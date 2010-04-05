Wild Phoenix
Operando con rapidità e precisione millimetrica, Wild Phoenix si pone come protagonista in un settore in cui il tempismo e l'efficienza fanno la differenza. È proprio questa combinazione di innovazione tecnologica e abilità strategica che gli consente di muoversi con agilità nei mercati più dinamici, massimizzando i risultati in ogni operazione.
NO MARTINGALA; NO GRID; NO OTHER RECOVERY MECCANISM
Consiglio di utilizzalo con un conto Standard Zero commissioni e spread non superiore a 10. Questi i parametri:
-
[ EA Information ]
- Preset Info: Informazioni inerenti i parametri in uso.
- Magic Number: Un codice identificativo univoco utilizzato per distinguere gli ordini aperti da questo EA rispetto ad altri sistemi di trading attivi sullo stesso conto (Default: 1973).
- EA Comment: Un commento personalizzabile che accompagna ogni ordine aperto, solitamente usato per includere informazioni come il nome dell’EA e la versione in uso.
-
[ Trade Customization ]
- Trade Type: Specifica quali tipi di ordini possono essere aperti (ad esempio, solo acquisti, solo vendite, o entrambi). Permette di adattare la strategia al mercato (Default: All).
- Direction: Indica se gli ordini devono seguire la direzione opposta alla tendenza (Contrarian) o assecondarla. Utile per strategie personalizzate in base al tipo di mercato (Default: Contrarian).
- Max Orders Per Bar: Limita il numero massimo di ordini che possono essere aperti durante la formazione di una singola candela. Impedisce di sovraccaricare il mercato con troppi ordini contemporanei (Default: 5).
-
[ Strategy Volume ]
- Risk percentage: La percentuale di rischio in proporzione al bilancio e al numero di pips da calcolare.
- Risk pips calculation: Il numero di pips da considerare per il calcolo della size.
- Minimum Volume: Il volume minimo consentito per ogni operazione, garantendo che gli ordini rispettino i requisiti del broker (Default: 0.01).
- Maximum Volume: Il volume massimo consentito per ogni operazione, utile per limitare l'esposizione in mercati altamente volatili (Default: 10.0).
-
[ Stop Levels ]
- Take Profit: Il livello in pips a cui l'operazione sarà chiusa automaticamente una volta raggiunto il profitto desiderato. Un valore di 0 disabilita questa funzione (Default: 100 pips).
- Stop Loss: Il livello in pips che determina la perdita massima consentita prima di chiudere automaticamente l’operazione. Un valore di 0 disabilita questa funzione (Default: 50 pips).
- Max Spread: Limita lo spread massimo accettabile per aprire un’operazione, evitando di entrare nel mercato in condizioni di costi troppo elevati (Default: 10 pips).
- Slippage: Definisce il margine massimo accettabile di variazione del prezzo durante l'esecuzione dell'ordine, riducendo l’impatto delle rapide oscillazioni di mercato (Default: 10).
- Break Even activation: Distanza oltre il quale verrà spostato lo stop loss al nuovo valore calcolato con il profit point.
- Break Even profit points: Se di attiva il break even questi points verranno aggiunti al prezzo di apertura e verrà spostato lo stop loss al suo valore.
- Trailing activation: La distanza necessaria da raggiungere prima che si attivi il Trailing dello stop loss.
- Trailing Distance: Distanza minima in pips tra il prezzo corrente e il livello del trailing stop. Mantiene i guadagni e limita le perdite (Default: 25 pips).
- Pending Order Offset: Distanza in pips a cui vengono posizionati gli ordini pendenti rispetto al prezzo corrente. Consente di evitare esecuzioni premature (Default: 25).
- [ Confirmation ]
- Bollinger Bands e RSI: Si possono abilitare queste condizioni per confermare la volatilità del prezzo.
- Periodi e livelli di ipercomprato e ipervenduto: Valori di configurazione degli indicatori e i rispettivi livelli per zone di esaustione.
- Minimum Candle Size: Dimensione minima della candela richiesta per validare un segnale di ingresso, utile per evitare operazioni su movimenti di mercato irrilevanti (Default: 200).
-
[ Working Time ]
- Start Hour: Ora di inizio dell’operatività dell’EA, in formato 24 ore. Consente di limitare le operazioni a specifici momenti della giornata (Default: 0).
- Start Minute: Minuto esatto in cui l’operatività inizia, per maggiore precisione nella gestione del tempo (Default: 0).
- End Hour: Ora di fine dell’operatività, in formato 24 ore. Permette di escludere orari meno favorevoli per il trading (Default: 23).
- End Minute: Minuto esatto in cui l’operatività termina, offrendo una gestione temporale dettagliata (Default: 59).
Agendo sul parametro "Minimum Candle Size" si riescono a filtrare notevolmente le false partenze, si raccomanda di utilizzare Wild Phoenix su grafici a 5 minuti o inferiori.
Fornisco supporto in chat su Telegram https://t.me/LeonardoCiaccio