Simple limit orders and total closure
- Utilità
- Massimo Leodari
- Versione: 1.42
- Attivazioni: 5
Inserisci tutti gli ordini limit con una tua logica da impostare con TP e SL e se vuoi qualche cosa in più attiva il trailing per proteggere la posizione.
Un aiuto al tuo trading per velocizzare l'inserimento e la gestione dei tuoi ordini.
Protezione generale con chiusura degli ordini ad un orario da impostare, visibile sul grafico, o chiusura di tutto tramite il tasto a monitor.
Velocizza l'inserimento degli ordini con la tua strategia preferita.