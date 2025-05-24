Gold is Cold
L'EA "Gold is Cold" si basa sull'indicatore di tendenza personale dell'autore. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con uno stile martingala/griglia fino al raggiungimento del TP. Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad su timeframe m15 o superiori.
Impostazioni:
- Minuto di inizio: minuto di inizio di EA
- Ora di fine: ora di fine di EA
- Minuto di fine: minuto di fine di EA
- Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading
- Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso
- Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto
- Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5
- Lotti massimi: lotti massimi consentiti
- Take Profit: prendi profitto in punti
- Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
- Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni
- Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale
- Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni
- Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto
- Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso
- Nome del carattere: il nome del font
- Dimensione font Risultato: la dimensione del font
- Colore del carattere: il colore del font
- Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA
- Distanza griglia: la distanza tra gli ordini
- Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile
- Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile
- Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile
- Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso
- Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso
- Controlla ordini manuali: vero/falso
- Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso
- Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti
- Short massimi: ordini corti massimi consentiti
- Impostazioni successive dell'indicatore e del pannello
