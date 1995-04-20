RaysFX Reversal Bar

RaysFX Reversal Bar

RaysFX Reversal Bar è un potente strumento di trading progettato per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore è stato sviluppato per individuare le inversioni di mercato basate su un modello di candela specifico.

Caratteristiche principali:

  1. Rilevamento di inversioni: L’indicatore cerca specifici modelli di inversione di 2 barre nel mercato. Questi modelli includono una barra rialzista seguita da due barre ribassiste per un segnale di acquisto, e una barra ribassista seguita da due barre rialziste per un segnale di vendita.

  2. Allarmi: Quando viene rilevata un’inversione, l’indicatore genera un allarme per avvisare l’utente. Questo può aiutare a identificare le opportunità di trading in tempo reale.

  3. Visualizzazione grafica: L’indicatore disegna frecce sul grafico per indicare dove si sono verificate le inversioni. Questo rende facile vedere visivamente dove si sono verificate le inversioni.

  4. Facile da usare: L’indicatore è facile da installare e da usare, rendendolo adatto sia per i trader principianti che per quelli esperti.


Produits recommandés
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gold Master Advanced Trend Scalper EA MT4
Bruno Rosa
Experts
Gold Master Advanced Trend Scalper for MT4 EA is an automated and easy to use expert advisor that has the Stochastic indicator working in combination with RSI and MACD filters built in.   We have spent a lot of time testing many expert advisors e.g. The Gold Reaper, AI Trading Vision, Gold Trade Pro, Hero,  XG Gold Robot,   Quantum Emperor , Bonnitta EA, XT EurUsd EA, PipFinite EA, Alise EA, Zeus EA, EA Gold Stuff, The Most Wanted EA etc. After years of testing and development, the result is an
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Project Oro
Giacomo Donati
Experts
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Project Oro is a trading algorithm project that I began approximately six years ago. After countless painful and excruciating hours of coding, it is finally ready to be released to the public. The Expert Advisor (EA) is built on a proprietary and unique technique that analyzes the behavior and movement of candlesticks and the price action within the gold market. It searches for short windows of opportunity to strike and exits tr
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Présentation de HFT KING EA – Le roi ultime du trading HFT ! Ce système de trading haute fréquence entièrement automatisé est conçu pour révolutionner votre expérience de trading grâce à son algorithme avancé et ses fonctionnalités de pointe. HFT King utilise une combinaison unique d'analyse technique, d'intelligence artificielle, de trading haute fréquence et d'apprentissage automatique pour fournir aux traders des signaux de trading fiables et rentables. La technologie de pointe de HFT King es
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Experts
Used in manual trading to block losses on any price movement against a trader. Allows profits to grow as the price moves in the right direction. Can lock one position or grid. Helps other robots to reduce drawdown by locking. Principle of operation Instead of the traditional stop loss, the trader manually sets the initial locking line of this robot. The robot monitors the behavior of the price relative to this line. If the price goes against the trader, the robot locks the position (or severa
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
FRB Time MT4
Fernando Baratieri
Indicateurs
FRB Time - FRB Trader Indicator that shows the server's time of operation. You can edit the font color and size of the timetable. Settings font color Font size Background color To move the Timetable, just click on it and move the mouse to where you want to leave it. After placing the Time where you want it, click again or press "ESC" and the time will stay where you left it.
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Scalping Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de scalping dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; vale
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experts
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Robot trading 002
Omar Talaoutou
Experts
"Experience the power of smart trading effortlessly! Always stay one step ahead of the market and enjoy automatic profits. Join those who have changed their trading style and achieved income without hassle. Say goodbye to complications and step into the world of easy profits! One automatic solution manages your trades and keeps you in the lead. Smart trading starts now! Market expertise is at your fingertips without complex data – just activate and go." Recommended Settings: Minimum balance: $50
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Golden AI II
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden AI is an automated trading advisor (EA) developed specifically for gold trading (XAUUSD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is based on a sophisticated algorithm that utilizes price action and advanced pattern detection techniques to make trading decisions. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Golden AI advisor doesn't just monitor price movements. It analyzes charts, identifying key support and resistance levels, and
