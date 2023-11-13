Hedge Trade Manager MT4 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar ve swing traderlar tarafından tercih ediliyor. Kullanıcılar, potansiyel düşüşleri yönetilebilir senaryolara dönüştürme yeteneğini övüyor, genellikle dinamik lot ilerlemesi ve özsermaye tabanlı çıkışlarla genel riski %25-40 oranında azaltıyor, bu da hem kurtarma stratejileri deneyen yeni başlayan hedgerlar hem de çeşitlendirilmiş portföyler için çoklu EA kurulumlarına entegre eden deneyimli profesyoneller için ideal hale getiriyor.

Hedge Trade Manager MT4, işlemler belirtilen kayıp mesafesine ulaştığında hedging’i aktive eder (HEDGE_DISTANCE: 10 pip), özelleştirilebilir lot modlarıyla (HEDGE_LOT_INCREASE_MODE: MULTIPLY ile HEDGE_INCREASE_FACTOR: 2 veya INCREMENT) ve yürütme türleriyle (HEDGE_EXECUTION_MODE: MARKET veya PENDING) zıt emirler yerleştirir. Maksimum adımda (MAX_HEDGE_STEP: 9999) genişlemeyi sınırlar ve tüm emirleri kapatma gibi eylemlerle (MAX_HEDGE_ACTION: HEDGE_CLOSE_ALL) yönetir, sabit miktarlarla (HEDGE_FIXED_TAKEPROFIT: 2, HEDGE_FIXED_STOPLOSS: 0) veya özsermaye yüzdeleriyle (HEDGE_EQUITY_PCT_STOPLOSS: %10, HEDGE_EQUITY_PCT_TAKEPROFIT: %2) SL/TP’yi yönetir. Özellikler arasında manuel/EA işlemleri için sihirli numara filtreleme (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111), hata ayıklama için loglar (SHOW_LOGS: true) ve çakışmayı önlemek için mevcut işlemler varsa yeni girişlerin engellenmesi bulunur. Avantajlar, otomatik kayıp azaltımı, uyarlanabilir lot boyutlandırma, backtesting için MT4 ile sorunsuz entegrasyon ve gerçek zamanlı bildirimler için uyarılar (pop-up, push bildirimleri, e-posta — hepsi varsayılan olarak etkin) içerir. Hafif ve yeniden boyama yapmayan tasarımı, range veya trend piyasalarda verimli performans sağlar.

MT5 için de mevcut: Hedge Trade Manager MT5

MQL Ürünleri Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5’te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Hedging Aktivasyonu: Belirtilen kayıp mesafesine ulaşıldığında (HEDGE_DISTANCE: 10 pip) zıt işlemleri tetikler, volatil seanslarda esnek kontrol için etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarıyla (ENABLE_HEDGE: true).

Lot Artırma Modları: MULTIPLY (HEDGE_INCREASE_FACTOR: 2) veya INCREMENT lot boyutlandırmasını destekler, agresifliği ölçeklendirirken maksimum adımlarla (MAX_HEDGE_STEP: 9999) aşırı genişlemeyi önler.

Yürütme Seçenekleri: Anında hedging için MARKET veya hassas seviyeler için PENDING (HEDGE_EXECUTION_MODE: PENDING), hızlı hareket eden forex veya kripto piyasalarına uyarlanabilirlik sağlar.

SL/TP Yönetimi: Sabit miktarlar (HEDGE_FIXED_TAKEPROFIT: 2, HEDGE_FIXED_STOPLOSS: 0) veya özsermaye yüzdeleri (HEDGE_EQUITY_PCT_STOPLOSS: %10, HEDGE_EQUITY_PCT_TAKEPROFIT: %2) ile birleşik pozisyonlara dayalı otomatik çıkışlar.

Risk Korumaları: Manuel/EA işlemleri için sihirli numara filtreleme (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111), tek giriş önleme ve maksimum adım eylemleri (MAX_HEDGE_ACTION: HEDGE_CLOSE_ALL) ile kademeli kayıplardan koruma.

Uyarı Sistemi: Hedging olayları için pop-up, push bildirimleri ve e-posta uyarıları (hepsi varsayılan olarak etkin), sürekli ekran başında kalmadan izlemeyi destekler.

Özelleştirme ve Loglar: Özelleştirilmiş işlem yorumları (TRADE_COMMNET: "HTM TRADE"), isteğe bağlı loglar (SHOW_LOGS: true) ve bar içi gürültüyü en aza indirmek için yeni bar ticareti (TRADE_ON_NEWBAR_VALUE: true).

Çok Yönlü Uygulama: Olumsuz trendlerde kurtarma için forex pariteleri, endeksler ve kripto paralar için uygun, orantılı risk ölçeklendirme için özsermaye tabanlı modlar.

Verimli Tasarım: Hafif MQL4 kodu, MT4’te akıcı performans sağlar, hedging stratejilerinin backtesti için ideal olup detaylı konfigürasyon desteği sunar.

Hedge Trade Manager MT4, hedgerlar için vazgeçilmez bir araçtır; düşüşleri fırsatlara dönüştüren otomatik koruma sağlar, öngörülemeyen piyasalarda dayanıklılığı güçlendirirken ihtiyatlı risk yönetimini teşvik eder. Canlı kullanımdan önce ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için bir demo hesabında iyice test edin.

Satın alma işleminden memnun kaldıysanız, olumlu bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Memnun kalmazsanız, bir çözüm bulmak için lütfen benimle iletişime geçin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags hedge trade yöneticisi mt4 ea hedging stratejisi risk yönetimi forex hedging kripto paralar uyarılar lot çarpanı maliyet ortalaması scalping swing trading



