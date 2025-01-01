- Reserve
DeleteRange
Elimina un gruppo di elementi dalla posizione specificata dell'array.
|
bool DeleteRange(
Parametri
from
[in] Posizione del primo elemento dell'array da rimuovere.
to
[in] posizione dell'ultimo elemento dell'array da rimuovere.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso rimuovere gli elementi.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayInt::DeleteRange(int,int)