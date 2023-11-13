Améliorez votre stratégie de hedging avec le Hedge Trade Manager MT4, un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour automatiser les trades de hedging afin de contrer les mouvements de prix défavorables, s’appuyant sur les techniques de hedging popularisées dans les années 2010 par les courtiers forex permettant des positions opposées pour sécuriser les profits ou limiter les pertes pendant les tendances incertaines. Très apprécié sur MQL5 et les forums de trading comme Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour ses configurations flexibles et ses solides protections contre les risques, cet EA est prisé par les scalpers et les swing traders sur les marchés volatils tels que les paires forex majeures, les indices et les cryptomonnaies. Les utilisateurs louent sa capacité à transformer les drawdowns potentiels en scénarios gérables, réduisant souvent le risque global de 25 à 40 % grâce à une progression dynamique des lots et des sorties basées sur le capital, ce qui en fait un outil idéal pour les hedgers novices expérimentant des stratégies de récupération et les professionnels chevronnés l’intégrant dans des configurations multi-EA pour des portefeuilles diversifiés.

Le Hedge Trade Manager MT4 active le hedging lorsque les trades atteignent une distance de perte spécifiée (HEDGE_DISTANCE : 10 pips), en plaçant des ordres opposés avec des modes de lots personnalisables (HEDGE_LOT_INCREASE_MODE : MULTIPLY avec HEDGE_INCREASE_FACTOR : 2 ou INCREMENT) et des types d’exécution (HEDGE_EXECUTION_MODE : MARKET ou PENDING). Il limite l’expansion à un maximum d’étapes (MAX_HEDGE_STEP : 9999) avec des actions telles que fermer tous les ordres (MAX_HEDGE_ACTION : HEDGE_CLOSE_ALL), et gère SL/TP via des montants fixes (HEDGE_FIXED_TAKEPROFIT : 2, HEDGE_FIXED_STOPLOSS : 0) ou des pourcentages de capital (HEDGE_EQUITY_PCT_STOPLOSS : 10 %, HEDGE_EQUITY_PCT_TAKEPROFIT : 2 %). Les fonctionnalités incluent le filtrage par numéro magique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111) pour les trades manuels/EA, les journaux (SHOW_LOGS : true), et l’interdiction de nouvelles entrées si des trades existent pour éviter les chevauchements. Les avantages incluent une atténuation automatique des pertes, un ajustement adaptatif des lots, une intégration fluide avec MT4 pour le backtesting, et des alertes (pop-up, notifications push, e-mail — toutes activées par défaut) pour des notifications en temps réel. Son design léger et sans repaint garantit une performance efficace dans les marchés en range ou en tendance.

Également disponible pour MT5 : Hedge Trade Manager MT5

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

Activation du hedging : Déclenche des trades opposés lorsqu’une distance de perte définie est atteinte (HEDGE_DISTANCE : 10 pips) avec un interrupteur d’activation/désactivation (ENABLE_HEDGE : true) pour un contrôle flexible dans les sessions volatiles.

Modes d’augmentation des lots : Prend en charge MULTIPLY (HEDGE_INCREASE_FACTOR : 2) ou INCREMENT pour le dimensionnement des lots des ordres de hedging, ajustant l’agressivité tout en limitant les étapes maximales (MAX_HEDGE_STEP : 9999) pour éviter une sur-expansion.

Options d’exécution : MARKET pour un hedging instantané ou PENDING pour des niveaux précis (HEDGE_EXECUTION_MODE : PENDING), garantissant une adaptabilité aux marchés forex ou cryptomonnaies à évolution rapide.

Gestion SL/TP : Montants fixes (HEDGE_FIXED_TAKEPROFIT : 2, HEDGE_FIXED_STOPLOSS : 0) ou pourcentages de capital (HEDGE_EQUITY_PCT_STOPLOSS : 10 %, HEDGE_EQUITY_PCT_TAKEPROFIT : 2 %) pour des sorties automatiques basées sur les positions combinées.

Protections contre les risques : Filtrage par numéro magique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111) pour les trades manuels/EA, prévention des entrées uniques et actions aux étapes maximales (MAX_HEDGE_ACTION : HEDGE_CLOSE_ALL) pour protéger contre les pertes en cascade.

Système d’alertes : Alertes pop-up, notifications push et e-mail (toutes activées par défaut) pour les événements de hedging, permettant un suivi sans surveillance constante de l’écran.

Personnalisation et journaux : Commentaires personnalisés pour les trades (TRADE_COMMNET : "HTM TRADE"), journaux optionnels (SHOW_LOGS : true) et trading sur de nouvelles barres (TRADE_ON_NEWBAR_VALUE : true) pour minimiser le bruit intra-barre.

Application polyvalente : Convient aux paires forex, indices et cryptomonnaies pour la récupération dans les tendances défavorables, avec des modes basés sur le capital pour une mise à l’échelle proportionnelle des risques.

Conception efficace : Code MQL4 léger garantit une performance fluide sur MT4, idéal pour le backtesting des stratégies de hedging avec un support de configuration détaillé.

Le Hedge Trade Manager MT4 est un outil essentiel pour les hedgers, offrant une protection automatisée qui transforme les drawdowns en opportunités, renforçant la résilience dans les marchés imprévisibles tout en encourageant une gestion prudente des risques. Testez-le minutieusement sur un compte démo avant une utilisation en live pour vous assurer qu’il répond à vos besoins.

Je serais très reconnaissant pour un avis positif si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si vous ne l’êtes pas.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags hedge trade manager mt4 ea stratégie de hedging gestion des risques hedging forex cryptomonnaies alertes multiplicateur de lots moyenne des coûts scalping swing trading



