Equity safe
- Experts
- Andrea Fontanini
- Versione: 1.0
Il presente Ea, ha il solo scopo di proteggere il conto.
Quando il basket di operazioni presenti nel terminali raggiungono un profitto impostato in termini valutari l'expert chiuderà tutti i trade.
Replicherà lo stesso comportamento qualora venisse raggiunto il limite loss.
E' un expert advisor semplice ma al contempo utile per salvaguardare il conto e da tenere sempre attivo.
Si può mettere su qualsiasi time frame o grafico, l'importante è che venga inserito una sola volta.