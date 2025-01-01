- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AddArray
Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro.
|
bool AddArray(
Parametri
src[]
[in] Riferimento ad un array di elementi sorgente da aggiungere.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si possono aggiungere elementi.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayInt::AddArray(const int &[])