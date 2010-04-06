Simple limit orders and total closure

Inserisci tutti gli ordini limit con una tua logica da impostare con TP e SL e se vuoi qualche cosa in più attiva il trailing per proteggere la posizione.
Un aiuto al tuo trading per velocizzare l'inserimento e la gestione dei tuoi ordini. 
Protezione generale con chiusura degli ordini ad un orario da impostare, visibile sul grafico, o chiusura di tutto tramite il tasto a monitor.
Velocizza l'inserimento degli ordini con la tua strategia preferita.
Prodotti consigliati
Vantage
Waseem Raza
5 (1)
Utilità
Vantage is a one-click semi-automated tool which works with the user interface. The EA's base strategy is grid trading. The user can start first trade from chart buttons and the EA will do rest of the work. User can open grid to loss side, profit side or both sides same time, or can do a simple trade without the grid. Use low risk against balance and apply EA on VPS. With this, the EA can work properly without any interruption. To understand all functions watch the video below. Input parameters
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilità
The professional utilities "Ichimoku Waves Meter" to analyse graphs using the correct interpretation of Ichimoku kinkōhyō! Is a graphic program that allows traders to quickly and easily measure the proportions between the indicated points on the price graph. This time and price indicator is a basic tool for analysing the chart according to the Ichimoku strategy on the MT4 platform. Using this tool allows an insightful and complete analysis of time waves as well as price waves in a very short ti
Market Session Separator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Market Session Separator - Professional Trading Sessions Visualizer Transform Your Trading with Clear Session Boundaries! The Market Session Separator is your ultimate trading companion for visualizing the crucial Asian, London, and New York trading sessions directly on your charts. Never miss important market transitions again! KEY FEATURES Ultra-clear session visualization with customizable vertical lines and colored background zones Real-time session status panel showing which markets are cur
Three Hedging
Haimin Li
Utilità
This EA is based on the relationship between the three currencies, interaction, and thus hedging, I now find the most ideal pair of currencies is the default parameter of the three pairs of currencies, On the parameters Parameter setting is very simple, "Huoli" is profitable n USD. Users can determine the number of orders according to the funds of the account.
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilità
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Notify To Telegram
Trinh Dat
5 (6)
Utilità
Notify To Telegram MT4 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 4 account.  Send message to person, channel or group chat.  Easy to customize message.  Support custom message for all languages. Support full Emoji.  Parameters: Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID, group / channel ID Magic number filter - default all, or input magic number to notify with com
KL Multi Crosshair
Krzysztof Lorenc
4.5 (2)
Utilità
Indicator works like script and shows crosshair on all charts of any symbol. It can be used for comparison price levels and time periods on all charts of the same currency pair or for comparison candles according to time periods on charts of any symbols. You can also compare different types of charts, for instance standard chart with tick or range bar charts. Indicator can be easily attached to chart from navigator menu or using hotkey Ctrl + F, which you need to set manually. Moreover you can a
Daily Pips Target
Makarii Gubaydullin
Utilità
Informatore per monitorare i tuoi risultati di trading giornalieri Scopri il mio  #1 Assistente di Trading : 66+ funzionalità, incluso questo strumento  |   Contattami  se hai domande Nella parte superiore del pannello, imposti l'obiettivo di profitto giornaliero (in pip): Inserimento manuale di un valore; Uso dei pulsanti [+] e [-] (il passo di modifica può essere configurato nelle impostazioni); La dashboard raggruppa quindi le operazioni in 2 categorie: Risultato fluttuante corrente; Somma d
PivotMT4
Iketut Sudiasa
Utilità
This EA is designed to calculate and draw Pivot Point, Support and Resistance for your selected time frame on the chart. Works on all currency pair and on any time frames available on MT4. To make sure the EA works, you need to select the pivot time frame as well as the candle shift that you want to calculate the pivot. 0 = Current candle on chart 1 = Previous 1 candle on the chart
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilità
Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance their precision and efficiency. Test It
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Utilità
Un grafico. Controllo totale. Smetti di perdere tempo a gestire oggetti, colori e impostazioni su ogni grafico separatamente. Con       Chart Sync Manager   , puoi       sincronizza, copia e controlla tutti i tuoi grafici MetaTrader       all'istante, utilizzando un solo pannello e poche scorciatoie. Disegna una volta, aggiorna ovunque. Apri e chiudi i grafici con un solo clic. Mantieni pulito il tuo spazio di lavoro con       gestione degli oggetti basata sui simboli   . E non perdere mai detta
Telegram Forwarder II
Yaser Sabbaghi
5 (2)
Utilità
Telegram Forwarder can forward all activities related to trades and position taking as a signal to Telegram messenger. It can also forward indicators' alert to Telegram if you modify indicator code (I can do it for you too) to hand over alerts to Telegram Forwarder. This EA is intended for business and professional usage. You can introduce your own Telegram bot and customize water mark in screenshots. Telegram forwarder is able to forward signals for "new order", "modification of order", "Pendin
Line of stop out price for Controlling Risk
shi hong he
Utilità
This positions risk visualization indicators, indicators allow you to clearly know how much price go back will be generated account Stop Out.    This is a very useful indicator for Controlling Risk when account is open positions, attach this indicator to the chart of the open positions, the indicator will draw a Line Of Stop Out Price on the chart, and output Stop Out Point Value in the upper left corner.    Stop Out Price can give you clearly know what price is Account Stop Out, can give y
Flower of Symbols
Abraham Correa
Utilità
Activation initiates the sequence from the initial symbol in the Market Watch roster, forming a perpetual loop that continues until deactivation. The system employs global terminal variables to sustain operational continuity amid symbol-induced reinitializations, thereby ensuring uninterrupted performance. Principal advantages encompass augmented productivity in overseeing diverse assets, empowering traders to discern prospective trades across a tailored symbol array devoid of manual reconfigura
Algorithm Barbossa
Alexander Pryakha
Utilità
