Statistic volume signals v

**Statistic Signal - Indicateur de Prédiction de Bougies MT5**

Détectez les signaux d'achat et de vente avec précision grâce à des motifs de bougies comme engulfing, doji, marteau et étoile filante. Affiche des blocs visuels (vert pour l'achat, rouge pour la vente) sous le graphique, avec des paramètres personnalisables (période, hauteur, distances). Idéal pour les traders débutants et intermédiaires. Testez et optimisez votre stratégie !