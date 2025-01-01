- Proprietà del Terminale Client
- Statistiche Testing
Dopo che il test è finito, vengono calcolati diversi parametri delle statistiche di risultati di trading. I valori dei parametri possono essere ottenuti utilizzando la funzione TesterStatistics(), specificando il parametro ID dall'enumerazione ENUM_STATISTICS.
Anche se due tipi di parametri (int e double) vengono utilizzati per il calcolo delle statistiche, la funzione restituisce tutti i valori in forma double. Tutti i valori statistici di tipo double vengono espressi nella valuta di deposito di default, se non diversamente specificato.
|
ID
|
Descrizione di un parametro statistico
|
Tipo
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Il valore del deposito iniziale
|
double
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Il denaro prelevato da un conto
|
double
|
STAT_PROFIT
|
Il profitto netto dopo il testing, la somma di STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS è sempre inferiore o uguale a zero)
|
double
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Profitto totale netto, la somma di tutti i trades profittevoli (positivi). Il valore è maggiore o uguale a zero
|
double
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Perdita totale, la somma di tutti i trades negativi. Il valore è minore o uguale a zero
|
double
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Massimo profitto - il valore più grande di tutti i trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero
|
double
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Massima perdita - il valore più basso di tutti i trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Massimo profitto in una serie di trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero
|
double
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Il numero di trades che viene formato STAT_CONPROFITMAX (massimo profitto in una serie di trades profittevoli)
|
int
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Il profitto totale della più lunga serie di trades profittevoli
|
double
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Il numero di trades nella più lunga serie di trades profittevoli STAT_MAX_CONWINS
|
int
|
STAT_CONLOSSMAX
|
La perdita massima in una serie di trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero
|
double
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Il numero di transazioni che si sono formate STAT_CONLOSSMAX (perdita massima in una serie di trades perdenti)
|
int
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
La perdita totale della più lunga serie di trades perdenti
|
double
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Il numero di trades nella più lunga serie di trades perdenti STAT_MAX_CONLOSSES
|
int
|
STAT_BALANCEMIN
|
Valore minimo del bilancio
|
double
|
STAT_BALANCE_DD
|
Drawdown massimo del bilancio in termini monetari. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns; qui viene preso il valore più grande
|
double
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Drawdown bilancio come percentuale che è stata registrata al momento del drawdown massimo del bilancio in termini monetari (STAT_BALANCE_DD).
|
double
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Drawdown bilancio massimo in percentuale. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il relativo valore drowdown in percentuale. Viene restituito il maggior valore
|
double
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Drawdown bilancio in termini monetari che è stato registrato al momento del drowdown massimo del bilancio in percentuale (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EQUITYMIN
|
Valore minimo dell'equità
|
double
|
STAT_EQUITY_DD
|
Valore massimo dell' rquità in termini monetari. Nel processo di trading, numerosi drowdowns possono essere visualizzati sul sull'equità; qui viene preso il valore più grande.
|
double
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Drawdown in percentuale che è stato registrato al momento del drowdown massimo dell' equità in termini monetari (STAT_EQUITY_DD).
|
double
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Drawdown massomo dell'equità come percentuale. Nel processo di trading, un'equità può avere numerosi drawdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il valore drowdown relativo in percentuale. Viene restituito il maggior valore
|
double
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Drowdown dell'equità in termini monetari che sono stati registrati al momento del drowdown massimo dell'equità, in percentuale(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
double
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Payoff atteso
|
double
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Fattore profitto, uguale al rapporto di STAT_GROSS_PROFIT / STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, il fattore di profitto è pari a DBL_MAX
|
double
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Fattore di recupero, pari al rapporto di STAT_PROFIT / STAT_BALANCE_DD
|
double
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Indice di Sharpe
|
double
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Valore minimo del livello di margine
|
double
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Il valore del criterio di ottimizzazione personalizzata calcolato, restituito dalla funzione OnTester()
|
double
|
STAT_DEALS
|
Il numero di affari
|
int
|
STAT_TRADES
|
Il numero di trades
|
int
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Trades profittevoli
|
int
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Trades perdenti
|
int
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Trades short
|
int
|
STAT_LONG_TRADES
|
Trades long
|
int
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Trades short profittevoli
|
int
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Trades long profittevoli
|
int
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Lunghezza media di una serie di trades profittevoli
|
int
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Lunghezza media di una serie di trades perdenti
|
int
|
STAT_COMPLEX_CRITERION
|
Criterio di ottimizzazione complesso
|