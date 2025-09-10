Gold Traders AI Integration

Gold Traders AI Integrations, altın enstrümanlarında (XAUUSD) otomatik alım satım konusunda uzmanlaşmış, MetaTrader platformları için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sistem, piyasa verilerini işlemek ve algoritmik kararlara dayalı işlemleri gerçekleştirmek için gelişmiş yapay zeka (AI) ve sinir ağı teknolojilerini entegre eder. Çekirdek algoritma, giriş, gizli ve çıkış katmanlarına sahip ileri beslemeli bir mimari olan çok katmanlı algılayıcı (MLP) sinir ağlarını kullanır. Bu ağlar, doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonlarını kullanır ve geri yayılım yoluyla eğitilir; bu da EA'nın altın fiyat hareketlerinde desen tanıma için geçmiş ve gerçek zamanlı verileri analiz etmesini sağlar. Uygulama, MQL5 için uyarlanmış TensorFlow'dan ilham alan çerçeveler de dahil olmak üzere yapay zeka programlamadaki son gelişmeleri içerir ve işlem ortamında verimli model dağıtımına olanak tanır. Yerleşik bir yapay zeka modülü, veri ön işleme, özellik çıkarma ve model çıkarımını gerçekleştirir. Bu modül, harici bağımlılıklar olmadan sinir ağı parametrelerini iyileştirmek için simüle edilmiş tavlama varyantları gibi kuantumdan ilham alan optimizasyon tekniklerini destekler. Fiyat oynaklığı, hacim ve faiz oranı farkları ve emtia korelasyonları da dahil olmak üzere altına özgü makroekonomik göstergeler gibi girdileri işler. EA, 20 yılı aşkın tick verisi içeren özel veri setini eğitim için kullanarak yalnızca altın (XAUUSD) pariteleri üzerinde çalışır. Benzersizliği, klasik nicel modellerin (örneğin, zaman serileri için ARIMA) derin öğrenmeyle hibrit entegrasyonunda yatar ve bırakma ve erken durdurma gibi tekniklerle aşırı uyumu azaltır. Sistem, martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli yöntemlerden kaçınarak, bunun yerine oynaklık hesaplamalarına (örneğin, ATR katları) dayalı pozisyon boyutlandırmaya odaklanır. Operasyonel hesaplamalar için EA, Kelly kriteri uyarlamaları aracılığıyla pozisyon boyutlandırma ve Monte Carlo simülasyonlarından hesaplanan düşüş limitleri gibi yerleşik risk yönetimi işlevleri içerir. Ayrıca, geçmiş işlem simülasyonlarından türetilen Sharpe oranı, maksimum düşüş ve beklenti gibi metriklerin geriye dönük test edilmesi için çıktılar sağlar. Dağıtım, düşük gecikmeli yürütme sunan ECN broker'larında uyumluluğu test edilmiş, sürekli çalışma için bir VPS gerektirir. Genel olarak, Gold Traders AI Integrations, altın piyasalarına odaklı uygulaması ve çağdaş sinirsel hesaplama yöntemlerinin dahil edilmesiyle öne çıkan, AI destekli ticaret araçlarında teknik bir ilerlemeyi temsil ediyor.

FİYATLANDIRMA POLİTİKASI Lansman Fiyatı yalnızca ilk 10 kopya için 500 ABD doları

CANLI SİNYAL   https://www.mql5.com/en/signals/2331169


  • XAUUSD (ALTIN)
  • Martingale yok
  • Izgara yok
  • Scalping yok
  • Hiçbir korunma yok
  • Tahkim yok
  • Çalışma zaman dilimi H1
  • Önerilen minimum depozito 100$

  • Zamanla test edilmiş strateji
  • Para yönetiminin tehlikeli yöntemleri yok
  • Kodda akıllı yapay zeka filtreleri
  • Aracı kurum koşullarına duyarlı değil
  • Beklenmeyen piyasa olaylarına karşı iyi direnç
  • Değişken yayılma kullanılarak %99,90 kene verileriyle stres testi yapıldı
  • Kurulumu kolay
  • PROP firması hazır
  • FTMO uyumlu

Gereksinimler

  • ECN broker 
  • VPS tercih edilir, ancak gerekli değildir

Yapay Zeka Entegrasyon Projesi Hakkında (Okumak için tıklayın)

