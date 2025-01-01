DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayIntDeleteRange 

DeleteRange

Elimina un gruppo di elementi dalla posizione specificata dell'array.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // posizione del primo elemento
   int  to        // posizione del secondo elemento
   )

Parametri

from

[in] Posizione del primo elemento dell'array da rimuovere.

to

[in] posizione dell'ultimo elemento dell'array da rimuovere.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso rimuovere gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CArrayInt::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- elimina gli elementi
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Elimina errore");
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }
At