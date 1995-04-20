HelloFromBY

Всем добрый день, Это Вадим Сергеевич Лепехо. Выложил на общее обозрение очередной свой продукт(индикатор). Индикатор прост. В этом индикаторе я добавил формулу расчета точек входа. Сам индикатор я скачал в бесплатных индикаторах в mql mt4: arrows_template(шаблон стрелок). В свойствах, описании индикатора я указал имя автора.

Суть индикатора рисует стрелки, знаки куда ходить, что делать и т.д......

Стратегия входа построена на пересечении двух 'машек' (MA) с разными периодами? объемы, parabolic sar и расчет по 6 барам.

Данный индикатор не "грааль". Ошибок много. Ложных сигналов, хватает. Главное много, очень много сигналов. Еще Вам самим придется фильтровать сигналы, отсеивать их.

Советую много сделок не делать от 5 до 8 за сутки.

Выставляйте ордера: Stop-loss and Take profit; Buy stop and Sell stop; Buy limit and Sell limit.

Открывать позиции нужно в районе точки расположенной сверху, над стрелкой или под стрелкой.

Ну, кажись все секреты рассказал. Пользуйтесь. Пишите, тестируйте, анализируйте.

Во-общем, работаем пацаны и дамы. Спасибо за внимание. До свидания. До скорых встреч.


