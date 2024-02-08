RaysFX TMAT3
- Indicatori
- Davide Rappa
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
RaysFX TMAT3 è uno strumento potente che combina due tipi di medie mobili per aiutarti a identificare e seguire le tendenze del mercato.
L’indicatore utilizza una media mobile triangolare centrata (TMA) e un T3 Moving Average. Queste due medie mobili lavorano insieme per fornire segnali di trading chiari e tempestivi.
Quando il T3 Moving Average è inferiore alla TMA, l’indicatore considera che la tendenza del mercato sia al rialzo e genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando il T3 Moving Average è superiore alla TMA, l’indicatore considera che la tendenza del mercato sia al ribasso e genera un segnale di vendita.
Questi segnali di trading vengono visualizzati sul grafico come frecce, rendendo facile vedere quando potrebbe essere il momento giusto per entrare o uscire dal mercato.
Inoltre, l’indicatore ha la capacità di inviare notifiche di allarme quando viene generato un segnale di trading. Queste notifiche possono essere visualizzate come messaggi di allarme, suoni o email, a seconda delle tue preferenze.