algoritmo di smoothing adattivo basato sulla volatilità del mercato Calcola un Rapporto di Efficienza (ER) per regolare
RC Soldiers and Crows MT5
Francisco Rayol
5 (1)
Indicatori
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a "real-time backtesting" panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup bas
RC ATR Volatility Hedge Zones MT5
Francisco Rayol
Indicatori
Questo indicatore avvisa l'utente quando l'ATR supera un valore definito o mostra variazioni percentuali significative, rilevando picchi/cali di volatilità. Particolarmente utile per: Sistemi di trading basati sulla volatilità, Sistemi Recovery Zone o Grid Hedge. Essendo la volatilità cruciale per questi sistemi, l'indicatore traccia direttamente sul grafico: Zone di ingresso Punti di rientro Livelli di take profit Consentendo backtest e personalizzazione dei parametri. Vantaggi principali Param
RC Adaptative Moving Average MT5
Francisco Rayol
Indicatori
La Media Mobile Adattiva Zeiierman è uno strumento di analisi tecnica progettato per identificare opportunità di trading attraverso l’analisi adattiva delle tendenze. Questa versione per Metatrader è basata sull’indicatore originale di Zeiierman su TradingView, che combina diversi metodi analitici per fornire valutazioni visive del mercato. Caratteristiche tecniche Utilizza un algoritmo di smoothing adattivo basato sulla volatilità del mercato Calcola un Rapporto di Efficienza (ER) per regolare
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione