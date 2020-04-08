Trend Reversal Catcher with Alert MT4

📌 Trend Reversal Catcher with Alert MT5

Trend Reversal Catcher with Alert MT5 est un indicateur de price action sans repaint, sans redessin et sans délai, conçu pour identifier avec précision les points de retournement du marché.

Il combine la détection de pivots, les configurations de chandeliers (Pin Bars et Englobantes) ainsi qu’un filtre de volatilité basé sur l’ATR, afin de fournir des signaux de retournement clairs et fiables.

MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/150541?source=Site+Market+My+Products+Page



L’indicateur trace des flèches Achat/Vente directement sur le graphique et envoie des alertes en temps réel, ce qui le rend idéal pour le scalping, le day trading et le swing trading sur le Forex, les indices, les métaux et les cryptomonnaies.

🔑 Caractéristiques principales

✅ Sans repaint & sans délai – tous les signaux sont définitifs et fiables ; une fois la flèche affichée, elle reste visible.

✅ Basé uniquement sur le price action – aucun indicateur retardé (seul l’ATR est utilisé pour la volatilité).

✅ Détection des retournements par pivots – identifie de véritables points de renversement.

✅ Confirmation par chandeliers japonais – Pin Bars et Englobantes valident le retournement.

✅ Filtre de volatilité (ATR) – élimine les signaux faibles ou trompeurs.

✅ Flèches Achat/Vente claires – confirmation visuelle simple pour les entrées.

✅ Alertes en temps réel – notifications pop-up pour ne manquer aucun signal.

✅ Compatible avec tous les actifs et unités de temps – Forex, indices, matières premières, cryptos.

✅ Simple & léger – sans surcharge visuelle, facile à utiliser.

📊 Applications en trading

Stratégie de retournement – identifier les points de pivot avec confirmation par chandeliers.

Entrées contre-tendance – capter les corrections dans des marchés en range.

Confirmation de continuation de tendance – utiliser les flèches de retournement comme déclencheur d’entrée en complément de votre analyse de tendance.

Scalping / Swing Trading – des signaux adaptables à toutes les unités de temps et conditions de marché.

📷 Représentation visuelle

🟢 Flèches vertes – signaux de retournement haussier.

🔴 Flèches rouges – signaux de retournement baissier.

Les couleurs des flèches sont entièrement personnalisables afin de correspondre à votre style de graphique ou à vos préférences.

📌 Recommandations

Marchés : Forex, indices, métaux, cryptos.

Paires : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Or), BTCUSD et plus encore.

Unités de temps : M5, M15, H1, H4 (fonctionne sur toutes).

Comptes : ECN, comptes à faible spread, trading en prop firm.

🎯 Pourquoi choisir Trend Reversal Catcher ?

Contrairement aux indicateurs traditionnels retardés, cet outil repose sur une logique pure de price action, renforcée par un filtre de volatilité.

Il offre clarté, précision et confiance pour identifier les zones où le marché a le plus de chances de se retourner.

Avec ses signaux sans repaint, sa logique basée sur les pivots et sa confirmation par chandeliers, vous disposez d’un avantage puissant pour trader les retournements, les retracements et les consolidations.

🚀 Améliorez votre trading avec Trend Reversal Catcher with Alert MT5 – un outil simple et puissant pour identifier les retournements de marché avec précision.

📩 Après l’achat, veuillez me contacter via les messages MQL5 afin de recevoir la documentation d’installation et les paramètres recommandés. Cela vous permettra de démarrer rapidement et d’obtenir les meilleurs résultats avec l’indicateur.