Golden Wave MT4
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 8 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/129027
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129028
Il Golden Wave Expert Advisor (EA) è un sofisticato sistema di trading creato per capitalizzare le tendenze e i ritracciamenti del mercato utilizzando i metodi di trading Swing High-Swing Low e Pullback. Questo EA è pensato per i trader che cercano profitti costanti tramite entrate e uscite sistematiche basate sulla struttura del mercato e sull'andamento dei prezzi.
Caratteristiche principali:
1. Rilevamento Swing High-Swing Low:
Identifica automaticamente i punti chiave di swing high e swing low per mappare la struttura del mercato.
Determina la direzione della tendenza analizzando massimi/minimi più alti o massimi/minimi più bassi.
Utilizza questi livelli critici per definire aree di interesse per i punti di entrata e di uscita.
2. Strategia di ingresso Pullback:
Aspetta i ritracciamenti dei prezzi verso livelli di supporto e resistenza significativi derivati dagli swing.
Incorpora ritracciamenti di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%) e zone pivot per confermare i livelli di pullback.
Conferma le voci con modelli di candele o indicatori di momentum, come RSI o oscillatore stocastico.
3. Analisi dinamica delle tendenze:
Identifica le tendenze di mercato prevalenti per garantire che le voci siano allineate con la direzione dominante.
Filtra le negoziazioni in condizioni di mercato variabili o instabili per migliorare la precisione.
4. Gestione del rischio e del denaro:
Presenta impostazioni di rischio regolabili, consentendo dimensioni di lotto fisse o rischio basato sulla percentuale per negoziazione.
Include un sistema di trailing stop-loss per bloccare i profitti durante le continuazioni della tendenza.
Livelli di take-profit configurabili in base ai recenti punti di swing high/low o target pip predefiniti.
Metodologia di trading:
a. Focus sulla continuazione della tendenza:
Le negoziazioni vengono posizionate nella direzione della tendenza dominante, entrando dopo i pullback a livelli strategici.
Utilizza i recenti swing high o low per definire chiari livelli di invalidazione (stop-loss) e zone target. b. Counter-Trend Scalping:
Se abilitato, identifica le tendenze sovraestese e negozia inversioni a breve termine in punti di oscillazione chiave.
c. Volatility Adaptation:
Regola la strategia di pullback in modo dinamico in base alla volatilità del mercato, garantendo entrate ottimali anche in condizioni di rapido movimento.
Uso consigliato:
Intervalli di tempo: funziona meglio su intervalli di tempo più alti (H1, H4 e giornalieri) per le operazioni di swing e intervalli di tempo più bassi (M15, M30) per lo scalping dei pullback.
Strumenti: ottimizzato per coppie di tendenza come EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD e indici principali come S&P 500.
Vantaggi di Golden Wave EA:
1. Elevata precisione: le entrate si basano su strutture di mercato ben definite e pullback convalidati.
2. Flessibilità: adatto sia per stili di trading conservativi che aggressivi.
3. Automazione: elimina i pregiudizi emotivi aderendo a regole sistematiche.
Golden Wave EA consente ai trader di sfruttare il ritmo naturale dei mercati attraverso opportunità di swing e pullback, garantendo un trading preciso e disciplinato, con particolare attenzione alla redditività e alla coerenza.