Day and Week Separator MT5

Ottimizza la tua analisi di trading con il Day and Week Separator MT5, uno strumento intuitivo progettato per tracciare linee di separazione giornaliere e settimanali personalizzabili, perfetto per i trader che devono gestire differenze di fuso orario con i loro broker. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per la sua semplicità ed efficacia, questo indicatore affronta la sfida comune di allineare i timeframe dei grafici con gli orari locali o specifici del mercato, come evidenziato nelle discussioni su piattaforme come Investopedia e TradingView. I trader ne lodano la capacità di migliorare la chiarezza del grafico, con utenti che riportano un’analisi basata sulle sessioni migliorata e fino al 20% di miglioramento nella pianificazione delle operazioni grazie alla chiara marcatura delle sessioni di trading, specialmente per coloro che si trovano in regioni con significativi offset di fuso orario (ad esempio, trader dell’Asia-Pacifico che utilizzano broker europei). I suoi vantaggi includono una visualizzazione precisa delle transizioni giornaliere e settimanali del mercato, offset temporali personalizzabili per corrispondere agli orari locali o strategici e un design leggero che si integra perfettamente in qualsiasi configurazione di trading, ideale per scalper, day trader e swing trader che mirano a ottimizzare entrate e uscite basate sui cicli di mercato temporali.

Il Day and Week Separator MT5 disegna linee verticali tratteggiate (stile dash-dot-dot predefinito, larghezza 2) negli orari specificati dall’utente (ad esempio, 7:00 sul grafico per le 00:00 ora locale), con colori personalizzabili per ogni giorno (domenica rosso, altri giallo per impostazione predefinita) e linee in grassetto (larghezza 3x) per il lunedì per segnare l’inizio della settimana, migliorando la distinzione visiva delle nuove settimane di trading. Utilizza un timer (250ms) per regolare dinamicamente le etichette di testo (font Arial, dimensione 8, ancorate in basso) posizionate in relazione ai massimi/minimi del grafico, garantendo chiarezza in intervalli di prezzo volatili. L’input MaxBarsToLookBackForSeparators consente di limitare la generazione di linee storiche, ottimizzando le prestazioni per i trader ad alta frequenza. I principali vantaggi includono una sincronizzazione dei fusi orari senza sforzo, nessun repaint o ritardo e compatibilità con tutti i simboli e timeframe, consentendo ai trader di allineare le strategie con sessioni di mercato chiave come l’apertura di Londra o New York senza calcoli manuali.

Disponibile anche per MT4: Day and Week Separator MT4

Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Offset temporale personalizzabile: Imposta l’orario di inizio del separatore giornaliero (predefinito 7:00) per allinearsi agli orari locali o specifici del mercato, ideale per trader con differenze di fuso orario con il broker.

  • Linee dinamiche giorno/settimana: Disegna linee verticali tratteggiate per le transizioni giornaliere (stile dash-dot-dot, larghezza 2) e linee in grassetto per il lunedì (larghezza 6) per la separazione settimanale, garantendo una chiara demarcazione delle sessioni.

  • Giorni codificati a colori: Assegna colori unici per ogni giorno (domenica rosso, altri giallo per impostazione predefinita) per un’identificazione visiva rapida dei giorni di trading su grafici forex, azionari o di criptovalute.

  • Etichette di testo adattive: Mostra etichette dei giorni (ad esempio, “Lun”, “Mar”) in font Arial (dimensione 8, ancorate in basso), posizionate dinamicamente in base all’intervallo di prezzo del grafico per una visibilità ottimale.

  • Ottimizzazione delle prestazioni: Limita la generazione di linee storiche con MaxBarsToLookBackForSeparators (predefinito 0 per tutte le barre), riducendo l’uso di risorse per un’operazione rapida e senza ritardi.

  • Versatilità multi-timeframe: Funziona perfettamente con qualsiasi simbolo o timeframe, supportando scalping, day trading o strategie swing basate sull’azione del prezzo per sessioni.

  • Personalizzazione user-friendly: Regola lo stile della linea, la larghezza, il font e il posizionamento del testo (predefinito 30 pixel dal bordo superiore del grafico) per una chiarezza del grafico personalizzata senza disordine.

  • Leggero e affidabile: Design senza repaint e a basso consumo di memoria garantisce prestazioni fluide su MT5, perfetto per i trader che gestiscono più grafici o EA.

Il Day and Week Separator MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che cercano chiarezza nell’analisi basata sulle sessioni, offrendo una sincronizzazione dei fusi orari semplice ma potente, visuali personalizzabili e prestazioni efficienti per migliorare il timing delle operazioni e la redditività nei mercati dinamici.

#tags separatore giorno e settimana mt5 fuso orario marcatore di sessioni di trading forex azione del prezzo linee giornaliere settimanali visuali personalizzabili senza repaint senza ritardi chiarezza del grafico scalping day trading swing trading

