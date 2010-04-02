Close All Charts MT5
- Utilità
- Evgeny Belyaev
- Versione: 1.0
L'utility Close All Charts è progettata per chiudere rapidamente e comodamente tutti i grafici aperti nella piattaforma MetaTrader 5 (MT5). Sarà particolarmente utile per i trader che lavorano con un gran numero di strumenti e grafici contemporaneamente, nonché per coloro che preferiscono mantenere l'ordine nel proprio spazio di lavoro.
Durante il test di consulenti nel tester di strategie con diversi parametri, spesso vengono aperti molti grafici. L'utility "Close All Charts" è in grado di chiuderli in soli 1 secondo, il che evita la necessità di perdere tempo per chiudere manualmente ogni grafico.
Consideriamo un esempio: se avete 100 grafici aperti, la chiusura manuale di ciascuno di essi può richiedere molto tempo. Supponiamo che la chiusura di un grafico richieda circa 1 secondo. Quindi, la chiusura di 100 grafici manualmente richiederà circa 100 secondi o più di 1 minuto. Ma con la nostra utility "Close All Charts" ciò può essere fatto in soli 1 secondo!
