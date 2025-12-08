Segnali multipli_PCH

Un esempio di aggiunta di pulsanti per i consulenti. In questo esempio, è stato implementato un pulsante per chiudere tutte le posizioni attive per tutti gli strumenti. Oltre alla funzionalità di elaborazione degli eventi del pulsante, sono stati implementati anche i metodi per la chiusura delle posizioni relative al nome del simbolo e per il conteggio del numero di posizioni relative al nome del simbolo.

KA-Gold Bot è un consulente di trading avanzato progettato specificamente per l'oro, che utilizza la potente combinazione della strategia del canale di Keltner e di due medie mobili esponenziali (EMA) - l'EMA a 10 periodi e l'EMA a 200 periodi. Principio di funzionamento: L'EMA a 10 periodi rappresenta il taglio medio del prezzo sopra/sotto la banda di Keltner, a conferma di una tendenza al rialzo/al ribasso. Il prezzo che si trova al di sopra dell'EMA a 200 periodi supporta l'uptrend/downtrend. Ciò indica che il trend rialzista/ribassista è stato più forte rispetto ai 10 periodi precedenti, considerando la volatilità degli ultimi 50 periodi: M15