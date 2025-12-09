CodeBaseSezioni
Indicatore di correlazione - indicatore per MetaTrader 5

Indicatore di correlazione di Pearson.

Parametri di ingresso:

  • Simbolo - secondo simbolo per il calcolo;
  • Periodo - periodo;
  • Prezzo - prezzo applicato;
  • Correlazione minima - colore del gradiente per unacorrelazione debole;
  • Correlazione massima - colore del gradiente per una dipendenza elevata.

Formula generale:

Correlazione di Pearson MetaTrader 5

Dove:

  • xi e yi sono gli attributi quantitativi da confrontare;
  • n è il numero di osservazioni confrontate;
  • σx e σy - deviazioni standard delle serie confrontate.

Indicatore di correlazione di Pearson MetaTrader 5

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/897

