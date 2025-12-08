CodeBaseSezioni
Alti e bassi delle dimensioni - indicatore per MetaTrader 5

Anatoli Kazharski
Quando la volatilità di uno strumento scende al di sotto di un certo livello, le strategie a lungo, medio e persino a breve termine possono smettere di funzionare e comportare perdite.

Dipende da quanto durerà questa "calma". Per questi periodi si può cercare di costruire strategie scalper seguendo la volatilità intra-oraria. Sono necessari alcuni strumenti che vi aiutino a trovare dei modelli.

L'indicatore Size Highs And Lows mostra la dimensione dei massimi e dei minimi. L'indicatore mostra anche i valori massimi dei massimi e dei minimi per il periodo specificato, calcolati allo stesso modo dell'indicatore Price Channel.

Fig.1. Dimensione dell'indicatore Alti e bassi

  • Gli istogrammi sopra lo zero mostrano la dimensione dei massimi. Le barre gialle indicano le candele rialziste e quelle marroni le candele ribassiste;
  • Gli istogrammi sotto lo zero mostrano la dimensione dei minimi. Le barre verde chiaro indicano candele ribassiste e quelle verde scuro candele rialziste.

Un quadro più chiaro si ottiene utilizzando questo indicatore insieme all'indicatore Break_Lag_ATR:

Fig.2. Uso congiunto degli indicatori Size Highs And Lows e Break Lag ATR

Nella figura precedente si può notare che l'aumento della volatilità persiste per qualche tempo dopo il breakout della volatilità. Questi sono i momenti in cui si può provare a utilizzare un robot scalper. Tutto ciò che resta da fare è trovare la cosa più importante: i pattern. :)


Parametri di input:

Ci sono solo due parametri nell'indicatore, che indicano per quale periodo mostrare separatamente il valore massimo e minimo dei massimi/minimi:

Parametro
Valore
Periodo Massimo Alto
30
Periodo Massimo Basso
30

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/892

