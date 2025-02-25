Intraday Pulse

5

Intraday Pulse – Indicatore per il Prezzo Medio Intraday

Intraday Pulse è un indicatore progettato per determinare il prezzo medio intraday alla chiusura giornaliera del grafico. Grazie al suo algoritmo avanzato, traccia automaticamente il livello di riferimento, fornendo un supporto essenziale per strategie di trading efficaci.

Nota bene: il grafico giornaliero e' ideale per utilizzare l'indicatore (D1).

Aggiorna il time frame alla fine della sessione giornaliera.

L'indicatore è versatile e utilizzabile su qualsiasi asset e time frame, rendendolo adatto sia per trader esperti che principianti.

Può essere impiegato come livello di take profit o stop loss, livello di resistenza o supporto, migliorando la gestione del rischio e l'ottimizzazione delle operazioni di mercato.

Strategia di Conferma dei Segnali

Per ottenere segnali di acquisto o vendita più affidabili, si consiglia di combinare Intraday Pulse con altri strumenti tecnici:

  • La media mobile a 200 periodi, utile per identificare il trend principale e ridurre operazioni contro tendenza.
  • Un oscillatore tecnico, come RSI, MACD o Stocastico, per individuare condizioni di ipercomprato o ipervenduto e confermare i segnali.

I momenti migliori per ottenere conferme dai grafici e dal trend sono le seguenti fasce orarie in orario CET (Central European Time):

  • 08:00 AM
  • 13:20 PM
  • 18:00 PM

Questi orari corrispondono a momenti chiave nei mercati globali, dove spesso si verificano aumenti di volatilità e direzionalità.

Come Funziona l’Indicatore

  • Linea di Chiusura Precedente: L'indicatore traccia una linea orizzontale corrispondente al prezzo di chiusura del giorno precedente, fornendo un riferimento chiave per il trader. La linea è di colore verde per una chiara visibilità.
  • Aggiornamento Automatico: Ogni giorno, alle 23:00, l’indicatore aggiorna la linea con il nuovo prezzo di chiusura, garantendo un riferimento sempre aggiornato.
  • Rimozione della Linea: Se l’indicatore viene rimosso dal grafico, anche la linea scompare automaticamente, evitando confusione visiva.

Vantaggi di Intraday Pulse

  • Facile da usare, senza configurazioni complesse.
  • Adattabile a qualsiasi asset, inclusi Forex, azioni, indici, criptovalute e materie prime.
  • Preciso e affidabile, calcolando in modo algoritmico il prezzo medio per offrire livelli chiave di riferimento.
  • Utile come strumento di supporto per impostare take profit e stop loss strategici.

Note Importanti

  • L’indicatore funziona correttamente solo su timeframe giornalieri (D1) o inferiori.
  • Assicurarsi che il fuso orario del terminale MetaTrader 4 sia corretto per garantire che l'aggiornamento delle 23:00 avvenga senza errori.
  • È possibile personalizzare colore, stile e spessore della linea attraverso le impostazioni dell'indicatore.

Intraday Pulse è uno strumento essenziale per i trader che desiderano migliorare l'accuratezza delle proprie operazioni grazie a livelli chiave ben definiti.


Recensioni 2
lisi 7887
1534
lisi 7887 2025.07.09 07:39 
 

The best!!!!

Stefano26
78
Stefano26 2025.02.27 14:12 
 

Ho scaricato l'indicatore funziona bene e ogni lo uso come linea di  take profit