Grid Expert
Shahid Rasool
5 (2)
Experts
The  Grid Expert  Expert Advisor is a professional tool for trading grids of orders on financial instruments. The algorithm of the program is arranged in such a way that the EA uses signals based not on the current price, but on the price of the edges of channel. A special algorithm calculates the channel and the price range and uses it to generate signals. A special code processes the channel for the last several periods to identify the trend direction. Advantages Automatic trading mode, no n
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicateurs
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicateurs
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
RaysFX Supertrend Line
Davide Rappa
5 (2)
Indicateurs
RaysFX Supertrend + Alert RaysFX Supertrend è un indicatore di tendenza superiore progettato per i trader che desiderano avere un vantaggio nel mercato. Questo indicatore utilizza una combinazione di CCI (Commodity Channel Index) e ATR (Average True Range) per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di trading accurati. Caratteristiche principali Indicatori CCI e ATR: Utilizza due degli indicatori più popolari e affidabili per identificare le tendenze del mercato e generare segnal
FREE
RaysFX Stochastic
Davide Rappa
5 (1)
Indicateurs
RaysFX Stochastic  L'indicatore RaysFX Stochastic è un indicatore personalizzato per la piattaforma MetaTrader 4. Caratteristiche principali: -Indicatori separati: L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico principale. -Livelli dell'indicatore: L'indicatore ha due livelli predefiniti, 20 e 80, che possono essere utilizzati come livelli di ipervenduto e ipercomprato. -Buffer dell'indicatore: L'indicatore utilizza quattro buffer per calcolare e memorizzare i suoi
FREE
RaysFX CCI e RSI
Davide Rappa
3 (2)
Indicateurs
Il nostro Indicatore Combinato RaysFX CCI-RSI è uno strumento unico che combina due dei più popolari indicatori di analisi tecnica: l’Indice di Forza Relativa (RSI) e l’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI). Caratteristiche : Combinazione di CCI e RSI : L’indicatore calcola la differenza tra i valori di CCI e RSI per ogni barra del grafico. Media Mobile Semplice (SMA) : L’indicatore calcola una SMA su queste differenze e traccia due linee sul grafico. Segnali di trading : Ogni volta che qu
FREE
RaysFX EMA Crossover
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX   EMA  Crossover Scopri i potenziali punti di inversione del mercato con l’indicatore di Crossover EMA di RaysFX. Questo indicatore utilizza una combinazione di due medie mobili esponenziali (EMA) - una più veloce e una più lenta - per identificare i possibili punti di ingresso e uscita. Caratteristiche principali : Due EMA : Utilizza una EMA più veloce e una più lenta per catturare i movimenti di mercato a breve e lungo termine. Segnali di crossover : Genera un segnale quando l’EMA più v
FREE
RaysFX StepMAStoch
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX StepMA+Stoch  Caratteristiche Principali Adattabilità: Il nostro indicatore RaysFX StepMA+Stoch è progettato per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Utilizza l’Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e regolare di conseguenza le sue strategie di trading. Precisione: L’indicatore genera segnali di trading quando la linea minima incrocia la linea media. Questi segnali sono rappresentati come frecce sul grafico, fornendo punti di ingresso e di uscita chiari
FREE
RaysFX StochRsi
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX StochRSI Presentiamo un indicatore MQL4 sviluppato da RaysFX, un rinomato sviluppatore nel campo del trading algoritmico. Questo indicatore è una combinazione semplice ma potente di due indicatori popolari: RSI e Stocastico. Caratteristiche principali: RSI : Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Stocastico : Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un titolo con la gamma dei suoi prezzi durante un certo periodo
FREE
RaysFX Strategy
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Strategy è un sofisticato strumento di trading che genera segnali di ACQUISTO e VENDITA basati su una combinazione di quattro indicatori tecnici: 3 SMA (Simple Moving Average), 1 StochasticRSI , 1 Choppy, e 1 DeMarker. Only M1 TimeFrame! **Segnale di VENDITA** Quando la candela precedente è sotto i 3 SMA, sopra il livello 80 dello Stochastic, sotto il livello 38 del Choppy e sopra il livello 0.3 del DeMarker, l'indicatore genera un segnale di VENDITA, rappresentato da una freccia rossa.
RaysFX Order Assistant
Davide Rappa
Utilitaires
Questa utility di base non agisce in automatico, ma supporterà il trader, ti aiuterà nella gestione dei lotti tramite: possibilità di impostare la size possibilità di   impostare TP e SL (in pip) Consiglio: Questo EA ti aiuterà nella gestione dei tuoi ordini ed è  ottimo abbinarlo a delgi indicatori (trovate nel nostro store molti indicatori utili, fra cui il RaysFX Strategy )
RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
Davide Rappa
Indicateurs
Questo indicatore fractal ti invierà un messaggio telefonico (tramite app mt4) non è necessaria la configurazione dell'indicatore, basta impostare l'ID del tuo smartphone e potrai ricevere il messaggio BUY o SELL in tempo reale (affidabilità 80%) per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarmi su mql5.com o telegram (link al gruppo disponibile in bio)
