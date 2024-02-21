TG Ponto de Cobertura

TG Ponto de Cobertura (Punto di Copertura/Passaggio di Pari/Breakeven)

Questo indicatore verifica i risultati di trading giornalieri relativi all'asset sul grafico e aggiunge una linea al prezzo corrispondente al punto di copertura (passaggio di pareggio) per la posizione aperta, considerando il prezzo di ingresso e la dimensione del lotto. Il punto di copertura verrà ricalcolato dopo i nuovi ingressi, in base al prezzo medio dell'operazione aperta e alla dimensione del lotto.

Se il risultato giornaliero è zero, verrà visualizzata una linea al prezzo dell'operazione corrente.

Se il risultato giornaliero è positivo (profitto), verrà visualizzata una linea nel prezzo, che indica il punto di copertura dell'operazione.

Se il risultato giornaliero è negativo (perdita), verrà visualizzata una linea nel prezzo, che indica il punto di recupero dell'operazione.

Testato per conti di tipo Netting