New version 1.22. Partagas    The AG algorithm is an element of a comprehensive trading system for trading a basket of currencies across 8 major currencies across all 28 currency pairs. The algorithm serves as a signal block for determining entry/exit from a position. To collect initial values, AG uses data from the CSS Currency Slope Strength cluster indicator. This indicator was not chosen by chance - it performed very well during testing of the algorithm. A. AG determines the width of the e
FREE
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
Indicatori
MT4 Multi-timeframe Divergence and Overbougt/Oversold detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Real time information about non-capitalized divergences. - Real time information about overbougt / oversold situations. - Real time information about regular divergences. - Real time information about hidden divergences. - Oscillators available for divergences detection: AO, RSI, CCI, MA
Double Win
Yu Zheng Wang
Utilità
Introducing the OrderManager: A Revolutionary Utility for MT4 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 4. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy.  Key Features: Risk Management: Define the risk of your trades quickly and easily, allowing you to make better decisio
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Clos Profit
Ivan Petrov
Utilità
close all profitable orders The set contains scripts for different purposes, facilitating work in the MetaTrader 4 terminal. If necessary, a screen is provided for some scripts. Before working on a real account, check (on a demo account) whether the required script responds to your tasks (for example, there is a script for opening five orders at the same time, by default the lot is set to 10; so that you do not accidentally open five positions with a total volume of 50 lots - be attentive))) Use
Health Check
Dua Yong Rew
Utilità
Send periodic (Health Check) notification from your MT4 terminal to your mobile phone to be sure that your MT4 terminal is still running. When you did not receive the notification, it means that your terminal is unavailable. Optional information like Account Equity and Trading Pairs are also available. Notification Period - 1 Hour, 2 Hours, 4 Hours, 8 Hours, 12 Hours, 24 Hours Attach EA to any H1 chart
Fx The First Order
Denis Kudryashov
Utilità
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Order". After that, disable "The First Order" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction than
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilità
Download DEMO here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759769   An ultimate panel you've never seen before.  Compact and nice Trade panel with large Total P/L and it's percentage display. Groups for trades summary available: Ticket, Symbol, Type, Category, and Magic. Average price field helps you know your trading average price and direction. Set magic and comment of your trading in a very easy way. Group closing by symbol, type, category or magic - only by one click. Close All button for a qu
Trade Report Pro
Vu Trung Kien
3.5 (2)
Utilità
Trade Report Pro is an EA that create professional graphic report of your trade history automatically and manually. It also send notification to your mobile or email once your account balance changed. Reports are saved by HTML and CSV format, while opening a quick summary report window inside MT4. Note: Demo version for testing can be downloaded at: https://www.mql5.com/en/market/product/5054 . Followings are highlight features: Report with full and professional statistics, which is better than
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
librerie
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilità
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Telegram Signal Sender
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilità
Eleva la tua capacità di condividere segnali forex con il Telegram Signal Sender MT4, un potente strumento progettato per automatizzare e semplificare il processo di invio di segnali di trading al tuo canale Telegram, perfetto sia per i fornitori di segnali principianti che per quelli affermati. Molto apprezzato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua efficienza nella distribuzione dei segn
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilità
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Plain MT4
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Utilità
This is a semi-automatic Expert Advisor that opens trades automatically based on the direction you set using the trade sell / buy on the panel. The magic of this EA is that it recognizes the objects that you draw on the chart by closing the open positions at key levels, it will notify you through the mobile notification, then it will wait for the next direction. It opens orders continuously regardless of the time frame of the chart. So you don't have to stay on a lower time frame. Instead, you c
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilità
Prendi facilmente il controllo della tua routine di trading con il rivoluzionario Trades Time Manager. Questo potente strumento automatizza l'esecuzione degli ordini in orari prestabiliti, trasformando il tuo approccio al trading. Crea elenchi di attività personalizzati per diverse azioni di trading, dall'acquisto all'impostazione degli ordini, il tutto senza intervento manuale. Trades Time Manager Guida all'installazione e agli input Se desideri ricevere notifiche sull'EA, aggiungi il nostro UR
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilità
Equity Protect Pro: Il tuo esperto di protezione del conto completo per un trading senza preoccupazioni Se stai cercando funzionalità come protezione del conto, protezione del capitale proprio, protezione del portafoglio, protezione multi-strategia, protezione dei profitti, raccolta dei profitti, sicurezza del trading, programmi di controllo del rischio, controllo automatico del rischio, liquidazione automatica, liquidazione condizionale, liquidazione programmata, liquidazione dinamica, trailin
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilità
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilità
Partial Closure EA MT4 ti consente di chiudere parzialmente qualsiasi operazione sul tuo conto, manualmente tramite una percentuale scelta della dimensione del lotto e/o per numero di ticket, oppure automaticamente a percentuali specifiche dei livelli di TP/SL, chiudendo una percentuale della dimensione iniziale del lotto su un massimo di 10 livelli di take profit e 10 di stop loss. Può gestire tutte o alcune delle operazioni nel tuo conto specificando o escludendo determinati numeri magici, co
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilità
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilità
Exp-Averager   è progettato per calcolare la media delle operazioni che hanno ricevuto un certo prelievo aprendo operazioni di media. Il consulente ha la capacità di aprire nuove posizioni in tendenza o contro la tendenza attuale. Include anche una funzione intelligente di trailing stop che si applica a una serie di posizioni. Il consulente può aumentare o diminuire la dimensione del lotto delle posizioni. Questa è una strategia ampiamente utilizzata per riportare le posizioni in perdita al pre
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione