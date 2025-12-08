CodeBaseSezioni
Indicatori

Segnali multipli_PCH - indicatore per MetaTrader 5

Anatoli Kazharski
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(35)
Pubblicato:
Si tratta di un indicatore Price Channel migliorato. Sono stati aggiunti altri due livelli (5 in totale), i segnali e i livelli di Stop Loss/TakeProfit.

I segnali e i livelli di Stop Loss/TakeProfit possono essere disabilitati nei parametri dell'indicatore. La figura seguente mostra la variante con tutti i segnali e con i livelli di Stop Loss/TakeProfit disabilitati:

Segnali multipli_PCH


I livelli hanno dei nomi, che possono essere visualizzati nei tooltip quando si passa il puntatore. Di seguito è riportato l'elenco di tutti i livelli e le relative descrizioni:

  • H_PCH - Il livello costruito dai massimi delle barre;
  • MH_PCH - Il livello calcolato come punto medio tra il massimo e il centro del canale di prezzo;
  • M_PCH - Il livello che viene calcolato come punto medio tra il massimo e il minimo del canale dei prezzi;
  • ML_PCH - Il livello calcolato come punto medio tra il minimo e il centro del canale dei prezzi;
  • L_PCH - Il livello che viene costruito dai minimi delle barre.

Di conseguenza, tutti i segnali si basano sull'attraversamento di questi livelli:

  1. incrocio del livello ML_PCH in alto per acquistare / incrocio del livello MH_PCH in basso per vendere;
  2. Incrocio del livello M_PCH in alto per acquistare / Incrocio del livello M_PCH in basso per vendere;
  3. Incrocio del livello MH_PCH in alto per acquistare / Incrocio del livello ML_PCH in basso per vendere;
  4. Incrocio del livello H_PCH in alto per acquistare / Incrocio del livello L_PCH in basso per vendere.


Parametri dell'indicatore:

ParametroValore
Periodo
15
Segnali ML/MH_PCH
vero
Segnali M_PCH
vero
Segnali MH/ML_PCH
vero
Segnali H/L_PCH
vero
Take Profit MLMH
100
Presa di profitto M
100
Presa di profitto MHML
100
Presa di profitto HL
100
Stop Loss MLMH
50
Stop Loss M
50
Stop Loss MHML
50
Stop Loss HL
50


La figura seguente mostra una variante con una condizione e i livelli di Stop Loss (barra)/TakeProfit (quadrato) abilitati per questo segnale:


Il sistema esperto multifunzionale TRADING WAY per il trading manuale, semi-automatico e automatico è implementato utilizzando questo indicatore. Una descrizione dettagliata di questo sistema è disponibile nell'articolo "Possibilità illimitate con MetaTrader 5 e MQL5". È possibile scaricare la versione demo o acquistare la versione completa dell'Expert Advisor TRADING WAY nella sezione mercato.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/887

