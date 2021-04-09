RC Trade Helper

RC Trade Helper est un assistant de trading complet conçu pour les traders manuels. L'application fournit une suite d'outils visuels pour la passation rapide d'ordres, la gestion avancée des risques et la gestion efficace des trades directement sur le graphique.

Attention : Avant l'achat, vous pouvez tester l'application sur un compte de démonstration. Le produit ne fonctionne pas dans le Testeur de Stratégies.

Opérations de Trading

Permet d'exécuter et de gérer les trades en un seul clic :

  • Ouvrir des ordres au marché et des ordres en attente (Stop, Limit) avec confirmation visuelle du niveau sur le graphique.

  • Fermer toutes les positions sur le marché ou supprimer tous les ordres en attente.

  • Fermeture sélective des positions d'Achat, des positions de Vente, des ordres d'Achat en attente ou des ordres de Vente en attente.

  • Réinitialiser toutes les lignes de trading (Entrée, Stop Loss, Take Profit) à une position par défaut sur le graphique.

  • Masquer ou afficher toutes les lignes de trading pour désencombrer l'espace de travail du graphique.

  • Verrouiller les lignes de trading pour empêcher tout mouvement accidentel ou inverser la configuration du trade.

Dimensionnement de la Position et Gestion des Risques

Fournit plusieurs méthodes pour calculer le volume de trading :

  • Taille de lot fixe.

  • Pourcentage de risque sur le solde du compte.

  • Pourcentage de profit sur le solde du compte.

  • Risque monétaire fixe basé sur la distance du Stop Loss.

  • Objectif monétaire fixe basé sur la distance du Take Profit.

  • Affichage en temps réel du ratio Risque/Récompense, du profit potentiel et de la perte potentielle.

Configuration des Ordres et des Risques

Lors de l'ouverture des ordres, les fonctions suivantes peuvent être appliquées :

  • Visualisation des niveaux d'Entrée, de Stop Loss et de Take Profit avec des étiquettes d'information dynamiques.

  • Option pour désactiver le Stop Loss ou le Take Profit pour des stratégies spécifiques.

  • Calcul automatique de la taille du lot basé sur la méthode de risque sélectionnée et la distance jusqu'au Stop Loss ou Take Profit.

  • Fonction Seuil de Rentabilité intégrée pour déplacer le Stop Loss à un niveau spécifié lors de l'atteinte d'un objectif de profit. L'activation peut être définie en Points, en Pourcentage ou en Profit monétaire.

Suivi des Trades

Permet de surveiller les positions ouvertes directement sur le graphique :

  • Génère et met à jour automatiquement les étiquettes sur le graphique pour chaque position ouverte.

  • Affiche les informations clés, y compris le numéro de ticket, le volume, le prix d'entrée, le profit/perte actuel et le ratio Risque/Récompense.

  • Supprime automatiquement les étiquettes de trading lorsque les positions sont fermées.

Interface Utilisateur

Le panneau de contrôle est organisé pour la clarté et la rapidité :

  • Disposition intuitive regroupant les fonctions connexes (Type d'Ordre, Dimensionnement du Lot, Niveaux de Trading, Boutons de Gestion).

  • Grands boutons codés par couleur pour les actions de trading principales (Acheter, Vendre, Tout Fermer, etc.).

  • Listes déroulantes et spin buttons pour la sélection précise des types d'ordres, des méthodes de lot et des valeurs de niveaux.


