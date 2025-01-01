DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayIntAt 

At

Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array.

int  At(
   int  pos      // posizione 
   ) const

Parametri

pos

[in] Posizione dell'elemento desiderato nell'array.

Valore di ritorno

Il valore dell'elemento - successo, INT_MAX - c'è stato un tentativo di ottenere un elemento da una posizione non-esistente (l'ultimo codice di errore è ERR_OUT_OF_RANGE).

Nota

Naturalmente, INT_MAX può essere un valore valido di un elemento dell'array. Pertanto, controllare sempre l'ultimo codice di errore dopo aver ricevuto un tale valore.

Esempio:

//--- esempio per CArrayInt::At(int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      int result=array.At(i);
      if(result==INT_MAX && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- errore per la lettura dall'array
         printf("Ottiene l'elemento dell'array");
         delete array;
         return;
        }
      //--- usa elemento
      //--- . . .
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }