Shoryuken Trader

Shoryuken Trader é o robôs especialista em daytrade em miniíndice WIN - B3 Bolsa do Brasil.

O robô tem como estratégia a análise de candlesticks procurando padrões de alta ou baixa para entrada nos trades. Ainda é possível configurar entre ordens a mercado e/ou ordens limit, bem como configurar os stops para fixos ou dinâmicos. O robô conta também com função de trailling stop, parcial, horários de trades e configurações de médias de tendências.

O robô está configurado para miniíndice WINFUT em timeframe M10, com alvos longos.

Ativo: WINFUT, Timeframe: M10.

OBS: Alterar parâmetro BR1 para BR

