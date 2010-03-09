RaysFX EMA Crossover

RaysFX EMA Crossover

Scopri i potenziali punti di inversione del mercato con l’indicatore di Crossover EMA di RaysFX. Questo indicatore utilizza una combinazione di due medie mobili esponenziali (EMA) - una più veloce e una più lenta - per identificare i possibili punti di ingresso e uscita.

Caratteristiche principali:

  1. Due EMA: Utilizza una EMA più veloce e una più lenta per catturare i movimenti di mercato a breve e lungo termine.
  2. Segnali di crossover: Genera un segnale quando l’EMA più veloce incrocia l’EMA più lenta, indicando un possibile cambio di tendenza.
  3. Personalizzabile: Puoi modificare i periodi delle due EMA e la distanza delle frecce dal prezzo per adattare l’indicatore al tuo stile di trading.
  4. Facile da usare: Le frecce verdi e rosse rendono facile vedere quando si verifica un crossover.


Prodotti consigliati
Trend MA Candles
Claus Dietrich
4.14 (7)
Indicatori
COLORED TREND MA / MACD CANDLES draw MA Candles above/below Moving Average in a single color draw MA as a leading Line like a Supertrend draw MA as a Channel => MA High and Low draw MACD Candles above and below 0 and Signal-Line Your  Advantage: a simple view of the trend direction a simple view over the higher trend direction a calmer chart for the eye clear rules can be defined Settings: Bars to process : 6000 is my default, this value is up to you Value Quick-Set : pre-Settings MACD 12 / 26
FREE
OsMA Arrow MTF
Pavel Shutovskiy
3.9 (10)
Indicatori
The indicator displays crossing zero level by Moving Average of Oscillator (OsMA) in the form of arrows. The this is a multi-timeframe indicator, and it displays signals from other timeframes. The indicator notifies about a signal by means of a pop-up Alert window, or sending notification to e-mail. Parameters Time-frame - select timeframe to show indicator signals. Fast EMA Period - fast EMA. This is an exponential moving average from a price with a short period. Slow EMA Period - slow EMA. Th
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indicatori
L'indicatore di colore R 2EMA per MT4 fornisce solidi segnali di trading basati sul crossover di 2 EMA. Punti chiave Quando il prezzo incrocia e chiude al di sopra dei due EMA verdi, crea un segnale di acquisto. Quando il prezzo incrocia e chiude al di sopra dei due EMA rossi, crea un segnale commerciale di vendita. L'indicatore R 2EMA Color Forex rende ancora più facile determinare quando è il momento di acquistare e vendere Un segnale di acquisto si verifica quando le 2 linee EMA diventano
FREE
Ema BTMM
Teeraporn Satitman
Indicatori
EMA indicator based on BTMM In BTMM, common EMA colors include Yellow for EMA 5, Red for EMA 13, Light Blue/Aqua for EMA 50, White for EMA 200, and Dark Blue for EMA 800. These color-coded EMAs represent different market timeframes and are used to identify trends, potential reversal points, and areas of support and resistance.   consist of Yellow   (Mustard):   EMA 5 Red   (Ketchup):   EMA 13 Light Blue   (Water):   EMA 50 White   (Mayonnaise):   EMA 200 Dark Blue   (Blueberry):   EMA 800 White
FREE
The Crossing
Anton Iudakov
5 (2)
Indicatori
+ 2 bonus strategies! Alerts! I recommend watching my advisor -   Night Zen EA The indicator combines the most popular moving average strategies: Simple moving average crossover. Moving average crossover relative to the position of the slower moving average. 2 bonus strategies : The crossing of the fast moving average with the calculation of the opening prices of the slow moving average with the calculation of the closing prices taking into account the slower moving average. (The settings for th
FREE
Extremum by trend
Anton Iudakov
5 (2)
Indicatori
Looking for entry points along the local trend without repaint! Arrows indicate entry points. Based on classic indicators. The indicator is easy to use. Settings Наименование Описание Frequency factor Signal frequency. The less, the more often. This affects the quality. Recommendations Recommended for use on major currency pairs. Timeframe from m5, m15, m30 Subscribe to my telegram channel, where we discuss intraday trading, ideas, indicators, etc., a link in my profile contacts.
