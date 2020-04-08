WowVadjaSuper

Добрый День, Всем. Решил выложить свой индикатор, предложить на просмотр. Я трейдер, Вадим Сергеевич Лепехо. Индикатор не стандартный, сделан не по канонам. Индикатор рисует маржинальные зоны на графике, пока полет нормальный. Но строит зоны по индикатору AO(Awesom) конкретней по фрактальным зонам индикатора AO. Зоны стандартные 1/4, 1/4, и НКЗ.

Пример привожу по EURUSD + в картинках. На данный момент 14.10.23 - нкз=1920 пипсов(192 пункта) предлагаю преобразить до 192пипсов(19.8пунктов).

Поясняю в картинках. Строим зоны от high and Low. От low снизу в верх. От high сверху вниз.

