Promining Ai Currency
- Experts
- Rene Taborete Repunte
- Versione: 8.5
- Aggiornato: 4 agosto 2024
- Attivazioni: 5
Promining Ai Currency è un algoritmo di trading completamente automatizzato molto avanzato. La strategia premium è una combinazione di più indicatori HFT e dotata della funzione di filtro più avanzata come il filtro di volatilità in grado di prevedere improvvisi picchi di volatilità del mercato.
NON ACQUISTARE UN EA SENZA LIVE STREAM 24 ore su 24, 7 giorni su 7, IN CUI PUOI VERIFICARE REALMENTE LE SUE PRESTAZIONI REALI
CARATTERISTICHE
Programmatore orario di trading avanzato (da lunedì a domenica)
Filtro notizie avanzato (supportato l'ora del PC locale e l'ora del broker)
Limite di protezione dell'account anticipato in importo
Rilevatore di confluenza
Accordatore di filtri per la volatilità del picco di mercato
Compatibile con qualsiasi coppia di valute in qualsiasi intervallo di tempo che puoi regolare con precisione sulle sue impostazioni.
Il file preimpostato fornito può essere trovato nei commenti.
Demo gratuita disponibile per il download
Se hai bisogno di aiuto e supporto, puoi inviarmi un messaggio diretto.