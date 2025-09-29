Gold Zenith mt5

Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss. Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback, aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia.