TG Ponto de Cobertura
- Indicatori
- Celestino Ferreira Gomes
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 21 febbraio 2024
TG Ponto de Cobertura (Punto di Copertura/Passaggio di Pari/Breakeven)
Questo indicatore verifica i risultati di trading giornalieri relativi all'asset sul grafico e aggiunge una linea al prezzo corrispondente al punto di copertura (passaggio di pareggio) per la posizione aperta, considerando il prezzo di ingresso e la dimensione del lotto. Il punto di copertura verrà ricalcolato dopo i nuovi ingressi, in base al prezzo medio dell'operazione aperta e alla dimensione del lotto.
Se il risultato giornaliero è zero, verrà visualizzata una linea al prezzo dell'operazione corrente.
Se il risultato giornaliero è positivo (profitto), verrà visualizzata una linea nel prezzo, che indica il punto di copertura dell'operazione.
Se il risultato giornaliero è negativo (perdita), verrà visualizzata una linea nel prezzo, che indica il punto di recupero dell'operazione.
Testato per conti di tipo Netting
Si prega di valutare questo indicatore e aggiungere un commento.
