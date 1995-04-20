KhromovnikTamplierDragon

Всем Добрый День. Вас беспокоит всех снова, я Вадим Сергеевич Лепехо. Предлагаю свой продукт на обозрение, просмотр, оценку его.

Продукт(индикатор) прост в понимании сигнала(алерта), алготрейдинга.

Индикатор рисует над свечами кружки, точки красного и зеленого цвета.

Нужно дождаться появления череды точек одного цвета(цвет череды красный), а потом должен появиться зеленого цвета кружок, точка и обязательно сформироваться потом точка другого цвета, т.е. красного.

Выставляем сетку ордеров вверх и вниз по точкам на графике.

все просто.

Цели не советую задавать очень большие: 2,3,5.....10 максимальная цель пунктов.

Спасибо за внимание.

до свидания.

Пишите напишу ответ...........