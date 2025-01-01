DocumentazioneSezioni
Dopo che il test è finito, vengono calcolati diversi parametri delle statistiche di risultati di trading. I valori dei parametri possono essere ottenuti utilizzando la funzione TesterStatistics(), specificando il parametro ID dall'enumerazione ENUM_STATISTICS.

Anche se due tipi di parametri (int e double) vengono utilizzati per il calcolo delle statistiche, la funzione restituisce tutti i valori in forma double. Tutti i valori statistici di tipo double vengono espressi nella valuta di deposito di default, se non diversamente specificato.

ID

Descrizione di un parametro statistico

Tipo

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Il valore del deposito iniziale

double

STAT_WITHDRAWAL

Il denaro prelevato da un conto

double

STAT_PROFIT

Il profitto netto dopo il testing, la somma di STAT_GROSS_PROFIT e STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS è sempre inferiore o uguale a zero)

double

STAT_GROSS_PROFIT

Profitto totale netto, la somma di tutti i trades profittevoli (positivi). Il valore è maggiore o uguale a zero

double

STAT_GROSS_LOSS

Perdita totale, la somma di tutti i trades negativi. Il valore è minore o uguale a zero

double

STAT_MAX_PROFITTRADE

Massimo profitto - il valore più grande di tutti i trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero

double

STAT_MAX_LOSSTRADE

Massima perdita - il valore più basso di tutti i trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero

double

STAT_CONPROFITMAX

Massimo profitto in una serie di trades profittevoli. Il valore è maggiore o uguale a zero

double

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Il numero di trades che viene formato STAT_CONPROFITMAX (massimo profitto in una serie di trades profittevoli)

int

STAT_MAX_CONWINS

Il profitto totale della più lunga serie di trades profittevoli

double

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Il numero di trades nella più lunga serie di trades profittevoli STAT_MAX_CONWINS

int

STAT_CONLOSSMAX

La perdita massima in una serie di trades perdenti. Il valore è minore o uguale a zero

double

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Il numero di transazioni che si sono formate STAT_CONLOSSMAX (perdita massima in una serie di trades perdenti)

int

STAT_MAX_CONLOSSES

La perdita totale della più lunga serie di trades perdenti

double

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Il numero di trades nella più lunga serie di trades perdenti STAT_MAX_CONLOSSES

int

STAT_BALANCEMIN

Valore minimo del bilancio

double

STAT_BALANCE_DD

Drawdown massimo del bilancio in termini monetari. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns; qui viene preso il valore più grande

double

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Drawdown bilancio come percentuale che è stata registrata al momento del drawdown massimo del bilancio in termini monetari (STAT_BALANCE_DD).

double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Drawdown bilancio massimo in percentuale. Nel processo di trading, un bilancio può avere numerosi drowdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il relativo valore drowdown in percentuale. Viene restituito il maggior valore

double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Drawdown bilancio in termini monetari che è stato registrato al momento del drowdown massimo del bilancio in percentuale (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EQUITYMIN

Valore minimo dell'equità

double

STAT_EQUITY_DD

Valore massimo dell' rquità in termini monetari. Nel processo di trading, numerosi drowdowns possono essere visualizzati sul sull'equità; qui viene preso il valore più grande.

double

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Drawdown in percentuale che è stato registrato al momento del drowdown massimo dell' equità in termini monetari (STAT_EQUITY_DD).

double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Drawdown massomo dell'equità come percentuale. Nel processo di trading, un'equità può avere numerosi drawdowns, per ciascuno dei quali viene calcolato il valore drowdown relativo in percentuale. Viene restituito il maggior valore

double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Drowdown dell'equità in termini monetari che sono stati registrati al momento del drowdown massimo dell'equità, in percentuale(STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

double

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Payoff atteso

double

STAT_PROFIT_FACTOR

Fattore profitto, uguale al rapporto di STAT_GROSS_PROFIT / STAT_GROSS_LOSS. Se STAT_GROSS_LOSS=0, il fattore di profitto è pari a DBL_MAX

double

STAT_RECOVERY_FACTOR

Fattore di recupero, pari al rapporto di STAT_PROFIT / STAT_BALANCE_DD

double

STAT_SHARPE_RATIO

Indice di Sharpe

double

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Valore minimo del livello di margine

double

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Il valore del criterio di ottimizzazione personalizzata calcolato, restituito dalla funzione OnTester()

double

STAT_DEALS

Il numero di affari

int

STAT_TRADES

Il numero di trades

int

STAT_PROFIT_TRADES

Trades profittevoli

int

STAT_LOSS_TRADES

Trades perdenti

int

STAT_SHORT_TRADES

Trades short

int

STAT_LONG_TRADES

Trades long

int

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Trades short profittevoli

int

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Trades long profittevoli

int

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Lunghezza media di una serie di trades profittevoli

int

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Lunghezza media di una serie di trades perdenti

int

STAT_COMPLEX_CRITERION

Criterio di ottimizzazione complesso

 

 