Yapay Zeka Entegrasyon Projeleri, MetaTrader platformları için geliştirilmiş, çeşitli finansal araçlarda otomatik alım satıma odaklanan kapsamlı bir Uzman Danışman (EA) paketidir. Bu seri, Gold Traders Yapay Zeka Entegrasyonları gibi özel sistemlerin temel mimarisini daha geniş bir ekosisteme uyarlayarak, en son yapay zeka ve sinir ağı teknolojilerine dayanmaktadır. Serideki her EA, belirli varlık sınıflarını ele alacak şekilde tasarlanmıştır ve yüksek riskli metodolojiler olmadan modüler, ölçeklenebilir ve verimli piyasa etkileşimi sağlar.

Çekirdek çerçeve, giriş, gizli ve çıkış katmanlarına sahip ileri beslemeli yapılar içeren çok katmanlı algılayıcı (MLP) sinir ağlarını kullanır. Bu modeller, eğitim için doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonlarını ve geri yayılımı kullanarak, değişken piyasalarda sağlam desen tanıma olanağı sağlar. TensorFlow'dan ilham alan ve MQL5 için uyarlanmış optimize edilmiş çerçeveler de dahil olmak üzere son yapay zeka programlama gelişmeleri, sorunsuz model entegrasyonunu kolaylaştırır. Özel bir yapay zeka modülü, parametreleri dinamik olarak hassas bir şekilde ayarlamak için simüle edilmiş tavlama gibi kuantumdan ilham alan optimizasyonları birleştirerek veri ön işleme, özellik seçimi ve çıkarım süreçlerini yönetir.

Seride çeşitli türev   döviz çiftleri,   endeksler, altın ve emtialar, petrol ve kripto paralar için özel EA'lar yer alacak.

Tüm EA'lar, Kelly kriteri varyantları aracılığıyla pozisyon boyutlandırma, Monte Carlo simülasyonlarından düşüş kontrolleri ve ATR kullanılarak volatilite değerlendirmeleri içeren birleşik bir risk yönetim sistemini paylaşır. Agresif taktiklerden kaçınarak FIFO uyumluluğunu ve destek şirketi uyumluluğunu vurgularlar. İşlem hesaplamaları, geçmiş simülasyonlardan hesaplanan Sharpe oranı, maksimum düşüş ve beklenti metriklerini içerir.

Bu proje, yapay zeka destekli analitik ve çok varlıklı ticaretin benzersiz bir birleşimini temsil eder ve sinirsel uyarlanabilirliğe verdiği önem ve ileri test ve genetik algoritmalar gibi titiz optimizasyon teknikleriyle öne çıkar. VPS'ye dağıtım, düşük gecikmeli yürütme sağlar ve modüler kod, parametre ayarlamalarına olanak tanır. Yapay Zeka Entegrasyon Projeleri, küresel piyasalarda sistematik ticaret için teknik bir temel sunar.  


Risk Uyarısı:

Türev İşlemleri, sermayeniz için yüksek düzeyde risk taşır ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapmalısınız. Türev İşlemleri tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir, bu nedenle lütfen söz konusu riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve gerekirse bağımsız danışmanlık alın.


İncelemeler 1
Mahmud Sharif
111
Mahmud Sharif 2025.09.13 23:10 
 

Excellent adviser, I recommend it, today I bought a second adviser from this author. In 2 days of trading already 4 successful trades, great result! Adviser trades almost every day, there is no need to wait a weeks for trades.

Yazarın diğer ürünleri
Global Traders AI Integration
Fintex Trading, Sociedad Limitada
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Global Traders AI Integrations is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 platform, specializing in automated trading on EURUSD and GBPUSD currency pair. The system integrates advanced artificial intelligence (AI) and neural network technologies to process market data and execute trades based on algorithmic decisions. The core algorithm employs multilayer perceptron (MLP) neural networks, a feedforward architecture with input, hidden, and output layers. These networks utilize non-linear
Bitcoin Traders AI Integration
Fintex Trading, Sociedad Limitada
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Traders AI Integrations is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 platform, specializing in automated trading on Bitcoin (BTC). The system integrates advanced artificial intelligence (AI) and neural network technologies to process market data and execute trades based on algorithmic decisions. The core algorithm employs multilayer perceptron (MLP) neural networks, a feedforward architecture with input, hidden, and output layers. These networks utilize non-linear activation funct
İncelemeye yanıt