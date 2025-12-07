Unisciti alla nostra fan page
IncColori - libreria per MetaTrader 5
Una classe con una serie di funzioni per lavorare con il colore. Funzioni di conversione delle coordinate cromatiche e altre funzioni.
Conversione da RGB a HSV
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)
Funzioni con http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH. Tutte le funzioni hanno i primi tre parametri - argomenti, i successivi tre parametri - risultati della conversione, restituiti per riferimento.
Conversione da RGB a XYZ
void RGBtoXYZ(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ)Convertire XYZ in RGB
void XYZtoRGB(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)Convertire XYZ in Yxy
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)
Convertire Yxy in XYZ
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)Conversione HunterLab da XYZ a XYZ
void XYZtoHunterLab(double aX,double aY,double aZ,double & oL,double & oa,double & ob)Conversione da HunterLab a XYZ
void HunterLabToXYZ(double aL,double aa,double ab,double & oX,double & oY,double & oZ)Convertire XYZ in CIELab
void XYZtoCIELab(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)Conversione di CIELab in ToXYZ
void CIELabToXYZ(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oX,double & oY,double & oZ)Conversione da CIELab a CIELCH
void CIELabToCIELCH(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oCIEL,double & oCIEC,double & oCIEH)
Conversione da CIELCH a CIELab
void CIELCHtoCIELab(double aCIEL,double aCIEC,double aCIEH,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)
Conversione da XYZ a CIELuv
void XYZtoCIELuv(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEu,double & oCIEv)Convertire CIELuv in XYZ
void CIELuvToXYZ(double aCIEL,double aCIEu,double aCIEv,double & oX,double & oY,double & oZ)Conversione da RGB a HSL
void RGBtoHSL(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oL)Convertire HSL in RGB
void HSLtoRGB(double aH,double aS,double aL,double & oR,double & oG,double & oB)
Conversione da RGB a HSV
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)Convertire HSV in RGB
void HSVtoRGB(double aH,double aS,double aV,double & oR,double & oG,double & oB)Conversione da RGB a CMY
void RGBtoCMY(double aR,double aG,double aB,double & oC,double & oM,double & oY)Conversione da CMY a RGB
void CMYtoRGB(double aC,double aM,double aY,double & oR,double & oG,double & oB)Conversione da CMY a CMYK
void CMYtoCMYK(double aC,double aM,double aY,double & oC,double & oM,double & oY,double & oK)Conversione da CMYK a CMY
void CMYKtoCMY(double aC,double aM,double aY,double aK,double & oC,double & oM,double & oY)
Altre funzioni
Ottenere i valori dei componenti RGB
Il primo parametro è un argomento, i tre successivi sono valori di ritorno.
void ColorToRGB(color aColor,double & aR,double & aG,double & aB)Ottieni il valore del componente R
double GetR(color aColor)Ottenere il valore del componente G
double GetG(color aColor)Ottenere il valore del componente B
double GetB(color aColor)
Convertire RGB in colore
color RGBToColor(double aR,double aG,double aB)Ottenere un valore di colore intermedio tra due colori (miscelazione di due colori)
color MixColors(color aCol1,color aCol2,double aK) // aK - da 0 a 1Ottenere una matrice di dimensioni specifiche con un gradiente di colore
void Gradient( color & aColors[], // Elenco dei colori color & aOut[], // Array restituito int aOutCount, // Impostare la dimensione dell'array restituito bool aCycle=false // Ciclo chiuso. La matrice restituita termina con lo stesso colore con cui è iniziata )Un'altra variante della conversione da RGB a XYZ e della corrispondente conversione da XYZ a RGB.
void RGBtoXYZsimple(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ) void XYZtoRGBsimple(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)Colore negativo
color Negative(color aColor)
Cerca il colore più simile nell'insieme dei colori standard del terminale.Il primo parametro è un argomento, il secondo parametro restituisce l'indice del colore (come sono disposti nella finestra di selezione dei colori), la funzione restituisce il valore del colore.
color StandardColor(color aColor,int & aIndex)Convertire in grigio
double RGBtoGray(double aR,double aG,double aB)Semplice conversione in grigio
double RGBtoGraySimple(double aR,double aG,double aB)
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/888