RaysFX Pattern Detector
Davide Rappa
Indicateurs
What Is MT4 Candlestick Pattern Indicator Candlestick patterns are groups of candlestick that have a meaning for the trader. These groups are usually composed of two, three, four, or five candles and indicate some form of price action happening. In many cases traders use these patterns to decide what to do next. Candlestick Pattern Indicator for MT4 is a plugin that allows you to see the most common candlestick patterns on your chart. The indicator scans the chart and detects popular patterns, m
RaysFX Kumo Cloud Heatmap
Davide Rappa
Indicateurs
Tra le tecniche alternative di trading più utilizzate dagli investitori, uno spazio interessante va dato alla   strategia Ichimoku cloud   che si basasulle nuvole (kumo). Queste ultime sono il vero fulcro del sistema di trading Hichimoku Kinko Hyo. Molti erroneamente pensano che l’Ichimoku Kinko Hyo sia un semplice indicatore trend following, mentre invece è un vero e proprio   sistema di trading completo . Infatti   grazie a UN SOLO grafico (sia pure molto complesso) ci dà una visione completa
RaysFX Multi Meter
Davide Rappa
Indicateurs
Questo indicatore è studiato per analizzare: Lo Stochastic Oscillators , la Moving Averages , il MACD , il crossover MA , e per finire i Parabolic SAR. Il tutto viene racchiuso in un grafico che indicherà con frecce e spettri il momento ideale per aprire un trade. "La precisione dei segnali dipende sempre dai valori impostati, con i valori stock si ha un ottima affidabilità "
RaysFX Trade Assistant
Davide Rappa
Indicateurs
Trade Assistant MetaTrader indicator  — a multi-timeframe indicator that is based on three standard indicators:   Stochastic oscillator ,   RSI   (Relative Strength Index), and   CCI   (Commodity Channel Index). It displays current trend directions for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN1 timeframes. When you follow such an indicator you have a clear picture of the trends across all important timeframes. It doesn't matter which timeframe you attach this indicator to. The indicator can be d
Delfino V6
Davide Rappa
Experts
Nuova versione disponibile direttamente sul sito:  https://delfino-7-2-4j3krvd.gamma.site/ NON COMPRATE QUESTA VERSIONE, MA SOLO QUELLA SUL SITO QUI SOPRA ↑↑↑↑ Delfino 7.2 – Il Nuovo Standard del Trading Automatico su MT4! Dopo mesi di sviluppo, ottimizzazione e test intensivi, Delfino 7.2 è finalmente qui. Un bot di trading evoluto, studiato per garantire efficienza, stabilità e performance superiori. Ecco perché sempre più trader lo scelgono Backtest (1 anno su XBRUSD – M15)
RaysFX Donchian Channel
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX  Donchian Channel Questo indicatore può essere utile per identificare i livelli di supporto e resistenza, nonché per visualizzare visivamente la gamma di prezzo di un determinato periodo. Variabili Valore Periodo 20 TimeFrame Current Mode High/Low(true) o Close (false) Modalità true Telegram:  https://t.me/SmartSaverOfficial Store:  https://www.mql5.com/it/users/rays96/seller Questo indicatore è stato Progettato da RaysFX
RaysFX TMAT3
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX TMAT3 è uno strumento potente che combina due tipi di medie mobili per aiutarti a identificare e seguire le tendenze del mercato. L’indicatore utilizza una media mobile triangolare centrata (TMA) e un T3 Moving Average. Queste due medie mobili lavorano insieme per fornire segnali di trading chiari e tempestivi. Quando il T3 Moving Average è inferiore alla TMA, l’indicatore considera che la tendenza del mercato sia al rialzo e genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando il T3 Movin
RaysFX Forecaster
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Forcaster è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per fornire previsioni accurate del mercato. Questo indicatore utilizza un algoritmo sofisticato per calcolare i valori futuri basandosi su una serie di parametri configurabili dall'utente. Caratteristiche principali: - TimeFrame : Permette all'utente di impostare il timeframe desiderato. Supporta diversi timeframes come M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. - HalfLength : Questo parametro determina la lunghezza della metà
RaysFX Engulfing
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Engulfing RaysFX   Engulfing  è uno strumento potente per identificare i pattern di engulfing nel mercato Forex. Questi pattern sono segnali di inversione di tendenza che possono fornire opportunità di trading preziose. Caratteristiche principali : Rilevamento di pattern engulfing : L’indicatore identifica i pattern engulfing rialzisti e ribassisti, che sono segnali di possibili inversioni di tendenza. Segnali visivi : I pattern rilevati vengono evidenziati sul grafico con frecce blu e ro
RaysFX DMI
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX DMI Presentiamo l’Oscillatore RaysFX DMI, un indicatore personalizzato per la piattaforma di trading MetaTrader 4. Questo indicatore unico è progettato per fornire segnali di trading chiari e precisi basati sull’Indice di Movimento Direzionale (DMI). Caratteristiche principali: Oscillatore DMI:   Calcola un oscillatore DMI basato su un periodo DMI specificato e un metodo di media mobile. Smoothing:   L’oscillatore DMI viene ulteriormente lisciato in base a un periodo di lisciatura e a un
RaysFX Dynamic Cycle Explorer
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) è un potente indicatore di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. Progettato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo, DCE utilizza algoritmi avanzati per identificare e segnalare le opportunità di trading più promettenti. Caratteristiche principali Multi-periodo: DCE utilizza sei periodi diversi per calcolare i suoi segnali, offrendo una visione completa del mercato. Super Trend Price: DCE
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Candlestick Signals RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI. Caratteristiche principali : Segnali di acquisto e vendita : L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’i
RaysFX Master Inside Bars
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Master Inside Bars Master Inside Bars : L’indicatore identifica una serie di “Inside Bars” consecutive, formando un “Master Inside Bar”. Puoi personalizzare il numero minimo di “Inside Bars” consecutive necessarie per formare un “Master Inside Bar”, così come il colore e la larghezza dell’istogramma del “Master Inside Bar”. Inside Bars : L’indicatore identifica le “Inside Bars”, candele che si trovano completamente all’interno dell’intervallo della candela precedente. Puoi personalizzare
RaysFX Auto Fibo
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Auto Fibo RaysFX Auto Fibo v2.1 è un indicatore di trading essenziale per tutti i trader che utilizzano la piattaforma MetaTrader 4. Questo strumento automaticamente disegna i ritracciamenti di Fibonacci sul tuo grafico, risparmiando tempo e fatica. Caratteristiche principali: Disegno automatico : Non dovrai più tracciare manualmente i livelli di Fibonacci. L’indicatore lo fa per te, risparmiandoti tempo e garantendo precisione. Personalizzabile : Puoi personalizzare il colore, lo stile
RaysFX Auto TrendLine
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Auto TrendLine Linee di tendenza automatiche : L’indicatore disegna automaticamente le linee di tendenza sul tuo grafico, risparmiandoti tempo e fatica. Personalizzabile : Periodo (nPeriod) : Questo parametro determina il numero di barre che l’indicatore considera per il calcolo delle linee di tendenza. Ad esempio, se imposti     nPeriod     a 10, l’indicatore considererà le ultime 10 barre per disegnare le linee di tendenza. Un periodo più lungo renderà l’indicatore meno sensibile
RaysFX 3 Stoch
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX 3 Stoch! Sei un trader alla ricerca di un vantaggio competitivo? L’indicatore RaysFX 3 Stoch è l’aggiunta perfetta al tuo arsenale di trading.  Caratteristiche principali: Stocastico a 3 livelli : L’indicatore RaysFX 3 Stoch utilizza tre livelli di stocastico per fornire segnali di trading accurati e tempestivi. Personalizzabile : Puoi personalizzare i periodi di K, D e Slowing, così come i periodi dei tre stocastici, per adattarsi al tuo stile di trading. Allerta integrata : L’ind
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
RaysFX Candlestick Exit
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Candlestick Exit  Il RaysFX Candlestick Exit è un indicatore di trading avanzato progettato per i trader che desiderano avere un controllo preciso sulle loro uscite di trading. Questo indicatore utilizza una combinazione di tecniche di trading per fornire segnali di uscita accurati e tempestivi. Caratteristiche principali: Range : Questo parametro consente di impostare il range di candele considerate per il calcolo dell’indicatore. Shift : Questo parametro consente di spostare l’indicator
RaysFX Intraday Fibo
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Intraday Fibo RaysFX Intraday Fibo è un indicatore di trading Forex di alta qualità, progettato con precisione e attenzione ai dettagli. Questo indicatore è il risultato di anni di esperienza nel trading Forex e nella programmazione MQL4, ed è stato creato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo nel mercato. Caratteristiche principali: Precisione : L’indicatore RaysFX Intraday Fibo utilizza un algoritmo avanzato per identificare i punti di ingresso e di uscita ottima
RaysFX Macd Divergence
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX MACD Divergence Presentiamo RaysFX MACD Divergence, un indicatore di trading avanzato progettato per i trader moderni. Questo indicatore utilizza la divergenza MACD, uno dei metodi più affidabili nel mondo del trading, per fornirti segnali di trading precisi e tempestivi. Caratteristiche principali: Divergenza MACD: L’indicatore identifica e traccia le divergenze MACD, fornendo segnali di trading potenzialmente redditizi. Personalizzabile: Puoi personalizzare i parametri dell’EMA veloce,
RaysFX WPR Strategy
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX WPR Strategy Indicator RaysFX WPR Strategy è un indicatore di strategia di trading basato sul calcolo del WPR (Williams Percent Range). Questo indicatore utilizza tre lunghezze diverse per il calcolo del WPR e pesa i risultati per fornire un valore complessivo del WPR. Caratteristiche: - Calcola il WPR utilizzando tre lunghezze diverse (9, 33, 77) - Utilizza un sistema di pesi per combinare i tre valori del WPR in un unico valore - Genera alert in base al numero di alert impostato dall'
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis