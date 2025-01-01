- Proprietà del Terminale Client
- Proprietà dell' Esecuzione di Programmi MQL5
- Proprietà dei Simboli
- Proprietà Account
- Statistiche Testing
Proprietà dell' Esecuzione di Programmi MQL5
Per ottenere informazioni sul programma MQL5 attualmente in esecuzione, vengono utilizzate le costanti di ENUM_MQL_INFO_INTEGER e ENUM_MQL_INFO_STRING.
Per la funzione MQLInfoInteger
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
MQL_HANDLES_USED
|
The current number of active object handles. These include both dynamic (created via new) and non-dynamic objects, global/local variables or class members. The more handles a program uses, the more resources it consumes.
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Eventuale quantità massima di memoria dinamica per MQL5 programma in MB
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
La grandezza della memoria utilizzata dal MQL5 programma in MB
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Tipo di programma MQL5
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Il permesso di utilizzare DLL per un determinato programma eseguito
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Il permesso al trade per un determinato programma eseguito
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Il permesso di modificare i Segnali per un determinato programma eseguito
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
Indicazione che il programma sta girando in modalità debugging
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
Indicazione che il programma sta girando in modalità profiling del codice
|
bool
|
MQL_TESTER
|
Indicazione che il programma sta girando nel tester
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
Indication that the program is running in the forward testing process
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Indicazione che il programma sta girando in modalità ottimizzazione
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Indicazione che il programma sta girando in modalità testing visuale
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
Indicazione che l'Expert advisor sta girando in in modalità raccolta frames dei risultati di ottimizzazione
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Tipo di licenza del modulo EX5. La licenza si riferisce al modulo EX5, da cui viene effettuata una richiesta utilizzando MQLInfoInteger (MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
Restituisce true se lo script/expert è stato avviato dalla sezione StartUp del file di configurazione. Questo significa che questo script/expert è stato registrato nel file di configurazione con cui è stato avviato il terminale.
|
bool
Per la funzioneMQLInfoString
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Nome del programma MQL5 eseguito
|
string
|
MQL5_PROGRAM_PATH
|
Percorso per il programma eseguito dato
|
string
Per informazioni sul tipo di programma in esecuzione, vengono utilizzati i valori di ENUM_PROGRAM_TYPE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Script
|
PROGRAM_EXPERT
|
Expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Indicatore
|
PROGRAM_SERVICE
|
Servizio
|
Identificatore
|
Descrizione
|
LICENSE_FREE
|
Una versione gratuita ed illimitata
|
LICENSE_DEMO
|
Una versione di prova di un prodotto dal Market. Funziona solo nello strategy tester
|
LICENSE_FULL
|
Una versione di licenza acquistata che permette almeno 5 attivazioni. Il venditore può incrementare il numero consentito di attivazioni
|
LICENSE_TIME
|
Una versione con termini di licenza limitati
Esempio:
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);