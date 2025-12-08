Segnali multipli_PCH

Unisciti alla nostra fan page
Si tratta di un indicatore Price Channel migliorato. Sono stati aggiunti altri due livelli (5 in totale), i segnali e i livelli di Stop Loss/TakeProfit.
I segnali e i livelli di Stop Loss/TakeProfit possono essere disabilitati nei parametri dell'indicatore. La figura seguente mostra la variante con tutti i segnali e con i livelli di Stop Loss/TakeProfit disabilitati:
I livelli hanno dei nomi, che possono essere visualizzati nei tooltip quando si passa il puntatore. Di seguito è riportato l'elenco di tutti i livelli e le relative descrizioni:
- H_PCH - Il livello costruito dai massimi delle barre;
- MH_PCH - Il livello calcolato come punto medio tra il massimo e il centro del canale di prezzo;
- M_PCH - Il livello che viene calcolato come punto medio tra il massimo e il minimo del canale dei prezzi;
- ML_PCH - Il livello calcolato come punto medio tra il minimo e il centro del canale dei prezzi;
- L_PCH - Il livello che viene costruito dai minimi delle barre.
Di conseguenza, tutti i segnali si basano sull'attraversamento di questi livelli:
- incrocio del livello ML_PCH in alto per acquistare / incrocio del livello MH_PCH in basso per vendere;
- Incrocio del livello M_PCH in alto per acquistare / Incrocio del livello M_PCH in basso per vendere;
- Incrocio del livello MH_PCH in alto per acquistare / Incrocio del livello ML_PCH in basso per vendere;
- Incrocio del livello H_PCH in alto per acquistare / Incrocio del livello L_PCH in basso per vendere.
Parametri dell'indicatore:
|Parametro
|Valore
|Periodo
|15
|Segnali ML/MH_PCH
|vero
|Segnali M_PCH
|vero
|Segnali MH/ML_PCH
|vero
|Segnali H/L_PCH
|vero
|Take Profit MLMH
|100
|Presa di profitto M
|100
|Presa di profitto MHML
|100
|Presa di profitto HL
|100
|Stop Loss MLMH
|50
|Stop Loss M
|50
|Stop Loss MHML
|50
|Stop Loss HL
|50
La figura seguente mostra una variante con una condizione e i livelli di Stop Loss (barra)/TakeProfit (quadrato) abilitati per questo segnale:
Il sistema esperto multifunzionale TRADING WAY per il trading manuale, semi-automatico e automatico è implementato utilizzando questo indicatore. Una descrizione dettagliata di questo sistema è disponibile nell'articolo "Possibilità illimitate con MetaTrader 5 e MQL5". È possibile scaricare la versione demo o acquistare la versione completa dell'Expert Advisor TRADING WAY nella sezione mercato.
