CosmosBelarus

Добрый всем ДЕНЬ, вечер, утро. Я, трейдер(частный), Вадим Сергеевич Лепехо, 20 лет опыта. Предлагаю Вам очередной продукт. Построен на базе индикатора arrows_template.Индикатор не затейливый. Вообщем прост в понимании.

Видите квадраты синего цвета: High & Low. Ждите куда цена пробьет, после пробития дожидаемся появления зоны: боковик, флэта, консолидации, замедления, накопления.

Выставляем отложенный ордер от High или Low смотря куда был пробой: вверх или вниз.

Цена приблизительно почти доходит. Ну, вообще, по- разному.

Советую ходить на больших таймфремах: м5,м15. СДЕЛОК СОВЕРШАЙТЕ НЕ БОЛЬШЕ 5 в ДЕНЬ.

Надеюсь оцените по существу.



