Librerie

IncGUI_ColorInput - libreria per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(36)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (52.23 KB) visualizza
incgui_v4.mqh (505.98 KB) visualizza
inccolors.mqh (20.77 KB) visualizza
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.31 KB) visualizza
Scarica come ZIP
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Controllo grafico per l'input dei colori.

Funziona insieme alle librerie IncGUI_v4.mqh (che si trova qui) e IncColors.mqh (che si trova qui).

I file IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh e IncGUI_ColorInput.mqh devono trovarsi nella cartella MQL5/Includes situata nella cartella dati del terminale.

Per utilizzare il controllo, è necessario collegare il file IncGUI_ColorInput.mqh:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Quindi, dichiarare una classe, la classe ha il nome di CColorInput:

CColorInput ci;

Il colore viene ottenuto programmaticamente con il metodo Color(), mentre l'impostazione avviene con il metodo SetColor(colore aColor).

In allegato è disponibile l'Expert Advisor eTestColorDialog.mq5 con un esempio di utilizzo del controllo.

Per ulteriori dettagli su tali controlli grafici, consultare gli articoli:


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/889

