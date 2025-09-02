Day and Week Separator MT5

Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT5, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux ou spécifiques au marché, comme souligné dans les discussions sur des plateformes telles que Investopedia et TradingView. Les traders louent sa capacité à améliorer la clarté des graphiques, les utilisateurs rapportant une analyse basée sur les sessions améliorée et une planification des trades jusqu’à 20% plus efficace grâce à un marquage clair des sessions de trading, en particulier pour ceux dans des régions avec des décalages horaires importants (par exemple, les traders de la région Asie-Pacifique utilisant des courtiers européens). Ses avantages incluent une visualisation précise des transitions journalières et hebdomadaires du marché, des offsets horaires personnalisables pour correspondre aux heures locales ou stratégiques, et une conception légère qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle configuration de trading, idéale pour les scalpers, day traders et swing traders cherchant à optimiser leurs entrées et sorties basées sur les cycles de marché temporels.

Le Day and Week Separator MT5 trace des lignes verticales en pointillés (style dash-dot-dot par défaut, largeur 2) aux horaires spécifiés par l’utilisateur (par exemple, 7:00 sur le graphique pour 00:00 heure locale), avec des couleurs personnalisables pour chaque jour (dimanche rouge, autres jaune par défaut) et des lignes en gras (largeur 3x) pour le lundi afin de marquer le début de la semaine, renforçant la distinction visuelle des nouvelles semaines de trading. Il utilise un minuteur (250ms) pour ajuster dynamiquement les étiquettes de texte (police Arial, taille 8, ancrées en bas) positionnées par rapport aux hauts/bas du graphique, garantissant une clarté dans les plages de prix volatiles. L’entrée MaxBarsToLookBackForSeparators permet de limiter la génération de lignes historiques, optimisant les performances pour les traders à haute fréquence. Les avantages clés incluent une synchronisation des fuseaux horaires sans effort, aucun repaint ni retard, et une compatibilité avec tous les symboles et cadres temporels, permettant aux traders d’aligner leurs stratégies sur des sessions de marché clés comme l’ouverture de Londres ou de New York sans calculs manuels.

Également disponible pour MT4 : Day and Week Separator MT4

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

  • Offset horaire personnalisable : Définissez l’heure de début du séparateur journalier (par défaut 7:00) pour correspondre aux horaires locaux ou spécifiques au marché, idéal pour les traders avec des différences de fuseaux horaires avec le courtier.

  • Lignes dynamiques jour/semaine : Trace des lignes verticales en pointillés pour les transitions journalières (style dash-dot-dot, largeur 2) et des lignes en gras pour le lundi (largeur 6) pour la séparation hebdomadaire, garantissant une démarcation claire des sessions.

  • Jours codés par couleur : Attribue des couleurs uniques par jour (dimanche rouge, autres jaune par défaut) pour une identification visuelle rapide des jours de trading sur les graphiques forex, actions ou cryptomonnaies.

  • Étiquettes de texte adaptatives : Affiche des étiquettes de jours (par exemple, « Lun », « Mar ») en police Arial (taille 8, ancrées en bas), positionnées dynamiquement selon la plage de prix du graphique pour une visibilité optimale.

  • Optimisation des performances : Limite la génération de lignes historiques avec MaxBarsToLookBackForSeparators (par défaut 0 pour toutes les barres), réduisant l’utilisation des ressources pour une opération rapide et sans retard.

  • Polyvalence multi-timeframe : Fonctionne parfaitement avec n’importe quel symbole ou cadre temporel, soutenant le scalping, le day trading ou les stratégies swing basées sur l’action des prix par sessions.

  • Personnalisation conviviale : Ajustez le style de ligne, la largeur, la police et le placement du texte (par défaut 30 pixels du haut du graphique) pour une clarté de graphique personnalisée sans encombrement.

  • Léger et fiable : Conception sans repaint et à faible consommation de mémoire garantit une performance fluide sur MT5, parfait pour les traders gérant plusieurs graphiques ou EAs.

Le Day and Week Separator MT5 est un outil indispensable pour les traders recherchant la clarté dans l’analyse basée sur les sessions, offrant une synchronisation des fuseaux horaires simple mais puissante, des visuels personnalisables et une performance efficace pour améliorer le timing des trades et la rentabilité dans les marchés dynamiques.

Je serais très reconnaissant pour un avis positif si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si vous ne l’êtes pas.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags séparateur jour et semaine mt5 fuseau horaire marqueur de sessions de trading forex action des prix lignes journalières hebdomadaires visuels personnalisables sans repaint sans retard clarté de graphique scalping day trading swing trading


Produits recommandés
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
Accumulated total spread per candle
Pavel Golovko
Indicateurs
During volatile market conditions brokers tend to increase spread. int OnCalculate ( const int rates_total,                  const int prev_calculated,                  const datetime &time[],                  const double &open[],                  const double &high[],                  const double &low[],                  const double &close[],                  const long &tick_volume[],                  const long &volume[],                  const int &spread[])   {    int spread_array[];   
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
Indicateurs
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
Ratio
Radim Kucera
3.67 (3)
Indicateurs
This indicator shows ratios between extremes on the chart. You can specify your own ratios (e.g. Fibonacci). Parameters Most important Density - how much in details to search ratios in extremes. Bigger number means less details, smaller number means more details. Base unit is 1 bar on the chart. History - how far to go in history while searching. When you set -1, the indicator processes all bars from history. Base unit is 1 bar on the chart. Range - how far search ratios from given extreme. Bas
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
RSI Stoch Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicateurs
This indicator provides a clear, at-a-glance dashboard for monitoring both the Relative Strength Index (RSI) and Stochastic Oscillator on any instrument or timeframe. Whenever both RSI and Stochastic %K simultaneously exceed their respective overbought or oversold levels, the indicator displays an arrow signal in the indicator window. These signals highlight strong momentum and can help traders quickly identify high-probability reversal zones. As with all my free tools, the arrow symbol can be e
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicateurs
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
RRR Calculator Gadget
Luca Spinello
Utilitaires
RRR Calculator is a gadget by MT4Gadgets that easily allows the trader to see the Risk to Reward Ratio for the desired trade. Given the Take Profit and Stop Loss levels, the tool will easily show the Risk to Reward Ratio. The simple interface and Drag and Drop feature makes it easy and quick to use. Risk to Reward is one of the most important aspects in a strategy and this tool allows an immediate view of the Risk to Reward Ratio, also known as R:R ratio. Features: Visual interface Drag and Dro
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description Générale L’Indicateur Fair Gap Value identifie et met en évidence les « fair value gaps » sur le graphique de MetaTrader 5. Un fair gap se forme lorsqu’un vide de prix apparaît entre le plus bas d’une bougie et le plus haut d’une bougie située deux périodes plus tôt. L’indicateur dessine des rectangles colorés (haussiers et baissiers) pour souligner ces zones et offrir un support visuel aux stratégies basées sur les mouvements de prix. Fonctionnalités Clés Détection de gap haussier :
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indicateurs
Nem Nem is super accurate mt5 indicator it is working with any pair any time frame it will show and provide you with high Winrate signal you can use for forex pairs , gold and any other pairs it is easy to use also you can see the white lines for starting and end of signals it will help you to read the chart and enter and make correct decisions in trades. also it  will be clear for you when to enter and exit from any trades
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicateurs
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Indicateurs
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
Fibo Retracao Maxima e Minima Demo
Robson Ferreira
4 (1)
Indicateurs
Functional in the Forex market. Functional in the B3 market - Bolsa Brasil Balcão. Motivation The technical Fibonacci retraction indicator for many is essential and the basis for all market movement forecasts. The name of the tool comes from the Italian mathematician Leonardo de Pisa (13th century). This DEMO version will work in Meta Trader with Demo and Strategy Tester. To purchase the Full version that works on a Real account, click on: https://www.mql5.com/en/market/product/38089 Opera
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicateurs
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicateurs
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicateurs
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
Standard PVSR
Ashok Kumar Singha
Indicateurs
Standard PVSR is based on Pivot Points. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-Term etc. Multiple Chart -->> For any Type of Support, Guidance, Setup Issue, EA Optimization, Input Setup etc. etc
FREE
RSI With Sound Alarm and Notification
SASA MIJIN
4.89 (9)
Indicateurs
This is  RSI with alarm and push notification  -is a indicator based on the popular Relative Strength Index (RSI) indicator with Moving Average and you can use it in Forex, Crypto, Traditional, Indices, Commodities. You can change colors to see how it fits you. Back test it, and find what works best for you. This product is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard RSI, these levels are static and do not change. This allows  RSI with alarm and push notifica
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Sync Objects in Charts
