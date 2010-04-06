Equity safe

Il presente Ea, ha il solo scopo di proteggere il conto.


Quando il basket di operazioni presenti nel terminali raggiungono un profitto impostato in termini valutari l'expert chiuderà tutti i trade.


Replicherà lo stesso comportamento qualora venisse raggiunto il limite loss.


E' un expert advisor semplice ma al contempo utile per salvaguardare il conto e da tenere sempre attivo.


Si può mettere su qualsiasi time frame o grafico, l'importante è che venga inserito una sola volta.

