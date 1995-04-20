KhromovnikTamplierDragon
- Indicatori
- Vadzim Lepekha
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 5
Всем Добрый День. Вас беспокоит всех снова, я Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю свой продукт на обозрение, просмотр, оценку его.
Продукт(индикатор) прост в понимании сигнала(алерта), алготрейдинга.
Индикатор рисует над свечами кружки, точки красного и зеленого цвета.
Нужно дождаться появления череды точек одного цвета(цвет череды красный), а потом должен появиться зеленого цвета кружок, точка и обязательно сформироваться потом точка другого цвета, т.е. красного.
Выставляем сетку ордеров вверх и вниз по точкам на графике.
все просто.
Цели не советую задавать очень большие: 2,3,5.....10 максимальная цель пунктов.
Спасибо за внимание.
до свидания.
Пишите напишу ответ...........