WowVadjaSuper

Добрый День, Всем. Решил выложить свой индикатор, предложить на просмотр. Я трейдер, Вадим Сергеевич Лепехо. Индикатор не стандартный, сделан не по канонам. Индикатор рисует маржинальные зоны на графике, пока полет нормальный. Но строит зоны по индикатору AO(Awesom) конкретней по фрактальным зонам индикатора AO. Зоны стандартные 1/4, 1/4, и НКЗ.

Пример привожу по EURUSD + в картинках. На данный момент 14.10.23 - нкз=1920 пипсов(192 пункта) предлагаю преобразить до 192пипсов(19.8пунктов).

Поясняю в картинках. Строим зоны от high and Low. От low снизу в верх. От high сверху вниз.

Приятного просмотра.


Prodotti consigliati
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicatori
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Indicatori
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
StrikePin
Mike Pascal Plavonil
1 (1)
Indicatori
The StrikePin indicator is a technical, analytical tool designed to identify trend reversals and find optimal market entries.  The StrikePin indicator is based on the pin bar pattern, which is the Price Action reversal pattern. An entry signal, in a trending market, can offer a very high-probability entry and a good risk to reward scenario. Be careful: the indicator is repainting since it is looking for highest high and lowest lows.  You should avoid to use it in experts but you can use it in
FREE
Fractal Trend Finder MT4
John Davis
1.67 (3)
Indicatori
How would you like to instantly know what the current trend is? How about the quality of that trend? Finding the trend on a chart can be subjective. The Fractal Trend Finder indicator examines the chart for you and reveals what the current trend is based on objective criteria. Using the Fractal Trend Finder you can easily tell if you are trading with the trend or against it. It also identifies those times when the market is not trending. Theoretically, you could trade with the trend when the tre
FREE
Improved Fractals
Denis Glaz
4.5 (2)
Indicatori
This is a modified Fractals indicator. It works similar the original Bill Williams' indicator, and is additionally enhanced with the possibility to change the top radius, in contrast to the standard radius of 2 bar. Simply put, the indicator checks the top and if it is the minimum/maximum in this radius, such a top is marked by an arrow. Advantages Adjustable radius. Use for drawing support and resistance levels. Use for drawing trend channels. Use within the classical Bill Williams' strategy or
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicatori
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Artem
Artem Konkov
4.5 (2)
Indicatori
I present an effective tool for determining the reversal on the H4 timeframe. The indicator is installed on the M30 chart. All parameters are already set.                                                                                                          Proper use of the indicator: Unfortunately, the test in the tester will not give a correct idea about the indicator, so the rent for one month is as affordable as possible. You do not need to install the file on a remote server. Install it
FREE
MTF Fractals
Krisztian Kenedi
5 (4)
Indicatori
Multi timeframe fractal indicator which shows the higher timeframe's fractal point on lower timeframes. Parameters Fractal_Timeframe : You can set the higher timeframes for fractals. Maxbar : You can set the maximum number of candles for the calculations. Up_Fractal_Color, Up_Fractal_Symbol, Down_Fractal_Color, Down_Fractal_Symbol : Color and style settings of the fractal points. Extend_Line : Draws a horizontal line from the previous fractal point until a candle closes it over or a user-specif
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indicatori
Sei pronto a diventare lo Sherlock Holmes del trading forex? ️‍️ Presentiamo l'ultimo strumento per il trading: l'indicatore Lisek Levels and Channels !!! Dimentica di fare il giocoliere con più indicatori come in un numero da circo. Abbiamo racchiuso tutto ciò di cui hai bisogno in uno spettacolo impressionante: Livelli di prezzo? Fatto! Canali di prezzo? Ci puoi scommettere! VWAP del prezzo? Oh sì! Volume On Balance? C'è tutto! E la ciliegina sulla torta? Allarmi e notifiche push
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicatori
L'indicatore   Candle GAP   è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano   le strategie di Gap Trading   in quanto identifica automaticamente i gap delle candele per ogni giorno della settimana. Un gap si riferisce a una differenza di livello di prezzo tra la chiusura e l'apertura di due giorni consecutivi. Questo indicatore riconosce quattro tipi di modelli di gap: comune, fuga, continuazione ed esaurimento. Incorporando questo indicatore in qualsiasi grafico, i trader possono convali
FREE
The Four Pillars
Andri Maulana
Indicatori
The Four Pillars: Your All-in-One Trading Powerhouse! Tired of juggling multiple indicators and missing out on perfect entries? The Four Pillars is the ultimate solution, merging four proven market analysis tools into one powerful, easy-to-use indicator. Get crystal-clear, high-conviction Buy and Sell signals directly on your chart, filtered for maximum accuracy. Stop guessing and start trading with confidence! Key Advantages & Features Precision Signals, Zero Clutter: This indicator combine
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicatori
