RaysFX Auto Fibo
- Indicatori
- Davide Rappa
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 5
RaysFX Auto Fibo v2.1 è un indicatore di trading essenziale per tutti i trader che utilizzano la piattaforma MetaTrader 4. Questo strumento automaticamente disegna i ritracciamenti di Fibonacci sul tuo grafico, risparmiando tempo e fatica.
Caratteristiche principali:
- Disegno automatico: Non dovrai più tracciare manualmente i livelli di Fibonacci. L’indicatore lo fa per te, risparmiandoti tempo e garantendo precisione.
- Personalizzabile: Puoi personalizzare il colore, lo stile e la larghezza delle linee di Fibonacci per adattarle alle tue preferenze.
- Aggiornamenti in tempo reale: L’indicatore si aggiorna automaticamente con ogni nuovo tick, garantendo che i tuoi livelli di Fibonacci siano sempre accurati.
Con RaysFX Auto Fibo, avrai sempre a portata di mano i livelli di Fibonacci, permettendoti di prendere decisioni di trading informate con facilità. Acquista oggi stesso RaysFX Auto Fibo e porta il tuo trading al livello successivo!