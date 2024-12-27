Golden Wave MT4









Il Golden Wave Expert Advisor (EA) è un sofisticato sistema di trading creato per capitalizzare le tendenze e i ritracciamenti del mercato utilizzando i metodi di trading Swing High-Swing Low e Pullback. Questo EA è pensato per i trader che cercano profitti costanti tramite entrate e uscite sistematiche basate sulla struttura del mercato e sull'andamento dei prezzi.





Caratteristiche principali:





1. Rilevamento Swing High-Swing Low:

Identifica automaticamente i punti chiave di swing high e swing low per mappare la struttura del mercato.

Determina la direzione della tendenza analizzando massimi/minimi più alti o massimi/minimi più bassi.

Utilizza questi livelli critici per definire aree di interesse per i punti di entrata e di uscita.





2. Strategia di ingresso Pullback:

Aspetta i ritracciamenti dei prezzi verso livelli di supporto e resistenza significativi derivati ​​dagli swing.

Incorpora ritracciamenti di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%) e zone pivot per confermare i livelli di pullback.

Conferma le voci con modelli di candele o indicatori di momentum, come RSI o oscillatore stocastico.





3. Analisi dinamica delle tendenze:

Identifica le tendenze di mercato prevalenti per garantire che le voci siano allineate con la direzione dominante.

Filtra le negoziazioni in condizioni di mercato variabili o instabili per migliorare la precisione.





4. Gestione del rischio e del denaro:

Presenta impostazioni di rischio regolabili, consentendo dimensioni di lotto fisse o rischio basato sulla percentuale per negoziazione.

Include un sistema di trailing stop-loss per bloccare i profitti durante le continuazioni della tendenza.

Livelli di take-profit configurabili in base ai recenti punti di swing high/low o target pip predefiniti.





Metodologia di trading:

a. Focus sulla continuazione della tendenza:

Le negoziazioni vengono posizionate nella direzione della tendenza dominante, entrando dopo i pullback a livelli strategici.

Utilizza i recenti swing high o low per definire chiari livelli di invalidazione (stop-loss) e zone target. b. Counter-Trend Scalping:

Se abilitato, identifica le tendenze sovraestese e negozia inversioni a breve termine in punti di oscillazione chiave.

c. Volatility Adaptation:

Regola la strategia di pullback in modo dinamico in base alla volatilità del mercato, garantendo entrate ottimali anche in condizioni di rapido movimento.





Uso consigliato:

Intervalli di tempo: funziona meglio su intervalli di tempo più alti (H1, H4 e giornalieri) per le operazioni di swing e intervalli di tempo più bassi (M15, M30) per lo scalping dei pullback.

Strumenti: ottimizzato per coppie di tendenza come EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD e indici principali come S&P 500.





Vantaggi di Golden Wave EA:

1. Elevata precisione: le entrate si basano su strutture di mercato ben definite e pullback convalidati.

2. Flessibilità: adatto sia per stili di trading conservativi che aggressivi.

3. Automazione: elimina i pregiudizi emotivi aderendo a regole sistematiche.





Golden Wave EA consente ai trader di sfruttare il ritmo naturale dei mercati attraverso opportunità di swing e pullback, garantendo un trading preciso e disciplinato, con particolare attenzione alla redditività e alla coerenza.