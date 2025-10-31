RC Trade Helper

RC Trade Helper, manuel yatırımcılar için tasarlanmış kapsamlı bir işlem asistanıdır. Uygulama, grafik üzerinde doğrudan hızlı emir yerleştirme, gelişmiş risk yönetimi ve verimli işlem yönetimi için bir dizi görsel araç sağlar.

Dikkat: Satın almadan önce uygulamayı demo hesapta test edebilirsiniz. Ürün Strateji Test Cihazı'nda çalışmaz.

İşlem Operasyonları

Tek tıkla işlem yürütmeye ve yönetmeye olanak tanır:

  • Grafikte görsel seviye onayıyla piyasa emirleri ve bekleyen emirler (Stop, Limit) açma.

  • Tüm piyasa pozisyonlarını kapatma veya tüm bekleyen emirleri silme.

  • Seçici olarak Alış pozisyonlarını, Satış pozisyonlarını, Alış bekleyen emirlerini veya Satış bekleyen emirlerini kapatma.

  • Tüm işlem çizgilerini (Giriş, Stop Loss, Take Profit) grafikte varsayılan bir konuma sıfırlama.

  • Grafik çalışma alanını düzenlemek için tüm işlem çizgilerini gizleme veya gösterme.

  • Yanlışlıkla hareketi önlemek için işlem çizgilerini kilitleme veya işlem kurulumunu tersine çevirme.

Pozisyon Büyüklüğü ve Risk Yönetimi

İşlem hacmini hesaplamak için birden fazla yöntem sunar:

  • Sabit Lot Büyüklüğü.

  • Hesap bakiyesinin Risk Yüzdesi.

  • Hesap bakiyesinin Kâr Yüzdesi.

  • Stop Loss mesafesine dayalı Sabit Parasal Risk.

  • Take Profit mesafesine dayalı Sabit Parasal Hedef.

  • Risk/Ödül oranı, potansiyel kâr ve potansiyel zararın gerçek zamanlı görüntülenmesi.

Emir ve Risk Yapılandırması

Emir açılırken aşağıdaki işlevler uygulanabilir:

  • Dinamik bilgi etiketleriyle Giriş, Stop Loss ve Take Profit seviyelerinin görselleştirilmesi.

  • Belirli stratejiler için Stop Loss veya Take Profit'i devre dışı bırakma seçeneği.

  • Seçilen risk yöntemi ve Stop Loss veya Take Profit'e olan mesafeye dayalı otomatik lot büyüklüğü hesaplama.

  • Bir kâr hedefine ulaşıldığında Stop Loss'u belirtilen bir seviyeye taşımak için entegre Başa Baş (Breakeven) fonksiyonu. Aktivasyon, Puan, Yüzde veya Parasal Kâr olarak ayarlanabilir.

İşlem Takibi

Açık pozisyonların grafik üzerinden doğrudan izlenmesine olanak tanır:

  • Her açık pozisyon için grafik üzerinde otomatik olarak etiketler oluşturur ve günceller.

  • Ticket numarası, hacim, giriş fiyatı, güncel kâr/zarar ve Risk/Ödül oranı dahil temel bilgileri görüntüler.

  • Pozisyonlar kapandığında işlem etiketlerini otomatik olarak kaldırır.

Kullanıcı Arayüzü

Kontrol paneli, netlik ve hız için düzenlenmiştir:

  • İlgili işlevleri (Emir Türü, Lot Belirleme, İşlem Seviyeleri, Yönetim Düğmeleri) gruplayan sezgisel düzen.

  • Birincil işlem eylemleri (Alış, Satış, Tümünü Kapat vb.) için büyük, renk kodlu düğmeler.

  • Emir türleri, lot yöntemleri ve seviye değerlerinin hassas seçimi için açılır listeler ve sayısal giriş alanları.


