Gold Traders AI Integration

5

Gold Traders AI Integrations est un Expert Advisor (EA) conçu pour les plateformes MetaTrader, spécialisé dans le trading automatisé d'instruments aurifères (XAUUSD). Le système intègre des technologies avancées d'intelligence artificielle (IA) et de réseaux neuronaux pour traiter les données de marché et exécuter des transactions basées sur des décisions algorithmiques. L'algorithme principal utilise des réseaux neuronaux perceptrons multicouches (MLP), une architecture à propagation directe avec des couches d'entrée, cachées et de sortie. Ces réseaux utilisent des fonctions d'activation non linéaires et sont entraînés par rétropropagation, permettant à l'EA d'analyser les données historiques et en temps réel pour identifier les tendances des fluctuations du cours de l'or. L'implémentation intègre les avancées récentes en programmation IA, notamment des frameworks inspirés de TensorFlow adaptés à MQL5, permettant un déploiement efficace des modèles dans l'environnement de trading. Un module d'IA intégré gère le prétraitement des données, l'extraction de caractéristiques et l'inférence du modèle. Ce module prend en charge les techniques d'optimisation quantiques, telles que les variantes de recuit simulé, pour affiner les paramètres des réseaux neuronaux sans dépendances externes. Il traite des données telles que la volatilité des prix, le volume et les indicateurs macroéconomiques spécifiques à l'or, notamment les différentiels de taux d'intérêt et les corrélations entre matières premières. L'EA fonctionne exclusivement sur les paires d'or (XAUUSD), exploitant son ensemble de données spécialisé pour l'entraînement, qui comprend plus de 20 ans de données de ticks. Sa particularité réside dans son intégration hybride de modèles quantitatifs classiques (par exemple, ARIMA pour les séries temporelles) avec le deep learning, réduisant ainsi le surapprentissage grâce à des techniques telles que le dropout et l'early stops. Le système évite les méthodes à haut risque telles que la martingale ou le grid trading, se concentrant plutôt sur le dimensionnement des positions basé sur des calculs de volatilité (par exemple, les multiples ATR). Pour les calculs opérationnels, l'EA intègre des fonctions de gestion des risques, telles que le dimensionnement des positions via des adaptations du critère de Kelly et les limites de drawdown calculées à partir de simulations de Monte Carlo. Il fournit également des données de sortie pour les mesures de backtesting, notamment le ratio de Sharpe, le drawdown maximal et l'espérance, dérivées de simulations de transactions historiques. Le déploiement nécessite un VPS pour un fonctionnement continu, avec une compatibilité testée sur les courtiers ECN offrant une exécution à faible latence. Dans l’ensemble, Gold Traders AI Integrations représente une avancée technique dans les outils de trading basés sur l’IA, se distinguant par son application ciblée aux marchés de l’or et l’intégration de méthodes de calcul neuronal contemporaines.

POLITIQUE DE TARIFICATION PRIX DE LANCEMENT 500 $ pour les 10 premiers exemplaires seulement

SIGNAL EN DIRECT   https://www.mql5.com/en/signals/2331169


  • XAUUSD (OR)
  • Pas de martingale
  • Pas de grille
  • Pas de scalping
  • Pas de couverture
  • Pas d'arbitrage
  • Période de travail H1
  • Dépôt minimum recommandé 100 $

  • Une stratégie éprouvée
  • Aucune méthode dangereuse de gestion de l’argent
  • Filtres intelligents d'intelligence artificielle dans le code
  • Insensible aux conditions du courtier
  • Bonne résistance aux événements inattendus du marché
  • Test de résistance avec des données de ticks à 99,90 % en utilisant un spread variable
  • Facile à installer
  • L'entreprise PROP est prête
  • Compatible FTMO

Exigences

  • Courtier ECN 
  • Le VPS est souhaitable, mais pas nécessaire

À propos du projet d'intégration de l'IA (cliquez pour lire)

AI Integration Projects est une suite complète d'Expert Advisors (EA) développée pour les plateformes MetaTrader, axée sur le trading automatisé sur divers instruments financiers. Cette série s'appuie sur des technologies de pointe en intelligence artificielle et en réseaux neuronaux, adaptant l'architecture fondamentale de systèmes spécialisés comme Gold Traders AI Integrations à un écosystème plus large. Chaque EA de la série est conçu pour gérer des classes d'actifs spécifiques, garantissant une interaction modulaire, évolutive et efficace avec le marché, sans méthodologies à haut risque.

Le framework principal utilise des réseaux neuronaux perceptrons multicouches (MLP), dotés de structures à propagation directe avec des couches d'entrée, cachées et de sortie. Ces modèles utilisent des fonctions d'activation non linéaires et la rétropropagation pour l'entraînement, permettant une reconnaissance de formes robuste sur des marchés volatils. Les récentes avancées en programmation IA, notamment les frameworks optimisés inspirés de TensorFlow et adaptés à MQL5, facilitent l'intégration transparente des modèles. Un module IA dédié gère le prétraitement des données, la sélection des caractéristiques et l'inférence, en intégrant des optimisations d'inspiration quantique, comme le recuit simulé, pour affiner les paramètres de manière dynamique.

La série comprendra des EA spécialisés pour diverses   paires de devises dérivées,   indices, or et matières premières, pétrole et crypto-monnaies.

Tous les EA partagent un système unifié de gestion des risques, comprenant le dimensionnement des positions selon les critères de Kelly, le contrôle des drawdowns par simulations de Monte Carlo et l'évaluation de la volatilité par ATR. Ils évitent les tactiques agressives, privilégiant la conformité FIFO et la compatibilité avec les prop-firms. Les calculs de trading incluent le ratio de Sharpe, le drawdown maximal et les indicateurs d'espérance, calculés à partir de simulations historiques.

Ce projet représente une convergence unique entre l'analyse pilotée par l'IA et le trading multi-actifs. Il se distingue par l'importance accordée à l'adaptabilité neuronale et à des techniques d'optimisation rigoureuses comme les tests de progression et les algorithmes génétiques. Le déploiement sur VPS garantit une exécution à faible latence, grâce à un code modulaire permettant l'ajustement des paramètres. AI Integration Projects offre une base technique pour le trading systématique sur les marchés mondiaux.  


Avertissement sur les risques :

Le trading de produits dérivés comporte un risque élevé pour votre capital ; vous ne devez donc trader que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Le trading de produits dérivés peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Assurez-vous donc de bien comprendre les risques encourus et de demander un avis indépendant si nécessaire.


Avis 1
Mahmud Sharif
91
Mahmud Sharif 2025.09.13 23:10 
 

Excellent adviser, I recommend it, today I bought a second adviser from this author. In 2 days of trading already 4 successful trades, great result! Adviser trades almost every day, there is no need to wait a weeks for trades.

Filtrer:
Répondre à l'avis