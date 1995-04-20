RaysFX Reversal Bar

RaysFX Reversal Bar

RaysFX Reversal Bar è un potente strumento di trading progettato per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore è stato sviluppato per individuare le inversioni di mercato basate su un modello di candela specifico.

Caratteristiche principali:

  1. Rilevamento di inversioni: L’indicatore cerca specifici modelli di inversione di 2 barre nel mercato. Questi modelli includono una barra rialzista seguita da due barre ribassiste per un segnale di acquisto, e una barra ribassista seguita da due barre rialziste per un segnale di vendita.

  2. Allarmi: Quando viene rilevata un’inversione, l’indicatore genera un allarme per avvisare l’utente. Questo può aiutare a identificare le opportunità di trading in tempo reale.

  3. Visualizzazione grafica: L’indicatore disegna frecce sul grafico per indicare dove si sono verificate le inversioni. Questo rende facile vedere visivamente dove si sono verificate le inversioni.

  4. Facile da usare: L’indicatore è facile da installare e da usare, rendendolo adatto sia per i trader principianti che per quelli esperti.


