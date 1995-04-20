RaysFX Reversal Bar
- Indicatori
- Davide Rappa
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
RaysFX Reversal Bar
RaysFX Reversal Bar è un potente strumento di trading progettato per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore è stato sviluppato per individuare le inversioni di mercato basate su un modello di candela specifico.
Caratteristiche principali:
-
Rilevamento di inversioni: L’indicatore cerca specifici modelli di inversione di 2 barre nel mercato. Questi modelli includono una barra rialzista seguita da due barre ribassiste per un segnale di acquisto, e una barra ribassista seguita da due barre rialziste per un segnale di vendita.
-
Allarmi: Quando viene rilevata un’inversione, l’indicatore genera un allarme per avvisare l’utente. Questo può aiutare a identificare le opportunità di trading in tempo reale.
-
Visualizzazione grafica: L’indicatore disegna frecce sul grafico per indicare dove si sono verificate le inversioni. Questo rende facile vedere visivamente dove si sono verificate le inversioni.
-
Facile da usare: L’indicatore è facile da installare e da usare, rendendolo adatto sia per i trader principianti che per quelli esperti.