Multi Divergence Indicator for MT4 - User Guide Introduction Overview of the Multi Divergence Indicator and its capabilities in identifying divergences across multiple indicators. Importance of divergence detection in enhancing trading strategies and decision-making. List of Indicators RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indicator Features Indicator Selection:  How to enable/disable specific indicators (RSI, CCI, MACD, etc.) for divergence detectio
FREE
CCI Trend finder
Jose Ramon Miranda Ramos
Indicatori
CCI Trend Finder indicator with different colors at levels 0, 100 and -100. The cross is a signal for "123 Exit" as presented by MPlay and used in Woodies CCI system. This exit signal is effective especially in short-term breakout trades, because it prevents early exiting at small corrections.  This indicator is great for having it as an extra tool for your analysis.
FREE
Hidden Support And Resistance
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicatori
updated hidden market support and resistance. this indicator is made for new current market that has new support and resistance that some traders struggle to see. The indicator works on all timeframes from the 1-minute timeframe to the monthly One Trading tip to use When price is at resistance and the indicator appears wait for a bearish candle to close then enter a sell trade. Same applies for a buy trade when price reaches support level, and the indicator appears wait for the bullish candle
FREE
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Indicatori
This is an indicator detecting trend direction. It uses the popular Bill Williams Alligator. It shows market state on all timeframes on one chart. As is well known, traders gain the main profit on the Forex market trading by trend, and losses usually occur when the market is flat. So, in order to gain profit a trader should learn to detect trend market and direction of a current trend in a rapid manner. This indicator has been developed for this purpose. MTF Alligator helps to: Profitably trade
FREE
Full Fractals
Sergey Ermolov
4.45 (11)
Indicatori
MT5 version  |   Indicatore Owl Smart Levels  |  Strategia Owl Smart Levels  |  FAQ L'indicatore Fractals è uno degli elementi della strategia di trading dell'autore di Bill Williams . Viene utilizzato per cercare i punti di inversione del prezzo sul grafico dei prezzi e, di conseguenza, i livelli di supporto e resistenza. L'indicatore Full Fractals è un Fractals migliorato che è disponibile nel toolkit di quasi tutti i terminali di trading. La sua unica differenza è che per costruire un fratta
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicatori
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicatori
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicatori
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.56 (57)
Indicatori
Questo indicatore identifica i pattern armonici più popolari che predicono i punti di inversione del mercato. Questi modelli armonici sono formazioni di prezzo che si ripetono costantemente nel mercato forex e suggeriscono possibili movimenti di prezzo futuri / Versione MT5 gratuita Inoltre, questo indicatore è dotato di un segnale di entrata nel mercato e di vari take profit e stop loss. Va notato che, sebbene l'indicatore di pattern armonico possa fornire segnali di acquisto/vendita da solo,
FREE
Pinpoint Extreme Swing
Andri Maulana
Indicatori
Unlock Precision Trading with Pinpoint Extreme Swing! Are you tired of missing out on crucial market reversals? Do you wish you had a reliable tool to spot high-probability swing trading opportunities? Look no further! The Pinpoint Extreme Swing indicator is your ultimate partner in navigating the dynamic world of trading, designed to give you the edge you need to succeed. This powerful MQL4 indicator is engineered to identify significant market turning points by intelligently combining the Mon
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indicatori
Tired of plotting trendlines? The PZ TrendLines indicator applies a mechanical approach to the construction of trend lines for you! [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It can draw up to 18 trendlines Trendlines can be optionally based on fractals Each line represents a breakout level Each trendline can be broken or rejected Configurable amount of lines Configurable colors Author Arturo López Pérez, private investor and speculator, software engineer and
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicatori
Questo consulente esperto non esegue alcuna operazione, ma esegue la scansione di tutti i simboli nel tuo orologio di mercato e scansiona ciascuna azione una per una in tempi diversi e alla fine ti mostra quale simbolo in quale periodo di tempo ha una potente candela avvolgente. Inoltre, puoi definire un periodo MA e un limite RSI alto e basso, e ti mostra quali simboli in quale intervallo di tempo attraverserà la media mobile regolata e quale simbolo in quale intervallo di tempo attraverserà
FREE
StochSignal
Wartono
5 (4)
Indicatori
It works based on the Stochastic Indicator algorithm. Very useful for trading with high-low or OverSold/Overbought swing strategies. StochSignal will show a buy arrow if the two lines have crossed in the OverSold area and sell arrows if the two lines have crossed in the Overbought area. You can put the Stochastic Indicator on the chart with the same parameters as this StochSignal Indicator to understand more clearly how it works. This indicator is equipped with the following parameters: Inputs d
FREE
Strength
Khurram Mustafa
5 (4)
Indicatori
