Indicazione che il programma sta girando in modalità debugging

Indicazione che il programma sta girando in modalità profiling del codice

Indicazione che il programma sta girando nel tester

Indicazione che il programma sta girando in modalità ottimizzazione

Indicazione che il programma sta girando in modalità testing visuale

Indicazione che l'Expert advisor sta girando in in modalità raccolta frames dei risultati di ottimizzazione

MQL_STARTED_FROM_CONFIG

Restituisce true se lo script/expert è stato avviato dalla sezione StartUp del file di configurazione. Questo significa che questo script/expert è stato registrato nel file di configurazione con cui è stato avviato il terminale.