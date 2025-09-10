Gold Traders AI Integration

Gold Traders AI Integrations è un Expert Advisor (EA) progettato per le piattaforme MetaTrader, specializzato nel trading automatizzato su strumenti auriferi (XAUUSD). Il sistema integra tecnologie avanzate di intelligenza artificiale (IA) e reti neurali per elaborare i dati di mercato ed eseguire operazioni basate su decisioni algoritmiche. L'algoritmo di base utilizza reti neurali multistrato perceptron (MLP), un'architettura feedforward con livelli di input, hidden e output. Queste reti utilizzano funzioni di attivazione non lineare e sono addestrate tramite backpropagation, consentendo all'EA di analizzare dati storici e in tempo reale per il riconoscimento di pattern nei movimenti del prezzo dell'oro. L'implementazione incorpora i recenti progressi nella programmazione dell'IA, inclusi framework ispirati a TensorFlow adattati per MQL5, consentendo un'efficiente distribuzione dei modelli nell'ambiente di trading. Un modulo di IA integrato gestisce la pre-elaborazione dei dati, l'estrazione delle feature e l'inferenza del modello. Questo modulo supporta tecniche di ottimizzazione ispirate alla teoria quantistica, come le varianti di ricottura simulata, per perfezionare i parametri della rete neurale senza dipendenze esterne. Elabora input come volatilità dei prezzi, volume e indicatori macroeconomici specifici dell'oro, inclusi differenziali dei tassi di interesse e correlazioni con le materie prime. L'EA opera esclusivamente sulle coppie di valute dell'oro (XAUUSD), sfruttando il suo set di dati specializzato per l'addestramento, che include oltre 20 anni di dati tick. L'unicità risiede nell'integrazione ibrida di modelli quantitativi classici (ad esempio, ARIMA per le serie temporali) con il deep learning, riducendo l'overfitting attraverso tecniche come il dropout e l'early stopping. Il sistema evita metodi ad alto rischio come la martingala o il grid trading, concentrandosi invece sul dimensionamento delle posizioni basato su calcoli di volatilità (ad esempio, multipli ATR). Per i calcoli operativi, l'EA include funzioni integrate per la gestione del rischio, come il dimensionamento delle posizioni tramite adattamenti del criterio di Kelly e limiti di drawdown calcolati da simulazioni Monte Carlo. Fornisce inoltre output per metriche di backtesting, tra cui Sharpe ratio, drawdown massimo e aspettativa, derivati ​​da simulazioni di trading storiche. L'implementazione richiede un VPS per il funzionamento continuo, con compatibilità testata su broker ECN che offrono esecuzione a bassa latenza. Nel complesso, Gold Traders AI Integrations rappresenta un progresso tecnico negli strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale, distinguendosi per la sua applicazione mirata ai mercati dell'oro e per l'integrazione di metodi di calcolo neurale contemporanei.

POLITICA DEI PREZZI PREZZO DI LANCIO $ 500 solo per le prime 10 copie SEGNALE LIVE https://www.mql5.com/en/signals/2331169



XAUUSD (ORO)

Nessuna martingala

Nessuna griglia

Nessun scalping

Nessuna copertura

Nessun arbitraggio

Orario di lavoro H1

Deposito minimo consigliato $ 100 ----------------------------------------------------------------------------- Strategia collaudata

Nessun metodo pericoloso di gestione del denaro

Filtri intelligenti di intelligenza artificiale nel codice

Non sensibile alle condizioni del broker

Buona resistenza agli eventi di mercato inaspettati

Stress test con dati tick del 99,90% utilizzando spread variabile

Facile da installare

Società PROP pronta

Compatibile con FTMO ----------------------------------------------------------------------------- Requisiti Broker ECN

VPS è auspicabile, ma non necessario

Informazioni sul progetto di integrazione dell'intelligenza artificiale (clicca per leggere)

AI Integration Projects è una suite completa di Expert Advisor (EA) sviluppata per le piattaforme MetaTrader, focalizzata sul trading automatizzato su diversi strumenti finanziari. Questa serie si basa su tecnologie all'avanguardia di intelligenza artificiale e reti neurali, adattando l'architettura di base di sistemi specializzati come Gold Traders AI Integrations a un ecosistema più ampio. Ogni EA della serie è progettato per gestire classi di asset specifiche, garantendo un coinvolgimento del mercato modulare, scalabile ed efficiente senza metodologie ad alto rischio.

Il framework principale utilizza reti neurali multistrato perceptron (MLP), caratterizzate da strutture feedforward con livelli di input, hidden e output. Questi modelli utilizzano funzioni di attivazione non lineare e backpropagation per l'addestramento, consentendo un robusto riconoscimento di pattern in mercati volatili. I recenti progressi nella programmazione AI, inclusi framework ottimizzati ispirati a TensorFlow e adattati per MQL5, facilitano l'integrazione fluida dei modelli. Un modulo AI dedicato gestisce la pre-elaborazione dei dati, la selezione delle feature e l'inferenza, incorporando ottimizzazioni ispirate alla quantistica come la ricottura simulata per la regolazione dinamica dei parametri.

La serie comprenderà EA specializzati per varie coppie di valute derivate, indici, oro e materie prime, petrolio e criptovalute.

Tutti gli EA condividono un sistema unificato di gestione del rischio, che prevede il dimensionamento delle posizioni tramite varianti del criterio di Kelly, controlli del drawdown tramite simulazioni Monte Carlo e valutazioni della volatilità tramite ATR. Evitano tattiche aggressive, privilegiando la conformità FIFO e la compatibilità con le società proprietarie. I calcoli per il trading includono l'indice di Sharpe, il drawdown massimo e le metriche di aspettativa, calcolate da simulazioni storiche.

Questo progetto rappresenta una convergenza unica tra analisi basate sull'intelligenza artificiale e trading multi-asset, distinguendosi per l'enfasi sull'adattabilità neurale e su rigorose tecniche di ottimizzazione come i test walk-forward e gli algoritmi genetici. L'implementazione su VPS garantisce un'esecuzione a bassa latenza, con codice modulare che consente la regolazione dei parametri. AI Integration Projects offre una base tecnica per il trading sistematico sui mercati globali.