As per name  Strength,  This Indicator is a  affordable trading tool  because with the help of  Popular Developers & Support of M Q L Platform  I have programmed this strategy. I tried to input different types and different periods of Calculation regarding Support Resistance, Trends, Trend lines, Currency Strength, Oversold and Overbought Indications for good results. Furthermore, I have also care about  Adjustable Settings  So Trader can easily get in touch with market in another way also. What
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Altri dall’autore
SalutThisVSL
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами. Данный индикатор н
FREE
SmartSunSystems
Vadzim Lepekha
Indicatori
Добрый День, всем привет, здравствуйте. Я. трейдер, 20 лет опыта, Вадим Сергеевич Лепехо. Создал этот индикатор на базе уже готового стрелочного индикатора (arrrows_template). Решил с вами поделиться  с наработками. Данный индикатор рисует стрелки по стратегии: "Тринитти". Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi ниже 50; AO ниже 0; и Price ниже MA9-ход делаем вниз.  Индикатор выдает сигнал на вход когда rsi выше 50; AO выше 0; и Price выше MA9-ход делаем вверх. Предлагаю на демо-счете протести
FREE
TamplierDragonTamplier
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем привет. И снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет около. Forex в основном. Предлагаю Вам оценить, протестировать, опробовать индикатор. И дать свою оценку, заключение, РЕЗЮМЕ....)))). Итак, как он работает. Очень прост в понимании. Алгоритм такой. Индикатор на графике(chart) рисует кружки снизу сверху, разных цветов. Ждем когда появится на фоне одних красных кружков 1, 2, ну на крайняк 3 кружка зеленого цвета и + обязательно должен появится следом опять кружок красног
FREE
GalelejaIerikhonIssa
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем привет, мои друзья, сябрыыы. Я трейдер, 20 лет опыта. Хочу продемонстрировать свой индикатор. Индикатор создан на базе в тесной кооперации с индикатором arrows_template. Данный индикатор рисует на графике инструмента (любого) индикатор AO(Awesom) поверх. Видите сам AO на графике. Видите пересечение зоны нуля, Блюдце и т.д.. Если будут подсказки, корректировки. Пишите смело, всех пошлю.......Шутка До свидания.
FREE
SuperKassandra
Vadzim Lepekha
Indicatori
Добрый день. Всем привет. Здравствуйте. Я. трейдер 20 лет опыта торгов. Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю Вам на смотрины индикатор. Индикатор прост. Работает по мувингам. Работать на нем лучше всего с 09:00- 18:00 мск. времени. На "таймфреме": m5; m15. Слегка замысловатая схема чтения сигнала в виде стрелок. Если индикатор рисует стрелку на графике вверх, ХОД ДЕЛАЕМ ВНИЗ от Low -  откладываем 10 пипсов, ход делаем - отложенным ордером(pending), SELL STOP Если индикатор рисует стрелку на графике
IeshuaIerikhonGaleleja
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем привет. Данный индикатор прост, как божий день. Кстати, я , Вадим Сергеевич Лепехо, трейдер(частный) опыт 20 лет. Предлагаю приобрести мой индикатор. Построен он на базе индикатора arrrows_template. Индикатор рисует стрелки на графике  при пересечении скользящих. Все просто. Видим стрелку вниз - ходим вниз отложенным ордером(pending) SELL STOP, откладываем от Low 10pips(пипсов). Фиксируем профит в целях 5, 10,15 пунктов. Видим стрелку вверх - ходим вверх отложенным ордером(pending) BUY STOP
CosmosBelarus
Vadzim Lepekha
Indicatori
Добрый всем ДЕНЬ, вечер, утро. Я, трейдер(частный), Вадим Сергеевич Лепехо, 20 лет опыта. Предлагаю Вам очередной продукт. Построен на базе индикатора arrows_template.Индикатор не затейливый. Вообщем прост в понимании.  Видите квадраты синего цвета: High & Low. Ждите куда цена пробьет, после пробития дожидаемся появления  зоны: боковик, флэта, консолидации, замедления, накопления. Выставляем отложенный ордер от High или Low смотря куда был пробой: вверх или вниз. Цена приблизительно почти доходи
KhromovnikTamplierDragon
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем Добрый День. Вас беспокоит всех снова, я Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю свой продукт на обозрение, просмотр, оценку его. Продукт(индикатор) прост в понимании сигнала(алерта), алготрейдинга. Индикатор рисует над свечами кружки, точки красного и зеленого цвета. Нужно дождаться появления череды точек одного цвета(цвет череды красный), а потом должен появиться зеленого цвета кружок, точка и обязательно сформироваться потом точка другого цвета, т.е. красного. Выставляем сетку ордеров вверх и
MinskCityBy
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем добрый. Это снова, я, Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю приобрести и протестировать кота в мешке, мяууууууу )))). Очень просится вы заметили. Данный индикатор рисует знаки на графике. Цена пробивает их и в принципе ожидаем возврата цены обратно. Индикатор работает, отталкивается от дивергенции на рынке форекс. Хотя, если вы опытные трейдер, юзеры. Рынка(форекс), как такого и нет. Это не суть Главное получать профит постоянно. Спасибо за внимание До свидания.
BorisovCityBY
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами + обьемы. Данный ин
WelcomToCityBorisovBY
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объемы, parabolic
HelloFromBY
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами? объемы, parabolic
MirPeaceMir
Vadzim Lepekha
Indicatori
Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора. Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д...... Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами, объем, parabolic s
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione