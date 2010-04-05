Wild Phoenix

Wild Phoenix è uno scalper altamente specializzato che fa del trading ad altissima frequenza il suo punto di forza. Grazie all'impiego di una tecnologia avanzata e sofisticata, è in grado di monitorare i mercati in tempo reale, individuando con estrema precisione i momenti di massima volatilità. La sua strategia si basa sulla capacità di sfruttare ogni fluttuazione di mercato, anche le più repentine, trasformandole in opportunità concrete di profitto.  

Operando con rapidità e precisione millimetrica, Wild Phoenix si pone come protagonista in un settore in cui il tempismo e l'efficienza fanno la differenza. È proprio questa combinazione di innovazione tecnologica e abilità strategica che gli consente di muoversi con agilità nei mercati più dinamici, massimizzando i risultati in ogni operazione. 

NO MARTINGALA; NO GRID; NO OTHER RECOVERY MECCANISM

Consiglio di utilizzalo con un conto Standard Zero commissioni e spread non superiore a 10. Questi i parametri:


  • [ EA Information ]

    • Preset Info: Informazioni inerenti i parametri in uso.
    • Magic Number: Un codice identificativo univoco utilizzato per distinguere gli ordini aperti da questo EA rispetto ad altri sistemi di trading attivi sullo stesso conto (Default: 1973).
    • EA Comment: Un commento personalizzabile che accompagna ogni ordine aperto, solitamente usato per includere informazioni come il nome dell’EA e la versione in uso.

  • [ Trade Customization ]

    • Trade Type: Specifica quali tipi di ordini possono essere aperti (ad esempio, solo acquisti, solo vendite, o entrambi). Permette di adattare la strategia al mercato (Default: All).
    • Direction: Indica se gli ordini devono seguire la direzione opposta alla tendenza (Contrarian) o assecondarla. Utile per strategie personalizzate in base al tipo di mercato (Default: Contrarian).
    • Max Orders Per Bar: Limita il numero massimo di ordini che possono essere aperti durante la formazione di una singola candela. Impedisce di sovraccaricare il mercato con troppi ordini contemporanei (Default: 5).

  • [ Strategy Volume ]

    • Risk percentage: La percentuale di rischio in proporzione al bilancio e al numero di pips da calcolare.
    • Risk pips calculation: Il numero di pips da considerare per il calcolo della size.
    • Minimum Volume: Il volume minimo consentito per ogni operazione, garantendo che gli ordini rispettino i requisiti del broker (Default: 0.01).
    • Maximum Volume: Il volume massimo consentito per ogni operazione, utile per limitare l'esposizione in mercati altamente volatili (Default: 10.0).

  • [ Stop Levels ]

    • Take Profit: Il livello in pips a cui l'operazione sarà chiusa automaticamente una volta raggiunto il profitto desiderato. Un valore di 0 disabilita questa funzione (Default: 100 pips).
    • Stop Loss: Il livello in pips che determina la perdita massima consentita prima di chiudere automaticamente l’operazione. Un valore di 0 disabilita questa funzione (Default: 50 pips).
    • Max Spread: Limita lo spread massimo accettabile per aprire un’operazione, evitando di entrare nel mercato in condizioni di costi troppo elevati (Default: 10 pips).
    • Slippage: Definisce il margine massimo accettabile di variazione del prezzo durante l'esecuzione dell'ordine, riducendo l’impatto delle rapide oscillazioni di mercato (Default: 10).
    • Break Even activation: Distanza oltre il quale verrà spostato lo stop loss al nuovo valore calcolato con il profit point.
    • Break Even profit points: Se di attiva il break even questi points verranno aggiunti al prezzo di apertura e verrà spostato lo stop loss al suo valore.
    • Trailing activation: La distanza necessaria da raggiungere prima che si attivi il Trailing dello stop loss.
    • Trailing Distance: Distanza minima in pips tra il prezzo corrente e il livello del trailing stop. Mantiene i guadagni e limita le perdite (Default: 25 pips).
    • Pending Order Offset: Distanza in pips a cui vengono posizionati gli ordini pendenti rispetto al prezzo corrente. Consente di evitare esecuzioni premature (Default: 25).

  • [ Confirmation ]

    • Bollinger Bands e RSI: Si possono abilitare queste condizioni per confermare la volatilità del prezzo.
    • Periodi e livelli di ipercomprato e ipervenduto: Valori di configurazione degli indicatori e i rispettivi livelli per zone di esaustione.
    • Minimum Candle Size: Dimensione minima della candela richiesta per validare un segnale di ingresso, utile per evitare operazioni su movimenti di mercato irrilevanti (Default: 200).

  • [ Working Time ]

    • Start Hour: Ora di inizio dell’operatività dell’EA, in formato 24 ore. Consente di limitare le operazioni a specifici momenti della giornata (Default: 0).
    • Start Minute: Minuto esatto in cui l’operatività inizia, per maggiore precisione nella gestione del tempo (Default: 0).
    • End Hour: Ora di fine dell’operatività, in formato 24 ore. Permette di escludere orari meno favorevoli per il trading (Default: 23).
    • End Minute: Minuto esatto in cui l’operatività termina, offrendo una gestione temporale dettagliata (Default: 59).


Agendo sul parametro "Minimum Candle Size" si riescono a filtrare notevolmente le false partenze, si raccomanda di utilizzare Wild Phoenix su grafici a 5 minuti o inferiori.
Fornisco supporto in chat su Telegram https://t.me/LeonardoCiaccio





Altri dall’autore
Hot Range
Leonardo Ciaccio
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore offre un punto di vista unico nel suo genere, somiglia molto all'Envelopes ma è totalmente diverso. Il parametri di default sono gli stessi che utilizzo nelle mie strategie, ogni giorno e con tutte le coppie, anche se ogni coppia ha la sua caratteristica. Modificando i parametri puoi inserire livelli di Fibonacci che meglio preferisci, io utilizzo 0.5/1.0/1.5 che equivalgono a 50/100/150 . NO-REPAINT a differenza di altri indicatori simili Hot Range non ridisegna le linee dei l
