Indicatore di correlazione - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Indicatore di correlazione di Pearson.
Parametri di ingresso:
- Simbolo - secondo simbolo per il calcolo;
- Periodo - periodo;
- Prezzo - prezzo applicato;
- Correlazione minima - colore del gradiente per unacorrelazione debole;
- Correlazione massima - colore del gradiente per una dipendenza elevata.
Formula generale:
Dove:
- xi e yi sono gli attributi quantitativi da confrontare;
- n è il numero di osservazioni confrontate;
- σx e σy - deviazioni standard delle serie confrontate.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/897
