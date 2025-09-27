CalendarioSezioni

Produzione Industriale Corea del Sud a/a (South Korea Industrial Production y/y)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Statistiche Corea (Statistics Korea)
Settore
Azienda
Basso 5.0% 4.9%
1.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.6%
5.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Produzione Industriale a/a riflette le variazioni della produzione totale di fabbriche, miniere e servizi pubblici sudcoreani nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Corea del Sud a/a (South Korea Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
5.0%
4.9%
1.6%
giu 2025
1.6%
1.2%
-0.3%
mag 2025
0.2%
7.8%
5.1%
apr 2025
4.9%
-2.2%
4.4%
mar 2025
5.3%
7.3%
7.1%
feb 2025
7.0%
1.1%
-4.7%
gen 2025
-4.1%
2.6%
4.4%
dic 2024
5.3%
-0.4%
0.1%
nov 2024
0.1%
4.6%
6.3%
ott 2024
6.3%
4.1%
-1.4%
set 2024
-1.3%
0.1%
3.8%
ago 2024
3.8%
-1.4%
5.2%
lug 2024
5.5%
5.8%
3.8%
giu 2024
3.8%
0.5%
4.3%
mag 2024
3.5%
0.1%
6.2%
apr 2024
6.1%
6.0%
1.0%
mar 2024
0.7%
8.6%
4.6%
feb 2024
4.8%
12.6%
12.9%
gen 2024
12.9%
8.0%
6.1%
dic 2023
6.2%
7.0%
5.5%
nov 2023
5.3%
1.9%
0.9%
ott 2023
1.1%
-2.4%
2.9%
set 2023
3.0%
-0.7%
ago 2023
-0.5%
-6.4%
-8.1%
lug 2023
-8.0%
-6.0%
-5.9%
giu 2023
-5.6%
-7.6%
-7.6%
mag 2023
-7.3%
-7.7%
-9.0%
apr 2023
-8.9%
-7.3%
-7.6%
mar 2023
-7.6%
-9.8%
-8.0%
feb 2023
-8.1%
-6.4%
-13.0%
gen 2023
-12.7%
-2.9%
-10.5%
dic 2022
-7.3%
-0.8%
-3.4%
nov 2022
-3.7%
0.4%
-1.2%
ott 2022
-1.1%
1.0%
0.7%
set 2022
0.8%
1.6%
1.5%
ago 2022
1.0%
3.2%
1.5%
lug 2022
1.5%
3.7%
1.3%
giu 2022
1.4%
-1.9%
7.4%
mag 2022
7.3%
-2.3%
3.5%
apr 2022
3.3%
-6.8%
3.7%
mar 2022
3.7%
1.2%
6.3%
feb 2022
6.5%
3.2%
4.2%
gen 2022
4.3%
-3.5%
7.4%
dic 2021
6.2%
3.1%
6.3%
nov 2021
5.9%
4.0%
4.5%
ott 2021
4.5%
5.7%
-1.8%
set 2021
-1.8%
9.4%
9.7%
ago 2021
9.6%
11.2%
7.7%
lug 2021
7.9%
12.2%
11.5%
giu 2021
11.9%
6.7%
14.9%
1234