Wei Sheng Hoon
5 (1)
Indicateurs
This indicator is designed to help traders to help them Synchronize objects across all charts that have the same pair/currency. Applicable objects: -Rectangle -Trendlines -Trendlines by Angle -Horizontal Lines -Vertical Lines -Arrow Lines -Channels - Text boxes Known Issues : - Visualization is not copied to the other charts. - If indicator is only placed in one chart, other charts with the same pair/currency will have difficulty deleting the objects if there is no "Sync Objects In Charts" in
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicateurs
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
Indicateurs
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
H1NqAAAA
Jose Arranz Becerril
Experts
Bot specifically tailored for the NASDAQ 100, designed to detect key range breakouts and capitalize on market opportunities. Long Entry Signal : Detects bullish breakouts when the high of a previous range is below the closing price, and the daily low breaks below the lowest point of a defined range. Short Entry Signal : Identifies bearish breakouts when the high of a defined range crosses below the daily low. This bot is designed to be combined with my other products: H1NqAAAB (Mean Reversion)
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Plus de l'auteur
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes comm
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Multi Indicator Strategy EA MT4 est un outil de trading sophistiqué pour MetaTrader 4 conçu pour automatiser les entrées et sorties de trades à l’aide de neuf indicateurs techniques : ADX, Bandes de Bollinger, CCI, MACD, Moyenne Mobile, RSI, Stochastique, Awesome Oscillator et RVI. Offrant une personnalisation étendue avec de multiples stratégies d’entrée/sortie et des modes de combinaison AND/OR/NA, cet EA offre aux traders une flexibilité inégalée. Largement testé, il garantit une génération p
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitaires
MT5 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 conçu pour copier les trades d’un compte MT5 source vers plusieurs comptes MT5 ou MT4 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une synchron
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Moving Average Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 5, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Optimisez votre stratégie de grid trading avec le Grid Trade Manager MT5, un EA utilitaire gratuit polyvalent conçu pour automatiser la placement et la gestion d'ordres grid, inspiré de l'approche grid trading testée par le temps popularisée dans les 2000 par les communautés forex pour sa capacité à profiter des oscillations de marché en conditions ranging. Adopté par des milliers de traders sur plates-formes comme MQL5 et Forex Factory pour ses contrôles de risque robustes et customisation, cet
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT5, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT5, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Ultimate Trade Panel MT5 est un Expert Advisor puissant pour MetaTrader 5, conçu pour optimiser les activités de trading et accroître l’efficacité des traders sur la plateforme MQL5. Cet outil simplifie les tâches de trading quotidiennes grâce à des fonctionnalités conviviales, servant de compagnon fiable pour gérer les trades sans dépendre d’une logique de trading spécifique. Développé pour les traders cherchant un avantage compétitif, il offre des outils d’automatisation et de gestion des risq
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez la précision de votre trading avec l' Indicateur GG TrendBar MT5 , un outil puissant multi-cadres temporels exploitant l'ADX et le Parabolic SAR pour fournir des signaux de tendance consolidés sur jusqu'à 9 cadres temporels. Issu de concepts avancés d'analyse de tendance popularisés dans les années 2010 sur des plateformes comme Forex Factory et MQL5, cet indicateur a gagné en popularité pour sa capacité à filtrer le bruit en exigeant un alignement entre les cadres temporels sélectionn
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitaires
MT4 Local Trade Copier Pro est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 conçu pour copier les trades d’un compte MT4 ou MT5 source vers plusieurs comptes MT4 ou MT5 sur le même PC. Cet outil est idéal pour répliquer les trades sur des comptes clients ou des portefeuilles avec des paramètres personnalisables, y compris les tailles de lot, les stop-loss/take-profit et les options de copie inversée. Il simplifie la gestion des trades sans exécuter de trades basés sur une logique de marché, offrant une s
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitaires
Améliorez votre stratégie de hedging avec le Hedge Trade Manager MT5, un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour automatiser les trades de hedging afin de contrer les mouvements de prix défavorables, s’appuyant sur les techniques de hedging popularisées dans les années 2010 par les courtiers forex permettant des positions opposées pour sécuriser les profits ou limiter les pertes pendant les tendances incertaines. Très apprécié sur MQL5 et les forums de trading comme Forex Factory et Reddit’s
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez vos capacités de détection de tendances avec l'indicateur Consecutive Candle Indicator MT5, un outil dynamique conçu pour identifier les séquences de bougies haussières ou baissières, offrant des alertes opportunes pour confirmer les tendances et les éventuelles inversions sur les marchés forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex, ainsi que salué dans les discussions sur Investopedia et TradingV
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre trading d'action des prix avec l'indicateur Higher Highs and Lows MT4, un outil robuste qui exploite l'analyse fractale pour repérer les points de swing clés et identifier les patterns définissant les tendances comme Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) et Higher Lows (HL) pour des insights clairs sur la direction du marché. S'inspirant des principes fondamentaux d'action des prix enracinés dans la Théorie de Dow du début des années 1900 et popularisés dans le tra
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trai
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicateur de pointe utilisant la régression à noyau non paramétrique pour fournir une analyse de tendances fluide et adaptative. Inspiré de l'estimateur Nadaraya-Watson, cet outil applique un lissage à noyau gaussien aux données de prix, créant des enveloppes dynamiques qui s'adaptent à la volatilité du marché sans le retard excessif des moyennes mobiles traditionnelles. Largement acclamé sur des plateformes co
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Maîtrisez les tendances du marché avec le SuperTrend Alert MT4, un indicateur puissant conçu pour fournir des signaux précis de suivi de tendance pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Célébré dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et salué dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa détection robuste des tendances, cet indicateur est un outil incontournable pour les traders recherchant des points d’entrée
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Optimisez votre analyse de trading avec le Day and Week Separator MT4, un outil intuitif conçu pour tracer des lignes de séparation journalières et hebdomadaires personnalisables, parfait pour les traders confrontés aux différences de fuseaux horaires des courtiers. Très apprécié dans les communautés de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour sa simplicité et son efficacité, cet indicateur répond au défi courant d’aligner les cadres temporels des graphiques avec les horaires locaux
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Experts
RSI Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé avancé conçu pour MetaTrader 5, exploitant l’indicateur de l’Indice de Force Relative (RSI) pour automatiser les entrées et sorties de trades basées sur des conditions de surachat et de survente. L’EA prend en charge les configurations de trading inversé dans ces zones, offrant une approche polyvalente pour la gestion des trades. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée précises, des règles de sortie flexibles et une consommation mi
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Commodity Channel Index (CCI) Strategy EA MT5 met en œuvre une stratégie de trading robuste basée sur l’Indice du Canal de Commodities (CCI), testée de manière approfondie pour des décisions d’entrée et de sortie précises dans diverses conditions de marché. L’EA offre des capacités de trading complètes, y compris des stratégies optionnelles de récupération de grille, de couverture et de martingale (configurables, désactivées par défaut). Il propose plusieurs méthodes d’entrée (cassures, renverse
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Améliorez la gestion des risques de votre portefeuille avec le Account Trailing Stop Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour suivre et gérer automatiquement le profit total de votre compte ou des trades avec un numéro magique spécifique sur MetaTrader 5, en clôturant tous les trades lorsque le profit actuel tombe en dessous du dernier pic de profit. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son mécanisme dynamique de verrouillage des profits, cet EA est un fa
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Utilitaires
Optimisez votre processus de clôture de trades avec le Close Manager MT5, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour automatiser les sorties de trades ouverts manuellement ou par d’autres EA sur MetaTrader 5, offrant aux traders un contrôle précis sur leurs stratégies de sortie. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses critères de clôture polyvalents et personnalisables, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre stratégie de trading avec l' Indicateur de Canal Keltner MT5 , un outil classique de volatilité inspiré de l'innovation de Chester Keltner dans les années 1960, combinant des moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec la plage réelle moyenne (ATR) pour créer des bandes de prix dynamiques. Célébré dans les cercles de trading depuis son renouveau à l'ère numérique, cet indicateur a gagné en popularité sur des plateformes comme TradingView et MQL5 pour sa fiabilité dans la détection
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 est un outil de trading automatisé conçu pour capturer des opportunités basées sur les conditions de renversement des Bandes de Bollinger. Il exécute des transactions d’achat lorsqu’un renversement haussier est détecté près de la bande inférieure (lorsque la bougie précédente clôture en dessous de la bande inférieure et que la bougie actuelle clôture au-dessus, passant d’une bougie rouge à une bougie verte) et des transactions de vente pour un renversement baissier
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT4, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitaires
Simplifiez votre trading avec le STM Trade Panel MT4, un Expert Advisor (EA) convivial conçu pour rationaliser l'exécution et la gestion des trades sur MetaTrader 4, offrant un placement d'ordres en un clic et une fermeture automatique des trades basée sur des seuils de profit et de perte personnalisables. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son interface intuitive et son contrôle efficace des trades, cet EA est un outil incontournable pour les scalpers, day traders et
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicateurs
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis