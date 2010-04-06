Equity safe

Puoi aprire un trade manualmente (one click) e questo EA penserà a posizionare SL E TP. SL e TP vengono inseriti in base ai Pips che specifichi nella schermata di input. Puoi anche scegliere SL e TP monetari. SL e TP vengono definiti in base al prezzo medio ponderato (PMC), quindi se apri una nuova operazione SL e TP verranno aggiornati in base al nuovo PMC. Il PMC non è unico, ma differenziato tra operazioni buy e operazioni sell (informazione utile solo se apri operazioni di segno opposto sul

FREE