IncGUI_ColorInput - libreria per MetaTrader 5
Visualizzazioni:
- 8
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Controllo grafico per l'input dei colori.
Funziona insieme alle librerie IncGUI_v4.mqh (che si trova qui) e IncColors.mqh (che si trova qui).
I file IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh e IncGUI_ColorInput.mqh devono trovarsi nella cartella MQL5/Includes situata nella cartella dati del terminale.
Per utilizzare il controllo, è necessario collegare il file IncGUI_ColorInput.mqh:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Quindi, dichiarare una classe, la classe ha il nome di CColorInput:
CColorInput ci;
Il colore viene ottenuto programmaticamente con il metodo Color(), mentre l'impostazione avviene con il metodo SetColor(colore aColor).
In allegato è disponibile l'Expert Advisor eTestColorDialog.mq5 con un esempio di utilizzo del controllo.
Per ulteriori dettagli su tali controlli grafici, consultare gli articoli:
- Controlli grafici personalizzati. Parte 1. Creazione di un semplice controllo
- Controlli grafici personalizzati. Parte 2. Libreria di controlli
- Controlli grafici personalizzati. Parte 3. Moduli
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/889
