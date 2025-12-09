This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.

KA-Gold Bot è un consulente di trading avanzato progettato specificamente per l'oro, che utilizza la potente combinazione della strategia del canale di Keltner e di due medie mobili esponenziali (EMA) - l'EMA a 10 periodi e l'EMA a 200 periodi. Principio di funzionamento: L'EMA a 10 periodi rappresenta il taglio medio del prezzo sopra/sotto la banda di Keltner, a conferma di una tendenza al rialzo/al ribasso. Il prezzo che si trova al di sopra dell'EMA a 200 periodi supporta l'uptrend/downtrend. Ciò indica che il trend rialzista/ribassista è stato più forte rispetto ai 10 periodi precedenti, considerando la volatilità degli ultimi 50 periodi: M15