Questo indicatore offre un punto di vista unico nel suo genere, somiglia molto all'Envelopes ma è totalmente diverso.

Il parametri di default sono gli stessi che utilizzo nelle mie strategie, ogni giorno e con tutte le coppie, anche se ogni coppia ha la sua caratteristica.

Modificando i parametri puoi inserire livelli di Fibonacci che meglio preferisci, io utilizzo 0.5/1.0/1.5 che equivalgono a 50/100/150.

NO-REPAINT a differenza di altri indicatori simili Hot Range non ridisegna le linee dei livelli, utilizzo una strategia semplice, quando il livello 1.5 viene raggiunto considero il breakout della trendline, il 95% delle volte va a profitto.

Sono stati aggiunti tutti gli alerts possibili per ottenere una supervisione dell'indicatore, PopUp; Push Notification e Email.

elite luis
3483
elite luis 2023.03.29 21:58 
 

Looks good! But Author can you please add pop up, email and phone alert? without alert we've to sit and wait for long time, alert is very much needed for indicator please add ok? Thank you.... *updated* 30th March 2023, Author replied and took prompt action to add alert, Awesome! Thank you :)

*updated again 31st March 2023* Author is super passionate and has added all the alerts enhancement, Best Buy for 2023! Awesome feature now! Check it out! Deserved more than 5 stars!

