RC Trade Helper
- Utilità
- Francisco Rayol
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
RC Trade Helper è un assistente di trading completo progettato per i trader manuali. L'applicazione fornisce una suite di strumenti visivi per la rapida esecuzione degli ordini, la gestione avanzata del rischio e la gestione efficiente delle operazioni direttamente sul grafico.
Attenzione: Prima dell'acquisto, è possibile testare l'applicazione su un conto demo. Il prodotto non funziona nel Tester di Strategia.
Operazioni di Trading
Permette di eseguire e gestire le operazioni con un solo clic:
Aprire ordini a mercato e ordini in sospeso (Stop, Limit) con conferma visiva del livello sul grafico.
Chiudere tutte le posizioni di mercato o eliminare tutti gli ordini in sospeso.
Chiusura selettiva di posizioni di Acquisto, posizioni di Vendita, ordini di Acquisto in sospeso o ordini di Vendita in sospeso.
Reimpostare tutte le linee di trading (Entrata, Stop Loss, Take Profit) su una posizione predefinita sul grafico.
Nascondere o mostrare tutte le linee di trading per liberare l'area di lavoro del grafico.
Bloccare le linee di trading per prevenire movimenti accidentali o invertire l'impostazione dell'operazione.
Dimensionamento della Posizione e Gestione del Rischio
Fornisce molteplici metodi per calcolare il volume di trading:
Dimensione del lotto fissa.
Percentuale di rischio del saldo del conto.
Percentuale di profitto del saldo del conto.
Rischio monetario fisso basato sulla distanza dello Stop Loss.
Obiettivo monetario fisso basato sulla distanza del Take Profit.
Visualizzazione in tempo reale del rapporto Rischio/Rendimento, profitto potenziale e perdita potenziale.
Configurazione Ordini e Rischio
All'apertura degli ordini, è possibile applicare le seguenti funzioni:
Visualizzazione dei livelli di Entrata, Stop Loss e Take Profit con etichette informative dinamiche.
Opzione per disabilitare Stop Loss o Take Profit per strategie specifiche.
Calcolo automatico della dimensione del lotto basato sul metodo di rischio selezionato e sulla distanza dallo Stop Loss o Take Profit.
Funzione Break Even integrata per spostare lo Stop Loss a un livello specificato al raggiungimento di un obiettivo di profitto. L'attivazione può essere impostata in Punti, Percentuale o Profitto monetario.
Monitoraggio delle Operazioni
Permette di monitorare le posizioni aperte direttamente sul grafico:
Genera e aggiorna automaticamente le etichette sul grafico per ogni posizione aperta.
Mostra le informazioni chiave incluso il numero del ticket, il volume, il prezzo di entrata, il profitto/perdita corrente e il rapporto Rischio/Rendimento.
Rimuove automaticamente le etichette delle operazioni quando le posizioni vengono chiuse.
Interfaccia Utente
Il pannello di controllo è organizzato per chiarezza e velocità:
Layout intuitivo che raggruppa le funzioni correlate (Tipo di Ordine, Dimensionamento Lotto, Livelli di Trading, Pulsanti di Gestione).
Grandi pulsanti con codifica a colori per le azioni di trading primarie (Acquista, Vendi, Chiudi Tutto, ecc.).
Menu a tendina e selettori numerici per la selezione precisa dei tipi di ordine, dei metodi di lotto e dei valori dei livelli.