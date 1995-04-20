Super Trend by iBossTrader

Supertrend - невероятно мощный и универсальный индикатор, предназначенный для помощи трейдерам в определении текущего тренда на конкретном торговом инструменте. С помощью двух встроенных индикаторов, Average True Range и Standard Deviation, трейдеры могут выбрать наиболее подходящий индикатор для своей стратегии торговли. Пользователи также могут настроить период этих индикаторов и выбрать цену (Close, High, Low, Open, Weighted), к которой он должен быть применен, с Typical price в качестве опции по умолчанию.

Индикатор Supertrend отображает тренд в виде линии, которая меняет цвет в зависимости от направления тренда. Когда тренд растет, линия становится ярко-зеленой, а когда тренд идет вниз, она становится ярко-красной. Цвета и ширина линии могут быть полностью настроены в соответствии с предпочтениями пользователя.

Кроме отображения направления тренда, Supertrend также определяет изменения тренда. Когда происходит изменение тренда, на графике появляется точка в точной цене и времени, когда кривая тренда меняет направление. Трейдеры также могут получать оповещения на своем ПК в терминале MetaTrader 4 или получать мобильные PUSH-уведомления в приложении для iOS или Android, когда происходит изменение тренда.

Supertrend - это не перерисовывающийся индикатор, что означает, что он вычисляет изменения тренда только после закрытия последнего бара. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать этот индикатор на инструментах с явно выраженным трендом, чтобы увеличить вероятность точных сигналов. Благодаря настраиваемым параметрам и надежным сигналам, Supertrend является ценным инструментом для трейдеров, которые ищут возможности для определения и следования трендам на рынке.

Параметры

NBRperiods: период для расчета значения SuperTrend

период для расчета значения SuperTrend Multiplier: множитель для расчета значения SuperTrend



