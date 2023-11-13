Hedge Trade Manager

Potenzia la tua strategia di hedging con il Hedge Trade Manager MT4, un sofisticato Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare le operazioni di hedging per contrastare movimenti di prezzo avversi, basato su tecniche di hedging rese popolari negli anni 2010 dai broker forex che consentivano posizioni opposte per bloccare profitti o limitare perdite durante trend incerti. Molto apprezzato su MQL5 e forum di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex per le sue configurazioni flessibili e robuste protezioni contro i rischi, questo EA è favorito da scalper e swing trader in mercati volatili come le principali coppie forex, indici e criptovalute. Gli utenti lodano la sua capacità di trasformare potenziali drawdown in scenari gestibili, spesso riducendo il rischio complessivo del 25-40% grazie a una progressione dinamica dei lotti e uscite basate sul capitale, rendendolo ideale sia per hedger principianti che sperimentano strategie di recupero sia per professionisti esperti che lo integrano in configurazioni multi-EA per portafogli diversificati.

Il Hedge Trade Manager MT4 attiva l’hedging quando le operazioni raggiungono una distanza di perdita specificata (HEDGE_DISTANCE: 10 pip), piazzando ordini opposti con modalità di lotti personalizzabili (HEDGE_LOT_INCREASE_MODE: MULTIPLY con HEDGE_INCREASE_FACTOR: 2 o INCREMENT) e tipi di esecuzione (HEDGE_EXECUTION_MODE: MARKET o PENDING). Limita l’espansione a un massimo di passi (MAX_HEDGE_STEP: 9999) con azioni come chiudere tutti gli ordini (MAX_HEDGE_ACTION: HEDGE_CLOSE_ALL) e gestisce SL/TP tramite importi fissi (HEDGE_FIXED_TAKEPROFIT: 2, HEDGE_FIXED_STOPLOSS: 0) o percentuali di capitale (HEDGE_EQUITY_PCT_STOPLOSS: 10%, HEDGE_EQUITY_PCT_TAKEPROFIT: 2%). Include il filtraggio per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111) per operazioni manuali/EA, registri (SHOW_LOGS: true) e impedisce nuove entrate se esistono operazioni per evitare sovrapposizioni. I benefici includono la mitigazione automatica delle perdite, l’adattamento dinamico dei lotti, l’integrazione fluida con MT4 per il backtesting e avvisi (pop-up, notifiche push, e-mail — tutti abilitati di default) per notifiche in tempo reale. Il suo design leggero e senza ridisegno garantisce prestazioni efficienti in mercati in range o in trend.

Disponibile anche per MT5: Hedge Trade Manager MT5
Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Attivazione dell’hedging: Attiva operazioni opposte al raggiungimento di una distanza di perdita definita (HEDGE_DISTANCE: 10 pip) con interruttore di attivazione/disattivazione (ENABLE_HEDGE: true) per un controllo flessibile in sessioni volatili.

  • Modalità di aumento dei lotti: Supporta MULTIPLY (HEDGE_INCREASE_FACTOR: 2) o INCREMENT per il dimensionamento dei lotti degli ordini di hedging, scalando l’aggressività mentre limita i passi massimi (MAX_HEDGE_STEP: 9999) per evitare un’espansione eccessiva.

  • Opzioni di esecuzione: MARKET per un hedging istantaneo o PENDING per livelli precisi (HEDGE_EXECUTION_MODE: PENDING), garantendo adattabilità a mercati forex o criptovalute in rapido movimento.

  • Gestione SL/TP: Importi fissi (HEDGE_FIXED_TAKEPROFIT: 2, HEDGE_FIXED_STOPLOSS: 0) o percentuali di capitale (HEDGE_EQUITY_PCT_STOPLOSS: 10%, HEDGE_EQUITY_PCT_TAKEPROFIT: 2%) per uscite automatiche basate su posizioni combinate.

  • Protezioni contro i rischi: Filtraggio per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111) per operazioni manuali/EA, prevenzione di entrate singole e azioni ai passi massimi (MAX_HEDGE_ACTION: HEDGE_CLOSE_ALL) per proteggere da perdite a cascata.

  • Sistema di avvisi: Avvisi pop-up, notifiche push ed e-mail (tutti abilitati di default) per eventi di hedging, consentendo il monitoraggio senza un costante controllo dello schermo.

  • Personalizzazione e registri: Commenti personalizzati per le operazioni (TRADE_COMMNET: "HTM TRADE"), registri opzionali (SHOW_LOGS: true) e trading su nuove barre (TRADE_ON_NEWBAR_VALUE: true) per minimizzare il rumore intra-barra.

  • Applicazione versatile: Adatto a coppie forex, indici e criptovalute per il recupero in trend avversi, con modalità basate sul capitale per una scalabilità proporzionale dei rischi.

  • Design efficiente: Codice MQL4 leggero garantisce prestazioni fluide su MT4, ideale per il backtesting delle strategie di hedging con supporto dettagliato alla configurazione.

Il Hedge Trade Manager MT4 è uno strumento essenziale per gli hedger, offrendo una protezione automatizzata che trasforma i drawdown in opportunità, rafforzando la resilienza nei mercati imprevedibili mentre promuove una gestione prudente dei rischi. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che soddisfi le tue esigenze.

Recensioni 3
Zhong Liang Zhao
440
Zhong Liang Zhao 2024.08.26 01:00 
 

admirableness,if would be nice to have planel to operate.

Ashan Haseem
60
Ashan Haseem 2023.12.15 13:16 
 

Very useful.. Hedging is not for everyone. But with the help of this tool even a beginner can give it a try. Highly recommended.

