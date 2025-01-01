MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureStato dell'Ambiente
- Proprietà del Terminale Client
- Proprietà dell' Esecuzione di Programmi MQL5
- Proprietà dei Simboli
- Proprietà Account
- Statistiche Testing
Environment State
Le costanti che descrivono l'attuale ambiente di runtime di un programma-mql5 sono suddivise in gruppi:
- Proprietà del Terminale Client - informazioni sul terminale client;
- Proprietà del programma-mql5 eseguite - proprietà dei programmi mql5, che aiutano a controllare la sua esecuzione;
- Proprietà del simbolo - ottiene informazioni su un simbolo;
- Proprietà account – informazioni sul corrente account;
- Statistiche Testing - risultati del testing dell' Expert Advisor.