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicatori
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Volume Zones Internal Visualizer MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volume Zones Internal Visualizer Multi-Timeframe – La soluzione definitiva per ottenere una visione dettagliata dell’attività di volume nei timeframe inferiori mentre operi su un grafico di timeframe superiore. Se cerchi uno strumento di analisi del volume potente e intuitivo, che
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicatori
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicatori
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
Indicatori
Crystal Heikin Ashi – Visualizzazione Avanzata Heikin Ashi (Versione MT4) Panoramica Crystal Heikin Ashi per MetaTrader 4 è un indicatore Heikin Ashi di livello professionale che migliora la visualizzazione dei grafici e fornisce chiarezza ai trader price action, scalper e analisti. Questa versione MT4 si concentra sulle candele Heikin Ashi pure con stile intelligente, mantenendo il sistema leggero e veloce. Nota: La colorazione basata sul trend e il rilevamento avanzato del momentum sono dispon
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicatori
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Moving Average Cross Over with filters
Benjamin Obafemi
Indicatori
User friendly indicator.  This indicator will help you catch the trend an fast as possible. Indicator developed based on moving averages. User can select which type of moving averages they want to use. Indicator draws an arrow when the moving average crosses. The moving average cross over arrow can be filtered with RSI, OsMA, and Parabolic Sar. There are options for selecting specific criteria for the filters.  Such as period of Rsi and Rsi levels. OsMA and Parabolic Sar criteria can also be sel
Double Price Channel
Iurii Tokman
Indicatori
Double Price Channel   Price channel indicator for a certain number of bars specified in the settings. Indicator lines represent dynamic support or resistance levels. The upper limit is the price maximum for a certain number of periods, the lower one is the minimum. Unlike moving averages, which are based on close prices, the indicator is not “distracted” by small fluctuations. It will be recalculated only if the boundaries change. If the latter happens, then it is worth seriously thinking about
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
Indicatori
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Indicatori
La strategia di trading di Moving Average Convergence Divergence (MACD) è uno strumento popolare di analisi tecnica che viene utilizzato per identificare i cambiamenti nella direzione della momentum e del trend. Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) di 26 periodi dalla EMA di 12 periodi. Viene quindi tracciata una EMA di 9 periodi, chiamata "linea di segnale", sopra il MACD per agire come trigger per i segnali di acquisto e vendita. Il MACD è considerato in territ
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicatori
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Indicatori
MACD Crossover Arrows & Alert is a MT4 (MetaTrader 4) indicator and it can be used with any forex trading systems / strategies for additional confirmation of trading entries or exits on the stocks and currencies market. This mt4 indicator provides a   BUY signal   if the MACD main line crosses above the MACD   signal  line . It also displays a   Sell signal   if the   MACD main line crosses  below the MACD   signal  line . STRATEGY Traders can use the MACD signal alerts from a higher time frame
FREE
TCCI with Alert
Wen Huang
4.75 (4)
Indicatori
Dies ist ein durchschnittlicher Index basierend auf einem benutzerdefinierten Algorithmus. Je nach Band können Uplink und Downlink farblich identifiziert werden. Das Pop-up-Feld kann ein- oder ausgeschaltet werden, um anzuzeigen, dass der aktuelle Kauf- oder Verkaufsauftrag platziert werden soll. Beschreibung der Parameterliste: Extern int price = 0; / /anfänglicher Durchschnittspreis des Indikators Externe int length = 20; / / der Indikator berechnet den Durchschnittszeitraum, der dem Du
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Indicatori
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Dynamic MA Trend Zone
Imre Heli
Indicatori
Dynamic MA Trend Zone – Dynamic Moving Average Trend Zone The Dynamic MA Trend Zone is a visually compelling indicator that dynamically tracks changes in market trends. By displaying moving averages on three different price levels (close, high, and low), it creates a color-coded trend zone that clearly indicates the trend’s direction and strength. Features and Functions: - Trend Direction Color Coding: The indicator automatically color-codes the trend zones based on whether the candle’s clos
FREE
AO Signal Candle
Jonathan Destailleur
Indicatori
The  Awesome Oscillator  (AO)  Signal Candle Indicator  is an indicator used to measure market momentum.  Awesome Oscillator  (AO)  Signal Candle Indicator  will change bar's color when set overbought or oversold levels reach. Colored Candles, based on Awesome Oscillator (AO) Signal. -If the indicator is above zero, the market is bullish. -If the indicator is below zero, the market is bearish. -If the market is bullish, you can take a stand with green candle signals. -If the market is bearish,
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indicatori
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
TSO Moving Average Slope
Dionisis Nikolopoulos
3.67 (3)
Indicatori
The Moving Average Slope (MAS) subtracts the moving average level n-periods ago from the current moving average level. This way, the trend of the moving average can be drawn on the moving average line. Features Observe uptrends and downtrends at a glance. The indicator is non-repainting. Returns buffer values for the trend of the moving average to be used as part of an EA. (see below) Inputs Moving Average Period : The period of the moving average (MA). Slope Period : Number of periods between
FREE
Infinity Predictor MA mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
5 (1)
Indicatori
Infinity Predictor MA Infinity Predictor MA is a next‑generation forecasting indicator that transforms the traditional Moving Average into a powerful predictive tool. Unlike standard MAs that only smooth past data, this indicator projects the moving average line up to 40 bars into the future, giving traders a unique perspective on potential market direction. The engine behind Infinity Predictor MA combines multiple advanced regression models to capture both smooth trends and sudden market shi
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Roman5 Arbitrage Viewer for MT4 Free
Anton Nel
4 (2)
Indicatori
This indicator is a perfect tool able to compare which brokers have the lower latency. It shows us immediately which brokers are slower or faster. When you see the dot icon on the line, it means this broker is the faster one and the red line (Broker_A) is the slower one. See the example on the screenshot. How It Works? This indicator shares the prices information to and from the "shared" common data folder. It compares all the prices. The price is based on average by (Ask + Bid) / 2. There are
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
RaysFX Supertrend Line
Davide Rappa
5 (2)
Indicatori
RaysFX Supertrend + Alert RaysFX Supertrend è un indicatore di tendenza superiore progettato per i trader che desiderano avere un vantaggio nel mercato. Questo indicatore utilizza una combinazione di CCI (Commodity Channel Index) e ATR (Average True Range) per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di trading accurati. Caratteristiche principali Indicatori CCI e ATR: Utilizza due degli indicatori più popolari e affidabili per identificare le tendenze del mercato e generare segnal
FREE
RaysFX Stochastic
Davide Rappa
5 (1)
Indicatori
RaysFX Stochastic  L'indicatore RaysFX Stochastic è un indicatore personalizzato per la piattaforma MetaTrader 4. Caratteristiche principali: -Indicatori separati: L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico principale. -Livelli dell'indicatore: L'indicatore ha due livelli predefiniti, 20 e 80, che possono essere utilizzati come livelli di ipervenduto e ipercomprato. -Buffer dell'indicatore: L'indicatore utilizza quattro buffer per calcolare e memorizzare i suoi
FREE
RaysFX CCI e RSI
Davide Rappa
3 (2)
Indicatori
Il nostro Indicatore Combinato RaysFX CCI-RSI è uno strumento unico che combina due dei più popolari indicatori di analisi tecnica: l’Indice di Forza Relativa (RSI) e l’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI). Caratteristiche : Combinazione di CCI e RSI : L’indicatore calcola la differenza tra i valori di CCI e RSI per ogni barra del grafico. Media Mobile Semplice (SMA) : L’indicatore calcola una SMA su queste differenze e traccia due linee sul grafico. Segnali di trading : Ogni volta che qu
FREE
RaysFX StepMAStoch
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX StepMA+Stoch  Caratteristiche Principali Adattabilità: Il nostro indicatore RaysFX StepMA+Stoch è progettato per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Utilizza l’Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e regolare di conseguenza le sue strategie di trading. Precisione: L’indicatore genera segnali di trading quando la linea minima incrocia la linea media. Questi segnali sono rappresentati come frecce sul grafico, fornendo punti di ingresso e di uscita chiari
FREE
RaysFX StochRsi
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX StochRSI Presentiamo un indicatore MQL4 sviluppato da RaysFX, un rinomato sviluppatore nel campo del trading algoritmico. Questo indicatore è una combinazione semplice ma potente di due indicatori popolari: RSI e Stocastico. Caratteristiche principali: RSI : Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Stocastico : Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un titolo con la gamma dei suoi prezzi durante un certo periodo
FREE
RaysFX Strategy
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Strategy è un sofisticato strumento di trading che genera segnali di ACQUISTO e VENDITA basati su una combinazione di quattro indicatori tecnici: 3 SMA (Simple Moving Average), 1 StochasticRSI , 1 Choppy, e 1 DeMarker. Only M1 TimeFrame! **Segnale di VENDITA** Quando la candela precedente è sotto i 3 SMA, sopra il livello 80 dello Stochastic, sotto il livello 38 del Choppy e sopra il livello 0.3 del DeMarker, l'indicatore genera un segnale di VENDITA, rappresentato da una freccia rossa.
RaysFX Order Assistant
Davide Rappa
Utilità
Questa utility di base non agisce in automatico, ma supporterà il trader, ti aiuterà nella gestione dei lotti tramite: possibilità di impostare la size possibilità di   impostare TP e SL (in pip) Consiglio: Questo EA ti aiuterà nella gestione dei tuoi ordini ed è  ottimo abbinarlo a delgi indicatori (trovate nel nostro store molti indicatori utili, fra cui il RaysFX Strategy )
RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
Davide Rappa
Indicatori
Questo indicatore fractal ti invierà un messaggio telefonico (tramite app mt4) non è necessaria la configurazione dell'indicatore, basta impostare l'ID del tuo smartphone e potrai ricevere il messaggio BUY o SELL in tempo reale (affidabilità 80%) per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarmi su mql5.com o telegram (link al gruppo disponibile in bio)
RaysFX Pattern Detector
Davide Rappa
Indicatori
What Is MT4 Candlestick Pattern Indicator Candlestick patterns are groups of candlestick that have a meaning for the trader. These groups are usually composed of two, three, four, or five candles and indicate some form of price action happening. In many cases traders use these patterns to decide what to do next. Candlestick Pattern Indicator for MT4 is a plugin that allows you to see the most common candlestick patterns on your chart. The indicator scans the chart and detects popular patterns, m
RaysFX Kumo Cloud Heatmap
Davide Rappa
Indicatori
Tra le tecniche alternative di trading più utilizzate dagli investitori, uno spazio interessante va dato alla   strategia Ichimoku cloud   che si basasulle nuvole (kumo). Queste ultime sono il vero fulcro del sistema di trading Hichimoku Kinko Hyo. Molti erroneamente pensano che l’Ichimoku Kinko Hyo sia un semplice indicatore trend following, mentre invece è un vero e proprio   sistema di trading completo . Infatti   grazie a UN SOLO grafico (sia pure molto complesso) ci dà una visione completa
RaysFX Multi Meter
Davide Rappa
Indicatori
Questo indicatore è studiato per analizzare: Lo Stochastic Oscillators , la Moving Averages , il MACD , il crossover MA , e per finire i Parabolic SAR. Il tutto viene racchiuso in un grafico che indicherà con frecce e spettri il momento ideale per aprire un trade. "La precisione dei segnali dipende sempre dai valori impostati, con i valori stock si ha un ottima affidabilità "
RaysFX Trade Assistant
Davide Rappa
Indicatori
Trade Assistant MetaTrader indicator  — a multi-timeframe indicator that is based on three standard indicators:   Stochastic oscillator ,   RSI   (Relative Strength Index), and   CCI   (Commodity Channel Index). It displays current trend directions for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN1 timeframes. When you follow such an indicator you have a clear picture of the trends across all important timeframes. It doesn't matter which timeframe you attach this indicator to. The indicator can be d
Delfino V6
Davide Rappa
Experts
Nuova versione disponibile direttamente sul sito:  https://delfino-7-2-4j3krvd.gamma.site/ NON COMPRATE QUESTA VERSIONE, MA SOLO QUELLA SUL SITO QUI SOPRA ↑↑↑↑ Delfino 7.2 – Il Nuovo Standard del Trading Automatico su MT4! Dopo mesi di sviluppo, ottimizzazione e test intensivi, Delfino 7.2 è finalmente qui. Un bot di trading evoluto, studiato per garantire efficienza, stabilità e performance superiori. Ecco perché sempre più trader lo scelgono Backtest (1 anno su XBRUSD – M15)
RaysFX Donchian Channel
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX  Donchian Channel Questo indicatore può essere utile per identificare i livelli di supporto e resistenza, nonché per visualizzare visivamente la gamma di prezzo di un determinato periodo. Variabili Valore Periodo 20 TimeFrame Current Mode High/Low(true) o Close (false) Modalità true Telegram:  https://t.me/SmartSaverOfficial Store:  https://www.mql5.com/it/users/rays96/seller Questo indicatore è stato Progettato da RaysFX
RaysFX TMAT3
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX TMAT3 è uno strumento potente che combina due tipi di medie mobili per aiutarti a identificare e seguire le tendenze del mercato. L’indicatore utilizza una media mobile triangolare centrata (TMA) e un T3 Moving Average. Queste due medie mobili lavorano insieme per fornire segnali di trading chiari e tempestivi. Quando il T3 Moving Average è inferiore alla TMA, l’indicatore considera che la tendenza del mercato sia al rialzo e genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando il T3 Movin
RaysFX Forecaster
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Forcaster è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per fornire previsioni accurate del mercato. Questo indicatore utilizza un algoritmo sofisticato per calcolare i valori futuri basandosi su una serie di parametri configurabili dall'utente. Caratteristiche principali: - TimeFrame : Permette all'utente di impostare il timeframe desiderato. Supporta diversi timeframes come M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. - HalfLength : Questo parametro determina la lunghezza della metà
RaysFX Engulfing
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Engulfing RaysFX   Engulfing  è uno strumento potente per identificare i pattern di engulfing nel mercato Forex. Questi pattern sono segnali di inversione di tendenza che possono fornire opportunità di trading preziose. Caratteristiche principali : Rilevamento di pattern engulfing : L’indicatore identifica i pattern engulfing rialzisti e ribassisti, che sono segnali di possibili inversioni di tendenza. Segnali visivi : I pattern rilevati vengono evidenziati sul grafico con frecce blu e ro
RaysFX DMI
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX DMI Presentiamo l’Oscillatore RaysFX DMI, un indicatore personalizzato per la piattaforma di trading MetaTrader 4. Questo indicatore unico è progettato per fornire segnali di trading chiari e precisi basati sull’Indice di Movimento Direzionale (DMI). Caratteristiche principali: Oscillatore DMI:   Calcola un oscillatore DMI basato su un periodo DMI specificato e un metodo di media mobile. Smoothing:   L’oscillatore DMI viene ulteriormente lisciato in base a un periodo di lisciatura e a un
RaysFX Dynamic Cycle Explorer
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) è un potente indicatore di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. Progettato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo, DCE utilizza algoritmi avanzati per identificare e segnalare le opportunità di trading più promettenti. Caratteristiche principali Multi-periodo: DCE utilizza sei periodi diversi per calcolare i suoi segnali, offrendo una visione completa del mercato. Super Trend Price: DCE
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Candlestick Signals RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI. Caratteristiche principali : Segnali di acquisto e vendita : L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’i
RaysFX Master Inside Bars
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Master Inside Bars Master Inside Bars : L’indicatore identifica una serie di “Inside Bars” consecutive, formando un “Master Inside Bar”. Puoi personalizzare il numero minimo di “Inside Bars” consecutive necessarie per formare un “Master Inside Bar”, così come il colore e la larghezza dell’istogramma del “Master Inside Bar”. Inside Bars : L’indicatore identifica le “Inside Bars”, candele che si trovano completamente all’interno dell’intervallo della candela precedente. Puoi personalizzare
RaysFX Auto Fibo
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Auto Fibo RaysFX Auto Fibo v2.1 è un indicatore di trading essenziale per tutti i trader che utilizzano la piattaforma MetaTrader 4. Questo strumento automaticamente disegna i ritracciamenti di Fibonacci sul tuo grafico, risparmiando tempo e fatica. Caratteristiche principali: Disegno automatico : Non dovrai più tracciare manualmente i livelli di Fibonacci. L’indicatore lo fa per te, risparmiandoti tempo e garantendo precisione. Personalizzabile : Puoi personalizzare il colore, lo stile
RaysFX Auto TrendLine
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Auto TrendLine Linee di tendenza automatiche : L’indicatore disegna automaticamente le linee di tendenza sul tuo grafico, risparmiandoti tempo e fatica. Personalizzabile : Periodo (nPeriod) : Questo parametro determina il numero di barre che l’indicatore considera per il calcolo delle linee di tendenza. Ad esempio, se imposti     nPeriod     a 10, l’indicatore considererà le ultime 10 barre per disegnare le linee di tendenza. Un periodo più lungo renderà l’indicatore meno sensibile
RaysFX Reversal Bar
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Reversal Bar RaysFX Reversal Bar è un potente strumento di trading progettato per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore è stato sviluppato per individuare le inversioni di mercato basate su un modello di candela specifico. Caratteristiche principali: Rilevamento di inversioni : L’indicatore cerca specifici modelli di inversione di 2 barre nel mercato. Questi modelli includono una barra rialzista seguita da due barre ribassiste per un segnale di acquisto, e una barra ribassista
RaysFX 3 Stoch
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX 3 Stoch! Sei un trader alla ricerca di un vantaggio competitivo? L’indicatore RaysFX 3 Stoch è l’aggiunta perfetta al tuo arsenale di trading.  Caratteristiche principali: Stocastico a 3 livelli : L’indicatore RaysFX 3 Stoch utilizza tre livelli di stocastico per fornire segnali di trading accurati e tempestivi. Personalizzabile : Puoi personalizzare i periodi di K, D e Slowing, così come i periodi dei tre stocastici, per adattarsi al tuo stile di trading. Allerta integrata : L’ind
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
RaysFX Candlestick Exit
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Candlestick Exit  Il RaysFX Candlestick Exit è un indicatore di trading avanzato progettato per i trader che desiderano avere un controllo preciso sulle loro uscite di trading. Questo indicatore utilizza una combinazione di tecniche di trading per fornire segnali di uscita accurati e tempestivi. Caratteristiche principali: Range : Questo parametro consente di impostare il range di candele considerate per il calcolo dell’indicatore. Shift : Questo parametro consente di spostare l’indicator
RaysFX Intraday Fibo
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX Intraday Fibo RaysFX Intraday Fibo è un indicatore di trading Forex di alta qualità, progettato con precisione e attenzione ai dettagli. Questo indicatore è il risultato di anni di esperienza nel trading Forex e nella programmazione MQL4, ed è stato creato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo nel mercato. Caratteristiche principali: Precisione : L’indicatore RaysFX Intraday Fibo utilizza un algoritmo avanzato per identificare i punti di ingresso e di uscita ottima
RaysFX Macd Divergence
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX MACD Divergence Presentiamo RaysFX MACD Divergence, un indicatore di trading avanzato progettato per i trader moderni. Questo indicatore utilizza la divergenza MACD, uno dei metodi più affidabili nel mondo del trading, per fornirti segnali di trading precisi e tempestivi. Caratteristiche principali: Divergenza MACD: L’indicatore identifica e traccia le divergenze MACD, fornendo segnali di trading potenzialmente redditizi. Personalizzabile: Puoi personalizzare i parametri dell’EMA veloce,
RaysFX WPR Strategy
Davide Rappa
Indicatori
RaysFX WPR Strategy Indicator RaysFX WPR Strategy è un indicatore di strategia di trading basato sul calcolo del WPR (Williams Percent Range). Questo indicatore utilizza tre lunghezze diverse per il calcolo del WPR e pesa i risultati per fornire un valore complessivo del WPR. Caratteristiche: - Calcola il WPR utilizzando tre lunghezze diverse (9, 33, 77) - Utilizza un sistema di pesi per combinare i tre valori del WPR in un unico valore - Genera alert in base al numero di alert impostato dall'
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione