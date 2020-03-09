Promining Ai Currency

Promining Ai Currency è un algoritmo di trading completamente automatizzato molto avanzato. La strategia premium è una combinazione di più indicatori HFT e dotata della funzione di filtro più avanzata come il filtro di volatilità in grado di prevedere improvvisi picchi di volatilità del mercato.

NON ACQUISTARE UN EA SENZA LIVE STREAM 24 ore su 24, 7 giorni su 7, IN CUI PUOI VERIFICARE REALMENTE LE SUE PRESTAZIONI REALI


CARATTERISTICHE

Programmatore orario di trading avanzato (da lunedì a domenica)
Filtro notizie avanzato (supportato l'ora del PC locale e l'ora del broker)
Limite di protezione dell'account anticipato in importo
Rilevatore di confluenza
Accordatore di filtri per la volatilità del picco di mercato
Compatibile con qualsiasi coppia di valute in qualsiasi intervallo di tempo che puoi regolare con precisione sulle sue impostazioni.
Il file preimpostato fornito può essere trovato nei commenti.
Demo gratuita disponibile per il download


Se hai bisogno di aiuto e supporto, puoi inviarmi un messaggio diretto.




Prodotti consigliati
Monster Pips Hunter
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introducing a unique trading strategy with the latest logic on Expert Advisor Monster Pips Hunter - automatic robot trading on Forex and Gold market. This EA is programmed with advanced algorithms and has been continuously improved over the years to build optimal trading strategies. The EA tracks tick volatility patterns on a logarithmic scale to find high probability trading opportunities, where the logarithmic function is applied as a target to maintain stability and consistency of signals. Co
MS A pattern at the resistance or support level
Dmitrii Orlovskii
Experts
Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site +Signals+My   trading since February.  The risk is 0.25% per transaction from the deposit( recommended) It is for fans of the stock market , where a profit of 30 % per year is considered a very good result . For such results , you can even reduce the risk to 0.1 % in the settings , which will increase the resistance to draining the deposit . A trending bot . Trading from strong levels . 20 % of profitable trades on a stop - loss bot
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experts
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot               - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators which most of
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experts
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experts
Phoenix Alpha Pro EA is based on Price Action combined with some powerful strategy and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Phoenix Alpha Pro EA is a combination of a secretive custom indicator, price action, and most important secretive trading algorithm mentioned previously. Phoenix Alpha Pro EA can trade any account size it does not use any risky strategy like martingale or grid. It uses a fix stop loss for every trade. However, an ECN BROKER with Low spread Is highly
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
DracoAI
Hua Manh Hung
Experts
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Experts
We present you NeuroIntelligence Advisor . Advisor is recommended to use on TimeFrames (M1) and with Spread less than 13 pips. Recommended pairs for trading EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Options Risk-  This parameter means - what risk will be involved in the transaction ( Low Risk - 3% / Mediam Risk - 10% / Deposit Overclocking - 15% ). Orders Magic Number - This parameter means what the Magic Number of open orders will be. FullRisk  - This parameter increases StopLoss many times, but
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Smart Counter Grid Pro
Samir Arman
Experts
Open_expert_work=true Powerful Counter-Trend Expert Advisor for MT4 Maximize profits – Minimize risk – All in one smart EA Take your trading to the next level with this advanced MetaTrader 4 Expert Advisor, specifically designed to trade against the main trend using a smart, disciplined grid strategy. Ideal for traders looking to harness market pullbacks with precision and confidence. --- Key Features: Counter-Trend Strategy Opens trades in the opposite direction of the main tr
Red Shark
Elie Almachaalany
Experts
RED SHARK EA – Smart, Ruthless, and Built to Hunt Shorts Red Shark is a sell-only trading system designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe.   Based on a layered parabolic mesh logic with adaptive spacing and dynamic recovery, this EA thrives in bearish or ranging markets by capitalizing on micro-movements and pullbacks. Originally launched as "WiT", the core logic has been refined and reborn under a more aggressive identity: Red Shark.   It enters only SELL positions and adapts
Professional Manager Trader
Stefan Petkov
Experts
Presentando il Professional Manager Trader - uno strumento potente progettato per migliorare la tua esperienza di trading. Sviluppato con l'esperienza di un trader professionista a tempo pieno, questa interfaccia di trading gestisce efficacemente le tue operazioni e il tuo capitale. La sua strategia si basa su rotture e incorpora indicatori di conferma sviluppati personalmente, che vantano un comprovato track record di successo. Con un forte focus sulla gestione del rischio e del denaro, il Prof
Ultimate Mean Reversion
Benny Subarja
Experts
This expert using AI to detect bottom spike with accuracy of 60-90%. Simple input, you will need to change 2-4 input to use this. Grid with  maximum position of 16 position each side. You should start with LotMultiplication= 1 to see how expert works. Place expert on M15 on chart. Change UseDCA to true We have backtested with ICMarkets from 2019-2025 with profit factor > 2, AI_Candle_Period= 15 Timeframe M15(default) you can download setfiles SetFilesDownload XAUUSD   or GOLD Risk_Buy_Level=20
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding
Golden Pickaxe
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: XAU Risky Vol XAU Balanced Vol XAU Balanced MT5 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the defaul
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Robot Dream
Serhii Bernatskyi
Experts
Multicurrency Expert Advisor with 100% adaptation for any currency pair and timeframe. Based on the Smart Gread indicator. Very flexible setup allows you to get maximum profit. Profit from transactions is set manually in TakeProfit (standart 200 ). Lot size is set manually by Lot (standart = 1 lot). Each subsequent lot is increased by Kolen (standart 2 ). Maximum lot size MaxLot (standart 10 ). To disable the adviser, there are special functions: StopRightNow - all orders will close rig
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experts
[EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
1 (1)
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
现在有10人一个月最低30美元租借,10人后恢复1000美元 1.  严格遵守交易限制 ：仅用于黄金交易，绝不套用其他代码，避免违规操作带来的风险。 2.  关注风险预警 ：主动监测市场动态或产品方发布的大数据风险时段提示，确保交易时间与风险时段隔离3小时。 交易时间隔断3小时 ：   要求在大数据风险时段，产品需停止交易，且与风险时段保持 3小时的物理时间间隔 （例如：风险时段为14:00-15:00，则产品需在12:00前或18:00后交易）。 3.  理解风险自负条款 ：清楚违规操作或市场波动可能导致的亏损由自身承担，做好风险承受评估。 4.  咨询产品支持 ：若对“大数据风险时段”的具体判定标准、交易隔断的操作细节等有疑问，建议联系产品官方客服获取明确指引，避免误解。 5.  谨慎操作 ：鉴于黄金市场本身波动性，结合产  品特定规则，建议制定合理的交易计划,交易资金不得超过总资金的两成,建议自己设置止盈 6.请重新设置参数     开仓平仓参数  该程序主要为了自动移动止损平仓  
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
Stp
Vladislav Filippov
Experts
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
TaolishenEA
Wanchao Kuang
Experts
Taolishen Trend  使用多种组合策略精密计算，进行对未来趋势的判断，适合多种货币对交易，如:XAUUSD,EURUSD,GPBUSD,AUDDSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD等以及多种交叉货币对。 使用本EA的同时建议您下载我们的指标 https://www.mql5.com/zh/market/product/39701 配合使用。 使用方式，下载本EA后，再下载上面链接的指标，就可以加载到图表，并将"Indicator_strategy"的选项设定到"INDB"。 交易详细   https://www.mql5.com/zh/signals/580286 如果你仍然存在有更多的问题，欢迎与我联系 联系方式，请加我微信：TaolishenEA
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experts
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Master IA Power
Jesus Daniel Quiroga
Experts
Master IA Power is an EA of high mathematical complexity that adapts to price and speed changes, calculating if it is convenient to place orders in the market. When sending the orders, it tests the suitable lots to collect stable and consistent profits. And he doesn't hesitate to get out of the market quickly if he calculates that it is not profitable to stay in the market. Master IA Power continuously seeks to establish a balance between Balance and Equity, without deviating from providing pos
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experts
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Experts
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experts
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Shadow Bot
Will Ng
Experts
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Experts
RocketRise EA  Key Advantages Congratulations on China's new type of coronary pneumonia being controlled, 50% off from March 1st to March 15th, 2020. The EA is  the symbiosis of trading algorithms. Designed for trading major currency pairs,It implements a simple and universal trading strategy which can be applied to any instrument. 1.Fully automated trading 24/5. 2.Can handle deposits of any size. 3.Always use stop loss risk. 4.Use tracking to stop chasing profits. 5.Ability to set the time of
Altri dall’autore
Promining digital ea
Rene Taborete Repunte
Utilità
PROMINING EA+Ai è un sistema di trading algoritmico completamente automatizzato più efficace nelle coppie XAUUSD GOLD. Il sistema utilizza un grafico multi timeframe per fare trading, l'EA segue la tendenza contemporaneamente. È uno scalper molto veloce che è molto attivo con gli scambi. È appositamente progettato per scambiare coppie XAUUSD. Unisciti al nostro gruppo MQL5 in cui condividiamo nuovi file di set, aggiornamenti e aggiornamenti. Quando acquisti il robot Promining EA +Ai, puoi unir
Promining Trend Signal
Rene Taborete Repunte
Indicatori
L'indicatore Promining Trade Signal completerà qualsiasi strategia e può anche essere utilizzato come strumento indipendente. Benefici Tempo consigliato M30 Facile da usare; non sovraccarica la grafica con informazioni non necessarie. La possibilità di utilizzare come filtro per qualsiasi strategia. L'indicatore non cambia colore dopo la chiusura della candela. Funziona su azioni, indici, petrolio, oro e su tutti i tempi. Ha la funzione di notifiche push e avvisi sonori. Avviso - abilita/disabil
Promining HFT Scalper Scanner
Rene Taborete Repunte
Indicatori
Lo scanner HFT Scalper scansiona le tendenze del mercato da un indicatore tecnico accurato di Multi-Symbols e Multi-Time frame e lo visualizza su un pannello mobile sul grafico. Il trader può selezionare più coppie di sua scelta per la visualizzazione. È un ottimo strumento per vedere la direzione della tendenza e può essere utilizzato per il trading manuale o il trading EA consentendo solo di acquistare o vendere ordini in base alla tendenza.
Holy Grail of Forex
Rene Taborete Repunte
Experts
Holy Grail of Forex   is a fully automatic robot that has the level of a professional trader. The robot uses a completely new and unknown strategy.   During real trading, he does not look towards history and acts according to circumstances. In version 8.1, (moving) a completely new and unique strategy has been added: If the position is not closed for a long time, then the Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels approach the current price. See the "Commentary" section and the Video for detail
Promining Gold EA
Rene Taborete Repunte
Experts
PROMINING EAi è un sistema di trading algoritmico completamente automatizzato più efficace nelle coppie XAUUSD GOLD. Il sistema utilizza diagrammi multi-tempo per il commercio, l'EA segue la tendenza contemporaneamente, può anche essere in grado di proteggere / filtrare la volatilità inaspettata in arrivo di picco di mercato improvviso e può gestire qualsiasi cattiva condizione di mercato. È un scalper molto veloce che è molto attivo con gli scambi. È appositamente progettato per lo scambio di
Art of Scalper
Rene Taborete Repunte
Experts
Art of Scalper è un Expert Advisor completamente automatizzato che opera in modo accurato e si basa sull'inversione del prezzo. L'EA opera utilizzando gli ordini di mercato e utilizza la media del tempo per migliorare le prestazioni. Questo EA funziona meglio su XAUUSD, GOLD e funzionerà anche su AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF e probabilmente molti altri. Un VPS è consigliabile quando si fa trading con questo sistema e compatibile da utilizzare con qualsiasi broker. Ricontrolla i risult
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione