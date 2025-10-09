Shoryuken Trader
- Renato Takahashi
- Version: 1.0
Shoryuken Trader é o robôs especialista em daytrade em miniíndice WIN - B3 Bolsa do Brasil.
O robô tem como estratégia a análise de candlesticks procurando padrões de alta ou baixa para entrada nos trades. Ainda é possível configurar entre ordens a mercado e/ou ordens limit, bem como configurar os stops para fixos ou dinâmicos. O robô conta também com função de trailling stop, parcial, horários de trades e configurações de médias de tendências.
O robô está configurado para miniíndice WINFUT em timeframe M10, com alvos longos.
Ativo: WINFUT, Timeframe: M10.
OBS: Alterar parâmetro BR1 para BR