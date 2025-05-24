Gold is Cold

5

L'EA "Gold is Cold" si basa sull'indicatore di tendenza personale dell'autore. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con uno stile martingala/griglia fino al raggiungimento del TP. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad su timeframe m15 o superiori.

Impostazioni:

  • Minuto di inizio: minuto di inizio di EA
  • Ora di fine: ora di fine di EA
  • Minuto di fine: minuto di fine di EA
  • Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading
  • Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso
  • Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto
  • Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5
  • Lotti massimi: lotti massimi consentiti
  • Take Profit: prendi profitto in punti
  • Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
  • Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni
  • Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale
  • Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni
  • Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto
  • Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso
  • Nome del carattere: il nome del font
  • Dimensione font Risultato: la dimensione del font
  • Colore del carattere: il colore del font
  • Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA
  • Distanza griglia: la distanza tra gli ordini
  • Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile
  • Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile
  • Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile
  • Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso
  • Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso
  • Controlla ordini manuali: vero/falso
  • Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso
  • Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti
  • Short massimi: ordini corti massimi consentiti
  • Impostazioni successive dell'indicatore e del pannello
Recensioni
Erwin2022may
19
Erwin2022may 2025.09.11 01:57 
 

Hi MR, i just bought the product,, please send me the best setting for gold and currency :) ,thanks

MdL1983
80
MdL1983 2025.06.30 08:32 
 

Good tool so far

Asged Hassan
88
Asged Hassan 2025.06.24 16:01 
 

This Ea uses Martingale style but stands out with its reliable trend indicator and consistent profits. While past Martingale EAs failed me, this one performs well initially. Still, I remain cautious due to its strategy.but so far working good even during news I’ll test it for two more weeks and update my review.

